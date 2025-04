Ăn sáng thế nào tốt trong mùa hè?

Dù việc ăn sáng là rất quan trọng, nhưng không phải ai cũng biết cách ăn sáng đúng cách. Dưới đây là những thói quen ăn sáng sai lầm mà nhiều người vẫn mắc phải, dẫn đến những tác động không tốt cho sức khỏe:

- Ăn sáng ngay sau khi thức dậy: Sau một giấc ngủ dài, cơ thể vẫn còn lưu trữ thức ăn từ bữa tối và hệ tiêu hóa cần thời gian để xử lý. Nếu ăn sáng quá sớm, thức ăn sẽ chồng chất lên nhau, gây khó khăn cho tiêu hóa và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe dạ dày. Tốt nhất là bạn nên đợi khoảng 20-30 phút sau khi thức dậy rồi mới ăn sáng.

- Ăn sáng quá muộn: Ăn sáng quá muộn có thể khiến bạn mất cảm giác thèm ăn và cơ thể không hấp thụ hết được dưỡng chất từ thực phẩm, gây rối loạn đồng hồ sinh học. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe lâu dài. Tốt nhất, hãy ăn sáng trước 9h sáng.

- Ăn sáng bằng thực phẩm lạnh: Mặc dù mùa hè, bạn có thể cảm thấy thoải mái với các món lạnh, nhưng ăn sáng với thực phẩm lạnh không tốt cho cơ thể. Khi ngủ dậy, cơ thể còn trong trạng thái co thắt, ăn thực phẩm lạnh có thể làm cản trở lưu thông máu và ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Điều này có thể gây táo bón và giảm sức đề kháng lâu dài.

Nên đợi khoảng 20-30 phút sau khi thức dậy rồi mới ăn sáng.

- Uống sinh tố hoa quả thay vì ăn hoa quả tươi: Sinh tố hoa quả có thể tiện lợi nhưng lại làm mất đi một lượng lớn vitamin, khoáng chất và chất xơ có trong hoa quả tươi. Vì vậy, thay vì uống sinh tố, bạn nên ăn hoa quả tươi để đảm bảo cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể.

- Ăn sáng quá ít: Một số người ăn sáng ít vì lo sợ tăng cân, nhưng điều này lại không tốt cho sức khỏe. Bữa sáng cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động cả ngày. Nếu ăn quá ít, cơ thể sẽ không có đủ năng lượng, dẫn đến cảm giác uể oải và mệt mỏi, dễ đói bụng trước bữa trưa.

- Ăn sáng quá no: Mặc dù ăn sáng là để nạp năng lượng cho một ngày mới, nhưng ăn quá no sẽ gây quá tải cho hệ tiêu hóa, làm giảm hiệu quả làm việc của cơ thể. Tốt nhất là bạn nên ăn một bữa sáng đủ no, không quá nhiều thức ăn.

- Ăn thức ăn thừa từ hôm trước: Ăn thức ăn thừa từ bữa tối vào sáng hôm sau có thể không gây hại nếu thực phẩm được bảo quản đúng cách. Tuy nhiên, bạn nên tránh thói quen này nếu thực phẩm không được bảo quản tốt hoặc đã để qua đêm quá lâu.

Bữa sáng nhiều nước phù hợp với mùa hè.

Ngoài việc ăn sáng đúng giờ và chọn thực phẩm hợp lý, bạn cũng nên điều chỉnh chế độ ăn sáng theo từng mùa để phù hợp với điều kiện thời tiết và nhu cầu cơ thể.

- Mùa hè: Vào mùa hè nóng nực, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên lựa chọn món ăn có nước để giúp bổ sung nước cho cơ thể, giúp giải nhiệt nhanh chóng. Các món như bún, phở, canh hoặc mỳ đều là lựa chọn tốt. Nếu có thể, bạn nên tự chuẩn bị bữa sáng với các món này để đảm bảo dinh dưỡng và điều chỉnh được lượng muối trong món ăn.

- Mùa đông: Khi thời tiết lạnh, bạn có thể ăn những món ăn ấm như bún phở, xôi nóng, cơm nóng để làm ấm cơ thể, giúp cơ thể duy trì nhiệt độ ổn định và cung cấp đầy đủ năng lượng.

TS.BS Từ Ngữ, Phó Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam, cũng chia sẻ rằng ngoài bữa sáng, trong mùa hè, bạn nên ăn nhiều rau và uống nhiều nước rau hoặc canh để bổ sung nước và dưỡng chất, giúp cơ thể duy trì sự cân bằng.

Với những lời khuyên này, bạn có thể dễ dàng duy trì thói quen ăn sáng khoa học và phù hợp với mùa, giúp cơ thể luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng cho cả ngày dài.