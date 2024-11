"Ảnh đế" Yoo Ah In dùng cái chết của cha xin giảm án tù gây phẫn nộ

Vào ngày 19/11, Yoo Ah In đã kháng cáo lên Phòng hình sự số 5, Tòa án tối cao Seoul. Phía Yoo Ah In cho rằng mức án 1 năm tù giam cho tội vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy là quá nặng. Trước tòa, luật sư cho biết: "Yoo Ah In đã phải chịu đòn nặng nề trong cuộc đời diễn viên, vì anh không chăm sóc bản thân đúng cách để đem lại niềm vui cho công chúng, và từ nay anh sẽ phải sống dưới cái nhìn gay gắt của khán giả. Bị cáo đã phải trả giá do sự lựa chọn sai lầm và căn bệnh trầm cảm. Xin hãy hiểu rằng cái giá này lớn hơn những gì người bình thường phải trả".

Không những vậy, phía Yoo Ah In còn mang người cha quá cố ra để xin tòa giảm án: "Bị cáo sẽ phải sống với cảm giác tội lỗi rằng cha trở bệnh nặng và qua đời là do lỗi của bị cáo. Sẽ không có hình phạt nào lớn hơn thế này". Cuối cùng luật sư khẳng định Yoo Ah In đã thể hiện ảnh hưởng tích cực bằng cách quyên góp từ thiện, những đóng góp cho xã hội của tài tử nên được nhìn nhận là cơ sở để giảm án.

Yoo Ah In đem cái chết của cha ra để xin giảm án

Đây không phải lần đầu phía Yoo Ah In sử dụng căn bệnh trầm cảm để xin giảm án. Tuy nhiên, việc tài tử đưa người cha quá cố ra làm lá chắn đã khiến công chúng phẫn nộ. Trên mạng xã hội, nhiều netizen không tiếc lời chỉ trích "Ảnh đế".

Được biết vào ngày 7/8 vừa qua, ông Uhm Young In - cha của Yoo Ah In đã qua đời ở tuổi 67. Ông Uhm Young In mắc bệnh mãn tính đã lâu, gần đây bệnh trở nặng và ông không qua khỏi. Trước đó Yoo Ah In từng nói anh ở bên mẹ nhiều hơn, 17 tuổi đã lên Seoul học diễn xuất nên không thân thiết với cha. Mãi đến những năm gần đây, tài tử mới gần gũi lại với ông Uhm Young In.

Cha Yoo Ah In qua đời trong lúc tài tử đang phải hầu tòa

Vào ngày 3/9, Yoo Ah In bị kết án 1 năm tù giam, phạt tiền 2 triệu won (37 triệu đồng) và bị bắt ngay tại tòa sau khi tuyên án. Ngoài ra, Yoo Ah In buộc phải tham gia chương trình giáo dục cai nghiện ma túy kéo dài 80 giờ và phạt bổ sung 1,54 triệu won (28,5 triệu đồng).

Yoo Ah In bị truy tố vào tháng 10/2023 với cáo buộc sử dụng chất cấm propofol 181 lần tại các bệnh viện ở Seoul từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2022. Ngoài ra, nam diễn viên còn bị cáo buộc được kê đơn bất hợp pháp 1.100 viên thuốc ngủ dưới danh nghĩa người khác 44 lần từ tháng 5/2021 đến tháng 8/2022. Vào tháng 1/3023, Ảnh đế xứ Hàn bị buộc tội hút cần sa với người quen Choi (33 tuổi) tại Los Angeles, Mỹ và ép 1 YouTuber đồng hương khác sử dụng cần sa.

Yoo Ah In liên tục kháng cáo, cho rằng mức án 1 năm tù giam là quá nặng

Nguồn: SPOTV News