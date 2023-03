Ảnh đế rớt đài và phốt ''căng đét'' khiến loạt sao hàng khủng Hàn Quốc phải vội phân bua

2023 ngỡ là một năm tươi sáng với làng giải trí Hàn Quốc khi Lee Jong Suk và IU công bố tin hẹn hò ngay ngày 1/1. Tiếp đó là chuỗi tin hỷ nối tiếp nhau của loạt tài tử Song Joong Ki và Lee Seung Gi. Thế nhưng, chuyện sắp lấy vợ và lên chức bố của Song Joong Ki lại khiến chuyện hôn nhân đổ vỡ của anh và Song Hye Kyo bị khơi lại - lần này theo hướng dư luận chỉ trích tài tử vô tình. Câu chuyện kết hôn của Lee Seung Gi cũng không ít sóng gió hơn khi tai tiếng của gia đình bạn gái đã khiến danh tiếng anh bị ảnh hưởng.

Dư luận vẫn chưa tranh cãi xong chuyện lấy vợ, sinh con của các thần tượng thì đã tiếp tục chấn động vì tin tức ảnh đế Yoo Ah In bị cảnh sát điều tra vì nghi ngờ sử dụng chất cấm. Tròn 20 ngày sau, tới lượt Lee Byung Hun lên báo vì tội trốn thuế. Đáng nói, sau Lee Byung Hun, đến lượt nhiều ngôi sao hạng A xứ Hàn khác là Kwon Sang Woo, Kim Tae Hee và Lee Min Ho cũng lần lượt bị vướng vào nghi vấn gian lận tài chính.

Khi ảnh đế rớt đài

Dispatch đưa tin đêm ngày 8/2, Công ty United Artists Agency (UAA) ra thông báo chính thức về việc nam diễn viên Yoo Ah In đang bị cảnh sát điều tra do tình nghi sử dụng trái phép propofol. Mẫu lông và tóc của nam diễn viên sau đó đã được gửi đến Viện điều tra Khoa học Quốc gia Hàn Quốc để xét nghiệm tìm dấu vết của chất cấm. Tới ngày 1/3, cơ quan điều tra đã công bố kết luận trong cơ thể Yoo Ah In xuất hiện tồn dư của bốn loại chất cấm gồm propofol, cần sa, ketamin và cocain. Phát hiện này có thể coi là chưa từng có trong làng giải trí Hàn Quốc.

Chưa dừng lại ở đó, cuộc điều tra của cảnh sát trong một tháng qua cũng tiết lộ chi tiết gây sững sờ khác về cuộc sống riêng tư của ảnh đế Yoo Ah In. Ngày 25/2, Channel A tiết lộ chỉ riêng trong năm 2021, Yoo Ah In đã tiêm propofol tổng cộng 73 lần, với lượng hóa chất đưa vào cơ thể lên đến 4,4 lít. Trung bình, nam diễn viên phải tiêm tới propofol một tuần mỗi lần, mỗi lần khoảng 60ml, chưa kể đến các loại chất gây nghiện khác. Đây là ngưỡng lạm dụng chất cấm có thể gây tử vong cho người dùng.

Yoo Ah In mất cả sự nghiệp vì sử dụng chất cấm (Ảnh: Naver)

Trong quá khứ, Yoo Ah In là ngôi sao thực tài, ít tai tiếng và được đông đảo khán giả yêu mến. Thế nên, vụ bê bối chất cấm bị phanh phui có thể xem như cú sốc lớn. Sau khi tin tức được công bố, các nhãn hàng đang hợp tác với Yoo Ah In đã lập tức xóa bỏ hình ảnh quảng bá của nam diễn viên khỏi các website. Nhiều dự án phim có sự góp mặt của ảnh đế cũng phải lùi lịch hoặc tạm hoãn kế hoạch phát hành. Nhà sản xuất TV series Hellbound cũng đã chốt kế hoạch thay thế Yoo Ah In bằng gương mặt khác trước khi mùa phim thứ hai được bấm máy.

Mọi cánh cửa dẫn đến cơ hội diễn xuất của Yoo Ah In đã tạm thời đóng lại. Nhưng tương lai trong ngành giải trí có lẽ là điều cuối cùng mà nam diễn viên nên bận tâm lúc này, bởi theo truyền thông Hàn Quốc, Yoo Ah In có thể phải đối mặt với án tù giam lên tới 5 năm, với khoản tiền nộp phạt không hề nhỏ. Trên hết, việc lạm dụng chất cấm trong thời gian dài cũng gây ra những tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của ngôi sao sinh năm 1986 và tất nhiên, đòi hỏi ở Yoo Ah In rất nhiều thời gian và nghị lực để có thể phục hồi.

