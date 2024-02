Angelababy chính thức tái xuất showbiz sau khi được gỡ phong sát, diện mạo gây tranh cãi vì quá khác lạ

Chiều 9/2 (30 Tết âm lịch), Angelababy gây chú ý khi cập nhật tài khoản Weibo cá nhân, phòng làm việc. Cô còn tung video chúc mừng năm mới khán giả. Động thái này đánh dấu việc nữ diễn viên chính thức tái xuất showbiz sau 3 tháng bị đóng băng sự nghiệp vì ồn ào xem Lisa (BLACKPINK) biểu diễn ở bar thoát y tại Paris, Pháp.

Lần đầu xuất hiện trước công chúng sau khi được gỡ phong sát, Angelababy khiến đông đảo khán giả bất ngờ vì vẻ ngoài khác lạ của cô so với trước đây. Netizen nhận xét gương mặt của Angelababy hơi đơ cứng, thiếu tự nhiên với đôi mắt to quá mức, vùng cằm thon nhỏ kỳ lạ. Điều này khiến cư dân mạng thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra với nhan sắc của người đẹp Hong Kong (Trung Quốc). Một số cư dân mạng nghi vấn Angelababy đã can thiệp thẩm mỹ trong thời gian tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng nữ diễn viên đã xuống cân khá nhiều, lại còn sử dụng filter làm đẹp quá tay cho nên gương mặt của cô mới trông lạ lẫm như hiện tại.

Hình ảnh mới nhất của minh tinh sinh năm 1989 khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Sau 3 tháng ở ẩn, gương mặt của Angelababy đổi khác, đường nét đơ cứng và thiếu tự nhiên hơn trước đây. Nhiều người nghi vấn Angelababy bí mật "dao kéo" thay đổi đường nét gương mặt, nhưng cũng có ý kiến cho rằng cô dùng app chỉnh sửa "quá tay"

Ngoài clip chúc mừng năm mới, studio cũng cập nhật hình ảnh mới của Angelababy. Động thái này khiến khán giả cho rằng nữ diễn viên sẽ có màn trở lại mạnh mẽ và bùng nổ sau Tết Nguyên đán

Về phía Angelababy, cô đăng tải loạt hình ảnh trang trí nhà cửa đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, thể hiện tinh thần vui vẻ và hào hứng trên trang cá nhân. Theo địa chỉ IP của bài đăng, có lẽ năm nay, ngôi sao Cô Phương Bất Tự Thưởng sẽ ăn Tết ở Thượng Hải (Trung Quốc), thay vì trở về quê nhà Hong Kong cùng gia đình.

Vào ngày 1/11/2023, Angelababy bị cấm sóng ngầm, không được tham gia hoạt động giải trí cũng phát ngôn trên mạng xã hội vì xem show diễn của Lisa ở Pháp. Đến ngày 30/1 vừa qua, nữ diễn viên được gỡ phong sát sau 3 tháng bị phạt cảnh cáo. Tài khoản Weibo, Douyin của Angelababy đều được xóa bỏ dòng thông báo "Người dùng này bị cấm phát ngôn do vi phạm pháp luật và các quy định có liên quan". Tuy nhiên, Angelababy không vội đăng bài trên các nền tảng ngay sau khi kết thúc án phạt.

Nữ diễn viên chọn im lặng gần 2 tuần để thăm dò phản ứng dư luận và chờ dịp phù hợp như Tết Nguyên đán để tái xuất. Một số nguồn tin cho biết bộ phim Tương Tư Lệnh Angelababy đóng chính với đàn em Tống Uy Long đang rục rịch chuẩn bị lệnh sóng.

Angelababy bắt đầu có những động thái để quay lại ngành giải trí sau 3 tháng bị cấm sóng ngầm

