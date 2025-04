An toàn vượt qua 5 lần cắt giảm nhân sự, tôi nhận ra: Có 3 thứ này thì chẳng lo thất nghiệp không làm ra tiền

Trong vòng 4 năm qua, đã không ít lần, tôi đứng giữa lằn ranh mong manh của việc “bị sa thải” và “được giữ lại”. 5 lần, chính xác là 5 lần, công ty tôi trải qua những đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn.

Mỗi lần là một cơn địa chấn, gieo rắc nỗi lo lắng và bất an cho cả tòa soạn. Nhưng kỳ lạ thay, tôi vẫn trụ vững. Không phải vì may mắn, mà vì tôi đã tự trang bị cho mình ba "chiếc áo giáp" vô hình, ba người bạn đồng hành trung thành trên con đường sự nghiệp. Giờ đây, nhìn lại những sóng gió đã qua, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình, hy vọng nó sẽ trở thành một nguồn động viên nhỏ bé cho những ai đang lo lắng về tương lai công việc.

1 - Ngọn lửa bên trong: Trí tiến thủ và khát khao học hỏi

Tôi còn nhớ như in cái ngày mới chân ướt chân ráo vào nghề. Công việc lúc bấy giờ là một thế giới hoàn toàn mới mẻ, đầy những quy tắc và thuật ngữ chuyên môn. Nhiều đồng nghiệp thâm niên nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi. Nhưng trong tôi luôn cháy một ngọn lửa – ngọn lửa của sự tò mò và khát khao chinh phục. Tôi không ngừng đặt câu hỏi, không ngại xông pha vào những dự án khó nhằn, và đặc biệt, tôi luôn tìm kiếm những cơ hội để học hỏi. Từ những buổi training nội bộ về phần mềm biên tập mới, đến những khóa học online, tôi như một con ong chăm chỉ, miệt mài thu thập kiến thức và kỹ năng.

Lần cắt giảm nhân sự đầu tiên ập đến sau ba năm tôi gắn bó với nghề. Nhiều đồng nghiệp giỏi giang, có kinh nghiệm hơn tôi đã phải ra đi. Lúc đó, tôi cũng không khỏi lo lắng. Nhưng khi nhìn lại những gì mình đã tích lũy được, tôi nhận ra mình không chỉ là một người làm thuê đơn thuần. Tôi có kiến thức về tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, tôi có thể tạo ra quy trình làm việc hiệu quả với nguồn nhân lực hạn chế,...

Chính những "vũ khí" bổ trợ đó đã giúp tôi trở nên khác biệt, trở thành một mắt xích quan trọng. Những lần cắt giảm sau đó cũng vậy. Mỗi khi công ty đối diện với khó khăn, nhu cầu về những người có khả năng thích ứng và đảm nhận nhiều vai trò khác nhau lại càng trở nên cấp thiết. Và tôi, bằng sự không ngừng học hỏi và tinh thần cầu tiến, đã chứng minh được giá trị của mình.

2 - Sợi dây kết nối vô hình: Sức mạnh của networking

Những năm tháng làm nghề đã dạy tôi một điều quan trọng: Công việc không chỉ là những con chữ trên trang giấy hay những dòng code trên màn hình. Nó còn là về con người, về những mối quan hệ mà bạn xây dựng được. Tôi không bao giờ xem nhẹ việc kết nối với đồng nghiệp, với những người làm trong ngành, thậm chí là những người làm ở các lĩnh vực khác.

Tôi luôn cố gắng duy trì những mối quan hệ tốt đẹp, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống. Những buổi cà phê sau giờ làm, những lời hỏi thăm chân thành, những sự giúp đỡ nhiệt tình khi đồng nghiệp gặp khó khăn – tất cả những điều nhỏ bé đó đã tạo nên một mạng lưới những người quen biết và tin tưởng lẫn nhau.

Trong những đợt cắt giảm nhân sự, chính mạng lưới này đã trở thành một nguồn sức mạnh vô hình. Khi tin đồn về việc tái cơ cấu lan rộng, tôi đã có những người bạn, những người đồng nghiệp cũ chia sẻ thông tin, động viên và thậm chí giới thiệu những cơ hội việc làm tiềm năng.

Có một lần, khi tôi tưởng chừng như mình sẽ nằm trong danh sách sa thải, một người bạn làm ở đơn vị khác đã gọi điện cho tôi, ngỏ ý mời tôi về cộng tác trong một dự án mới. Lời mời đó đến đúng vào thời điểm tôi cảm thấy chông chênh nhất, nó không chỉ mang lại cho tôi một cơ hội việc làm mà còn tiếp thêm cho tôi niềm tin vào bản thân.

Tôi nhận ra rằng, trong những thời điểm khó khăn, những mối quan hệ chân thành và rộng rãi chính là một "phao cứu sinh" vô giá. Họ không chỉ mang đến cơ hội mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn. Việc xây dựng networking không phải là một hành động vụ lợi, mà là một quá trình trao đổi và giúp đỡ lẫn nhau. Khi bạn cho đi sự chân thành và sự hỗ trợ, bạn sẽ nhận lại được những điều tương tự, thậm chí còn nhiều hơn thế.

3 - Chiếc lưới an toàn: Kế hoạch dự phòng chu đáo

Sau những lần chứng kiến đồng nghiệp bị sa thải, tôi dần hình thành một thói quen: Luôn có một kế hoạch dự phòng. Không phải là tôi bi quan về tương lai, mà tôi chỉ đơn giản là muốn chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Kế hoạch dự phòng của tôi không chỉ là một khoản tiết kiệm nho nhỏ trong ngân hàng, đủ để trang trải chi phí sinh hoạt trong vài tháng nếu chẳng may mất việc. Nó còn bao gồm việc tôi luôn cập nhật hồ sơ cá nhân (CV, portfolio), tìm hiểu về thị trường lao động, và không ngừng trau dồi những kỹ năng "mềm" có giá trị chuyển đổi như kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, và giải quyết vấn đề.

Chính sự chuẩn bị đó đã giúp tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều trong những đợt cắt giảm nhân sự. Tôi biết rằng mình không bị "mắc kẹt" trong một lựa chọn duy nhất. Tôi có những "con đường" khác để đi nếu cần thiết. Kế hoạch dự phòng không chỉ mang lại sự an toàn về tài chính mà còn mang lại sự an tâm về tinh thần. Nó giúp bạn đối diện với những rủi ro một cách chủ động và tự tin hơn. Việc chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất không có nghĩa là bạn mong đợi điều tồi tệ sẽ xảy ra, mà là bạn đang trang bị cho mình sự kiên cường và khả năng ứng phó để vượt qua mọi thử thách.