Ăn trứng mỗi ngày, người phụ nữ 54 tuổi nhận "tin vui" sau một năm

Sau khi được chẩn đoán mắc xơ gan, người phụ nữ 54 tuổi quyết định duy trì một món ăn quen thuộc trong bữa cơm hằng ngày. Vài tháng sau, kết quả tái khám khiến chính bác sĩ cũng bất ngờ.

Sau khi được chẩn đoán mắc xơ gan ở tuổi 54, một người phụ nữ tại Hàng Châu, Trung Quốc đã thay đổi chế độ ăn uống theo hướng lành mạnh. Trong đó, bà duy trì thói quen ăn một bát trứng hấp mỗi ngày. Đến lần tái khám sau đó, bác sĩ nhận thấy các chỉ số dinh dưỡng của bà được cải thiện đáng kể và đánh giá đây là một lựa chọn rất phù hợp đối với người mắc bệnh gan.

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Trứng từ lâu được xem là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng nhất. Tuy nhiên, nhiều người vẫn e ngại vì cho rằng trứng chứa nhiều cholesterol. Trên thực tế, không chỉ bản thân thực phẩm mà cách chế biến cũng quyết định rất lớn đến giá trị dinh dưỡng.

Đối với người mắc các bệnh lý về gan, đặc biệt là xơ gan, trứng hấp được đánh giá là lựa chọn phù hợp nhờ kết cấu mềm, dễ tiêu hóa, không sử dụng dầu mỡ và giữ được phần lớn dưỡng chất tự nhiên. Điều này giúp cơ thể hấp thu protein hiệu quả hơn, đồng thời hạn chế tạo thêm gánh nặng cho gan.

Cung cấp nguồn protein chất lượng cao

Gan đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa và tổng hợp protein. Khi chức năng gan suy giảm, cơ thể rất dễ thiếu hụt protein, gây phù nề, giảm sức cơ và thậm chí dẫn đến báng bụng.

Trứng là nguồn protein có giá trị sinh học cao, chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu và rất dễ hấp thu. Khi được hấp chín, protein trong trứng càng dễ tiêu hóa hơn, giúp người bệnh bổ sung dinh dưỡng mà không gây áp lực lớn lên gan.

So với nhiều loại thịt đỏ giàu chất béo, trứng hấp là nguồn đạm nhẹ nhàng và phù hợp hơn trong chế độ ăn của người mắc bệnh gan.

Hỗ trợ quá trình đông máu

Người bị xơ gan thường có nguy cơ rối loạn đông máu do gan suy giảm khả năng tổng hợp các yếu tố đông máu.

Lòng đỏ trứng chứa vitamin K một dưỡng chất quan trọng tham gia vào quá trình đông máu của cơ thể. Việc bổ sung vitamin K từ thực phẩm tự nhiên có thể góp phần hỗ trợ giảm nguy cơ chảy máu ở người bệnh, bên cạnh việc tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Hạn chế nguy cơ suy dinh dưỡng

Suy dinh dưỡng là vấn đề thường gặp ở người mắc bệnh gan mạn tính do khả năng hấp thu và chuyển hóa dưỡng chất bị ảnh hưởng.

Trứng hấp không chỉ giàu protein mà còn cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và lecithin. Món ăn này mềm, dễ tiêu hóa, ít gây kích ứng đường tiêu hóa và giúp người bệnh duy trì cân nặng, bảo vệ khối cơ cũng như tăng cường sức đề kháng.

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Giảm gánh nặng cho gan

Các món ăn nhiều dầu mỡ như chiên, rán hay xào khiến gan phải hoạt động nhiều hơn để chuyển hóa chất béo.

Ngược lại, trứng hấp không sử dụng dầu, kết cấu mềm và dễ tiêu nên giúp giảm áp lực lên hệ tiêu hóa cũng như chức năng gan. Đây cũng là lý do món ăn này thường được khuyến khích trong chế độ dinh dưỡng của người mắc bệnh gan.

Cholesterol trong trứng có thực sự đáng lo?

Theo các chuyên gia ăn trứng với lượng hợp lý không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở đa số người khỏe mạnh. Bên cạnh đó, trứng còn chứa lecithin - hợp chất có vai trò hỗ trợ chuyển hóa lipid và góp phần điều hòa mỡ máu.

Đối với người mắc xơ gan, việc kiêng khem quá mức, đặc biệt là cắt giảm nguồn protein, có thể khiến tình trạng suy dinh dưỡng tiến triển nhanh hơn, làm giảm khả năng phục hồi của cơ thể. Vì vậy, điều quan trọng là lựa chọn nguồn đạm phù hợp thay vì loại bỏ hoàn toàn.

Ăn trứng đúng cách để bảo vệ sức khỏe

Các chuyên gia cho rằng trứng hấp là món ăn giàu dinh dưỡng, dễ chế biến và phù hợp với nhiều đối tượng, trong đó có người mắc bệnh gan. Tuy nhiên, đây không phải là "thực phẩm chữa xơ gan" hay có thể thay thế thuốc điều trị.

Người bệnh vẫn cần duy trì chế độ ăn cân đối, đa dạng nguồn đạm từ cá, đậu phụ, sữa và các thực phẩm lành mạnh khác, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ điều trị.

Thay vì tìm kiếm những thực phẩm đắt tiền hay các loại thực phẩm chức năng chưa được kiểm chứng, việc duy trì thói quen ăn uống khoa học mỗi ngày mới là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ gan và cải thiện sức khỏe lâu dài.