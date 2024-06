Ăn đá lạnh mùa nắng nóng, "đã miệng" nhưng có hại sức khỏe?

Đôi khi, nhai một viên đá từ đồ uống lạnh thường không phải là vấn đề. Nó thậm chí có thể giúp cung cấp lượng nước cần thiết, đặc biệt là trong thời tiết hơi oi nóng.



Tuy nhiên, việc thường xuyên thèm và uống đá có thể chỉ ra một vấn đề sức khỏe tiềm ẩn và có khả năng dẫn đến các biến chứng về răng miệng, sức khỏe tâm thần hoặc dinh dưỡng.

Tại sao bạn lại thèm đá lạnh?

Có nhiều lý do khác nhau khiến bạn cảm thấy thèm ăn hoặc uống nước đá lạnh.



- Mất nước

Mất nước xảy ra khi cơ thể mất nhiều chất lỏng hơn mức cần thiết. Điều này có thể dẫn đến cảm giác khát và thèm đá, có thể là do mất nước làm khô miệng, lưỡi và môi.

Mặc dù thỉnh thoảng ngậm một viên đá có thể hữu ích để bù nước và điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, nhưng tốt nhất bạn nên đảm bảo cung cấp đủ chất lỏng ngay từ đầu. Các dấu hiệu mất nước khác bao gồm nhức đầu, mệt mỏi và nước tiểu có màu sẫm hơn.

- Vấn đề dinh dưỡng

Một số nghiên cứu cho thấy thèm đá có thể là kết quả của sự thiếu hụt dinh dưỡng. Mặc dù đã có bằng chứng về tình trạng thiếu sắt và buộc phải nhai đá, nhưng các chuyên gia vẫn đang nghiên cứu mối liên hệ tiềm ẩn này giữa việc hấp thụ các chất dinh dưỡng khác và mong muốn ăn đá.



Các nghiên cứu cho thấy thèm đá có thể là nỗ lực của cơ thể nhằm tăng cường chất dinh dưỡng do thiếu kẽm hoặc canxi. Những khoáng chất này rất cần thiết cho sức khỏe tổng thể nhưng có thể tương tác với sắt trong quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng.



- Thiếu máu thiếu sắt

Sắt hỗ trợ sản xuất các tế bào hồng cầu khỏe mạnh trong cơ thể. Thiếu chất sắt làm giảm số lượng hồng cầu, được gọi là thiếu máu do thiếu sắt.

Một số người bị thiếu sắt cũng cảm thấy thèm đá đột ngột và tăng lên khi lượng sắt cạn kiệt. Ngoài việc buộc phải ăn đá, các dấu hiệu khác của bệnh thiếu máu do thiếu sắt là mệt mỏi, yếu sức, nhức đầu, màu xanh của lòng trắng mắt.

Thiếu sắt cũng có thể xảy ra do mất máu. Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng đây có thể là lý do tại sao cảm giác thèm đá được thấy ở những người đang mang thai, đang trong chu kỳ kinh nguyệt hoặc đang cho con bú. Trong thời gian mang thai và sau sinh, kể cả giai đoạn cho con bú, tình trạng thiếu máu dễ xảy ra hơn. Mất máu xảy ra trong chu kỳ kinh nguyệt nhiều cũng có thể gây ra phản ứng thiếu máu.



- Căng thẳng cảm xúc

Các nghiên cứu cho thấy cảm giác thèm đá có thể trở nên không thể kiểm soát được khi được kích hoạt để đáp ứng với tình trạng căng thẳng mãn tính hoặc cực độ. Điều này có thể xảy ra như một phần của tình trạng sức khỏe tâm thần, như rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) hoặc có thể xảy ra mà không có tiền sử cá nhân hoặc gia đình mắc bệnh tâm thần.

- Bệnh Pica

Pica là một chứng rối loạn dẫn đến việc ăn quá nhiều đồ không phải thực phẩm hoặc các chất không dinh dưỡng, bao gồm cả đá.

Khi có liên quan đến đá, nó được gọi là pagophagia. Kiểu ăn uống bất thường này có thể dẫn đến việc tiêu thụ ít nhất một khay đá viên mỗi ngày và tình trạng ăn đá có thể trở nên trầm trọng hơn khi bị căng thẳng.

Không có một nguyên nhân cụ thể nào gây ra chứng pagophagia. Nghiên cứu cho thấy nó có thể liên quan đến tình trạng thiếu máu do thiếu sắt hoặc các tình trạng sức khỏe tâm thần, như rối loạn trầm cảm.

Ăn đá có gây hại sức khỏe không?

Ăn đá không nhất thiết được coi là nguy hiểm. Tuy nhiên, nó có thể gây ra các biến chứng.



Vấn đề về chế độ ăn uống

Ngoài việc cung cấp nước, đá, không giống như thức ăn, không có giá trị dinh dưỡng. Đây là lý do tại sao ăn nhiều đá trong thời gian dài thay cho các thực phẩm và đồ uống khác có thể dẫn đến các vấn đề về ăn uống.

Khi tình trạng thiếu máu và thèm đá xảy ra đồng thời, cơ thể có thể không nhận đủ chất sắt (và có thể cả các chất dinh dưỡng khác) để hoạt động bình thường. Khi ăn đá là một hình thức đối phó với căng thẳng hoặc các vấn đề về sức khỏe tâm thần, đá có thể thay thế đồ ăn nhẹ giàu chất dinh dưỡng hoặc các thực phẩm khác, ảnh hưởng đến chế độ ăn uống và sức khỏe tổng thể.

Các vấn đề về răng miệng

Ngay cả khi đá tan, việc nhai đá thường xuyên vẫn có thể dẫn đến các vấn đề như tổn thương răng, đau răng và tăng độ nhạy cảm với lạnh.

Theo thời gian, các vết nứt nhỏ, không thể phát hiện được có thể phát triển trong men răng, điều này có thể dẫn đến các vết nứt hoặc sứt mẻ lớn hơn về sau. Nhai đá cũng có thể làm hỏng miếng trám răng hoặc mão răng hiện có bằng cách tạo ra các vết nứt theo cách tương tự, cho phép vi khuẩn xâm nhập và có khả năng hình thành lỗ sâu bên dưới miếng phục hồi.

Biến chứng thiếu máu

Nếu thèm đá là do thiếu máu thiếu sắt và không được điều trị thì sẽ có những biến chứng tiềm ẩn. Ngoài mệt mỏi và đau đầu, còn có nguy cơ mắc các vấn đề về tim, biến chứng khi mang thai và chậm phát triển (ở trẻ em). Thiếu máu do thiếu sắt cũng có thể ảnh hưởng đến các tình trạng sức khỏe tiềm ẩn khác, khiến chúng trở nên tồi tệ hơn hoặc gây trở ngại cho việc điều trị.

Các biến chứng Pica khác

Các biến chứng của hội chứng pica cũng có thể xảy ra nếu chứng nghiện ăn đá không được điều trị. Rối loạn pica có thể dẫn đến suy dinh dưỡng, ngay cả khi bạn cũng tiêu thụ thực phẩm giàu chất dinh dưỡng thường xuyên.

Các biến chứng nghiêm trọng khác có thể bao gồm mất cân bằng điện giải (do mất nước), nhiễm trùng do vi trùng xâm nhập vào cơ thể từ những thứ không phải thực phẩm, các vấn đề về hành vi hoặc trong một số trường hợp hiếm gặp là co giật.

Nguồn và ảnh: Verywell Health