Trên không gian mạng, khán giả bày tỏ sự tiếc nuối cho nam diễn viên, nhưng cũng thấy may mắn vì cảnh sát đã phát hiện và can thiệp kịp thời trước khi Yoo Ah In tự hại chết mình (Ảnh: Naver)

Loạt sao hạng A mất điểm khi bị xử phạt tội trốn thuế

Sáng ngày 28/2, truyền thông Hàn Quốc đưa tin tài tử Lee Byung Hun bị phạt 100 triệu won (1,8 tỷ đồng) vì hành vi trốn thuế. Vào tháng 9/2022, Cục thuế Quốc gia Hàn Quốc đã tiến hành kiểm tra không báo trước với công ty BH Entertainment do Lee Byung Hun sở hữu và đến cuối tháng 2 năm nay thì chính thức công bố kết luận điều tra.

Theo cơ quan điều tra, Lee Byung Hun đã trốn thuế bằng cách mua đi bán lại một bất động sản tại Seoul trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến 2021 và hưởng lãi 10 tỷ won (180 tỷ đồng). Anh cũng thành lập công ty đầu tư và cho thuê bất động sản với nhiều dấu hiệu bất thường trong kinh doanh. Tuy nhiên, phía BH Entertaiment lại có cách lý giải hoàn toàn khác về mục đích số tiền 100 triệu won mà phía tài tử nộp vào kho bạc. Theo đại diện đơn vị này, đây là số tiền thuế nộp bổ sung do sai sót trong khâu báo cáo hạch toán tiền thưởng nhân viên.

Lee Byung Hun (trên) và Kwon Sang Woo (dưới) là hai ngôi sao Hàn đầu tiên bị "bóc phốt" trốn thuế trong năm 2022 (Ảnh: Naver)

Chiều ngày 28/2, đến lượt Kwon Sang Woo "lên thớt" khi trang Aju Economy đưa tin tài tử bị Cục thuế Quốc gia Hàn Quốc điều tra hành vi trốn thuế từ năm 2020. Mức phạt đưa ra cho Kwon Sang Woo là 1 tỷ won (18 tỷ đồng). Theo báo cáo điều tra, Kwon Sang Woo đã trốn thuế bằng cách mua 5 chiếc siêu xe đắt đỏ dưới danh nghĩa công ty quản lý Soo Company. Phía Soo Company đã phủ nhận thông tin này, cho biết sự chênh lệch tại thời điểm phân bổ lỗ và lãi của công ty trên báo cáo thuế đã khiến cơ quan điều tra hiểu lầm là hành vi gian lận. Sau khi rà soát lại báo cáo, phía Kwon Sang Woo đã tự nguyện nộp đủ 1 tỷ won (18 tỷ đồng) mà Cục thuế truy thu.

Tới ngày 1/3, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Kim Tae Hee đang bị điều tra về những khúc mắc liên quan đến khoản thu nhập chịu thuế của mình vào năm 2022. Theo nhiều nguồn tin, nữ diễn viên sẽ phải nộp phạt số tiền lên đến 100 triệu won (1,8 tỷ đồng). Tuy nhiên, công ty quản lý Kim Tae Hee đã lên tiếng đính chính 100 triệu won này là khoản nộp bổ sung số tiền còn thiếu chứ không phải tiền phạt vì trốn thế. Việc doanh nghiệp này chậm trễ trong việc báo cáo các khoản thu nhập của Kim Tae Hee là do nữ diễn viên đã thay đổi công ty quản lý, dẫn đến sự gián đoạn không tránh khỏi trong khâu xử lý giấy tờ.

Đầu tháng 3, đến lượt Kim Tae Hee và Lee Min Ho vướng bê bối trốn thuế (Ảnh: Story J, Naver)

Nhân vật mới nhất bị gọi tên trong bê bối thuế má thời gian qua là tài tử Lee Min Ho. Hôm 2/3, trang Nate đưa tin Lee Min Ho và công ty quản lý MYM Entertainment của anh bị truy thu số tiền thuế còn nộp thiếu là 100 triệu won. Thông tin trên khiến dư luận dấy lên nghi ngờ nam diễn viên có hành vi trốn thuế. MYM Entertainment đã lập tức lên tiếng về vụ việc. Theo đó, Lee Min Ho không hề trốn thuế, vụ ồn ào này nảy sinh do lỗi của nhân viên kế toán đã thiếu sát sao trong việc kê khai thu nhập của anh.

Cả bốn vụ việc kể trên đều diễn ra theo cùng một kịch bản: Cơ quan thuế nói có nhưng phía nghệ sĩ bảo không, đã nộp tiền nhưng là khoản truy thu bổ sung thay vì trả giá cho hành vi trốn thuế. Tuy nhiên, cách giải thích này không thuyết phục được dư luận. Trên các nền tảng mạng xã hội, khán giả để lại nhiều lời chỉ trích gay gắt các ngôi sao. Điều này khiến uy tín, và cả danh tiếng của họ trong mắt công chúng bị tổn hại nặng nề. Tuy nhiên, khác với trường hợp của Yoo Ah In, Lee Byung Hun, Kwon Sang Woo, Kim Tae Hee hay Lee Min Ho có lẽ sẽ chỉ mất một khoảng thời gian ngắn chờ đợi tình hình lắng xuống trước khi trở lại hoạt động nghệ thuật như chưa có gì xảy ra.