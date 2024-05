Ăn mận mùa hè mang nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng nên nhớ kỹ “đại kỵ” này

Tác dụng của quả mận đối với sức khỏe

Chống oxy hoá

Trong mận có chứa các thành phần như vitamin C, lutein, cryptoxanthin, chlorogenic,… Có thể làm chậm quá trình lão hoá da, giúp da sáng khoẻ và hạn chế được tình trạng ung thư. Đặc biệt, mận đã được nghiên cứu giúp con người kéo dài tuổi thọ hơn.

Giảm hấp thu cholesterol

Mận giúp giảm lượng cholesterol để cân bằng và hài hoà hơn. Trong mận có chứa các chất xơ giúp cải thiện được nồng độ cholesterol. Ngoài ra, mận sẽ khiến quá trình hấp thụ cholesterol của khách hàng được cải thiện và điều hoà hợp lý hơn.

Giúp làn da mịn màng

Nếu như bạn đang băn khoăn về việc ăn mận có nổi mụn không? Có một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn mận thường rất tốt cho làn da, cải thiện được làn da tốt hơn. Trong mận có chứa lượng lớn các vitamin và các dưỡng chất cực kỳ cao. Mận là nguồn giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Vitamin C giúp bảo vệ da khỏi tác động của các gốc tự do, giúp làm giảm sự hư hại của tia tử ngoại và tăng cường quá trình tái tạo da giúp da mịn màng

Tốt cho tim mạch

Chất Flavonoid cũng như các thành phần quercetin, catechins có trong mận có thể kháng viêm vô cùng hiệu quả. Đồng thời, với vitamin K có trong mận thì nó có thể ngăn ngừa được các tình trạng huyết áp cao.

Tốt cho hệ tiêu hoá

Nếu như bạn đang mắc tình trạng về táo bón thì mận hoàn toàn có thể cải thiện được vấn đề này. Trong mận có chứa các chất xơ giúp quá trình hoạt động của đường ruột được diễn ra nhanh chóng hơn.

Tốt cho mắt

Ngoài vitamin C, mận còn chứa beta carotene là những dưỡng chất đặc biệt có lợi cho mắt. Ăn mận có thể giúp làm giảm nguy cơ phát triển bệnh thoái hóa điểm vàng, căn bệnh về mắt có thể dẫn tới mù lòa.

Những người ‘đại kỵ’ với quả mận

Người đang đói

Mận là loại trái cây phổ biến vào mùa hè nhưng bạn nên tránh ăn mận khi đói. Bởi thói quen ăn mận khi đói có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận. Bởi chất oxalate trong mận có thể cản trở quá trình hấp thu canxi trong cơ thể và kết quả là dẫn đến kết tủa canxi trong thận, ảnh hưởng tới thận và bàng quang. Do đó bạn không nên ăn nhiều mận. Ngoài ra, ăn mận vào lúc đói vì mận có tính axit cao có thể gây ảnh hưởng đến dạ dày.

Phụ nữ có thai

Bà bầu có thân nhiệt nóng hơn bình thường không nên ăn nhiều mận vì có thể sinh phát ban, gây hại cho sức khỏe của mẹ và thai nhi.

Người bị bệnh thận

Trong mận có chứa nhiều chất oxalate. Khi ăn nhiều mận, chất này có thể gây cản trở hấp thụ calci trong cơ thể dẫn đến hiện tượng kết tủa trong thận. Đây chính là nguyên nhân gây sỏi thận và sỏi bàng quang.

Bởi thế, ngay cả khi sức khỏe bình thường bạn cũng không nên ăn nhiều mận để tránh nguy cơ tạo sỏi trong cơ thể. Đặc biệt, người bị bệnh thận hoặc có tiền sử gia đình bị bệnh thận thì không nên ăn loại quả này.

Người có cơ địa nhiệt, nóng

Mận có tính nóng nên ăn nhiều mận có thể gây ra các hiện tượng nóng trong, nhiệt miệng, mụn nhọt… Người có cơ địa dạng nhiệt thì chỉ cần ăn vài quả mận là có thể thấy ngay tác dụng phụ đáng sợ này.

Người bị bệnh dạ dày

Mận có tính acid cao nên có thể gây ảnh hưởng đến dạ dày và men răng, nhất là men răng trẻ em còn yếu, dễ bị ảnh hưởng.

Ăn mận khi đói có thể gây ra những triệu chứng cồn cào, khó chịu. Nếu bạn bị bệnh dạ dày mà ăn nhiều mận sẽ cảm nhận sự diễn tiến tăng nặng của bệnh.

Những người đang dùng thuốc

Mặc dù mận nhiều chất dinh dưỡng, lại mang nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng những người đang sử dụng thuốc tuyệt đối không nên ăn loại quả này nếu không muốn bị ảnh hưởng tới tác dụng của thuốc.

Ngoài ra, người mới trải qua phẫu thuật cũng được khuyến cáo không nên ăn mận.

Người mới phẫu thuật xong không nên ăn mận

Dù mận có nhiều công dụng với sức khỏe nhưng nó có thể làm giảm hoặc gây ra các tác dụng phụ tới một số loại thuốc. Hơn nữa, mận là loại hoa quả cứng, khó tiêu, nhiều axit, tính nóng nên không phù hợp với những người sức khỏe yếu, mới trải qua phẫu thuật.

Lưu ý khi ăn mận

Trước khi ăn mận nên ngâm trong nước muối loãng từ 15-20 phút để đảm bảo đã rửa sạch những chất bẩn, và thuốc hóa học còn bám trên mận.

Để hạn chế tính nóng của mận, bạn nên ăn mận tươi và không chấm quá nhiều muối, hoặc làm nước ép mận ép giúp giải khát, thanh nhiệt rất tốt.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, dù rất thích ăn quả mận, bạn cũng chỉ nên ăn tối đa từ 5 đến 10 quả một ngày, không quá 50 quả trong 1 tuần vì hàm lượng đường cao trong quả sẽ làm tăng lượng đường trong máu – vốn là môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn phát triển, nhất là tụ cầu, nguyên nhân gây nên tình trạng mụn nhọt.