An Phương hé lộ tips makeup, skincare và cách để xốc lại sự tự tin cực nhanh trước khi bắt đầu ngày mới

An Phương được biết đến như một beauty blogger nổi bật tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Bén duyên với công việc sáng tạo nội dung cùng kênh Letsplaymakeup từ năm 2015, cô nàng đã trở thành tên tuổi đem tới những nội dung bổ ích và thú vị về các chủ đề từ chuyện làm đẹp, ăn mặc cho tới lifestyle. Bên cạnh công việc sáng tạo nội dung, cô nàng còn đảm nhiệm vai trò phóng viên tại một toà soạn báo. Dù với vai trò nào, người ta vẫn luôn cảm nhận được ở An Phương một nguồn năng lượng tích cực và tràn ngập cảm hứng sáng tạo.

Đến với tập 8 mùa 3 của chương trình Được Rồi Đi Thôi, cô nàng hé lộ bí quyết để đánh thức sự tự tin mỗi sớm thức dậy. Để bắt đầu một ngày mới, An Phương không quên bắt đầu từ công đoạn chăm sóc sức khoẻ hơi thở thơm mát. Cô nàng thường súc miệng khoảng 30 giây với nước súc miệng Listerine Cool Mint để làm sạch răng, duy trì hơi thở thơm mát dài lâu.

Bên cạnh đó, nữ blogger bật mí mái tóc của mình đang ngày càng chắc khoẻ, dày đẹp hơn bao giờ hết. "Nếu bạn nào hỏi bí quyết chăm sóc tóc của mình là gì thì đây, An Phương thường sử dụng bộ dầu gội và xả OGX Thick & Full Biotin & Collagen", cô chia sẻ.

Chăm sóc hơi thở và mái tóc thôi là chưa đủ, đối với An Phương, một làn da tươi tắn và "ngậm nước" là điều không thể thiếu để bắt đầu ngày mới. Nhận thấy làn da những ngày cuối năm có xu hướng khô, thiếu nước và dễ gặp tình trạng mốc khi trang điểm, nữ blogger lựa chọn Neutrogena Hydro Boost Water Gel như kem lót và kem dưỡng ẩm hàng ngày.

Để bản thân không mất nhiều thời gian "Get Ready" với một ngày mới, An Phương chọn makeup look tự nhiên, long lanh và trẻ trung nhất có thể. Đối với cô, việc trở thành một phiên bản đẹp hơn của mình ngày hôm qua là điều hạnh phúc.

Với những tín đồ làm đẹp thì cái tên An Phương chắc chắn không còn xa lạ gì. Luôn cho ra những sản phẩm được đầu tư chất lượng cao và chỉn chu, cô nàng tự cuốn mình vào guồng quay công việc khắc nghiệt, luôn bận rộn nhưng hứa hẹn nhiều điều mới mẻ trong tương lai. Đó cũng là lý do mà An Phương chọn lựa bộ 3 sản phẩm Listerine Cool Mint, OGX Thick & Full Biotin & Collagen và Neutrogena Hydro Boost Water Gel để việc chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp không còn là nỗi trăn trở thường nhật.



"Thần chú" cho một ngày mới ngập tràn tự tin của An Phương là: "Tóc xịn, da xinh, răng trắng khỏe"