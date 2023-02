"Ảnh đế" Yoo Ah In có nguy cơ mất trắng sự nghiệp sau bê bối chất cấm chưa từng có trong lịch sử

Kết quả xét nghiệm dương tính với 3 loại ma túy đã khiến danh tiếng và hình tượng của Yoo Ah In sụp đổ trong mắt công chúng. Mới đây nhất, truyền thông Hàn Quốc bất ngờ đưa ra nhiều nhận định gây choáng về sự nghiệp trong tương lai của nam diễn viên.

So với những ngôi sao khác, vụ việc của Yoo Ah In đặc biệt gây chú ý bởi "ảnh đế" dùng đến 4.400ml propofol, trung bình lên đến 60ml/lần tiêm. Điều này vượt xa mức sử dụng thông thường là 5-10ml mỗi lần. Yoo Ah In còn dùng cả cần sa và 1 loại ma túy khác. Việc 1 ngôi sao nam dương tính với 3 chất cấm là điều chưa từng xảy ra ở làng giải trí Hàn Quốc.

Sự nghiệp của Yoo Ah In đang bị lung lay dữ dội sau bê bối

Truyền thông Hàn Quốc nhận định rằng Yoo Ah In khó lòng xây dựng lại được sự nghiệp. Các bộ phim sắp lên sóng của Yoo Ah In là The Match và Goodbye Earth bị ảnh hưởng nặng nề. Việc quay phim Hellbound mùa 2 dự kiến diễn ra vào tháng 6 này cũng đã bị hủy bỏ. Yoo Ah In còn bị các nhãn hàng quay lưng, đối diện với nguy cơ hầu tòa vì lạm dụng ma túy.

Trong làng giải trí Hàn Quốc, việc duy trì hình tượng sạch là điều rất quan trọng. Gần như không có ngôi sao nào có thể vực dậy lại sự nghiệp sau bê bối chấn động như vậy. Nhà sản xuất sẽ không mời Yoo Ah In tham gia phim và chương trình, bởi 3 nhà đài lớn KBS, SBS, MBC có truyền thống cấm sóng các nghệ sĩ tai tiếng.

Trước Yoo Ah In, hàng loạt nghệ sĩ như Kim Sae Ron, Ha Jung Woo, Kwak Do Won, Hyesung (Shinhwa), B.I (cựu thành viên iKON) và nhà sản xuất Don Spike đều đã bị cấm sóng vì bê bối say rượu lái xe, dùng chất cấm.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định rất có thể Yoo Ah In sắp bị cấm sóng...

... như B.I (cựu thành viên iKON), Kim Sae Ron, Ha Jung Woo...

