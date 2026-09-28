Ăn 20 con nhộng tằm, người đàn ông 41 tuổi suy đa tạng, suýt mất mạng

Chỉ 2 giờ sau bữa ăn, ông xuất hiện phát ban, ngứa dữ dội, khó thở, tổn thương gan và cơ, suýt rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Nhiều người cho rằng dị ứng thực phẩm chỉ gây nổi mẩn, ngứa ngáy rồi tự khỏi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, phản ứng dị ứng có thể diễn biến rất nhanh, ảnh hưởng đến nhiều cơ quan và đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Mới đây, một người đàn ông 41 tuổi ở Trung Quốc đã phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn khoảng 20 con nhộng tằm. Người đàn ông họ Lý vốn có tiền sử dị ứng với tôm, cua. Tuy nhiên, vì nghĩ nhộng tằm không phải hải sản nên ông tò mò ăn thử khoảng 20 con tại nhà.

Không lâu sau bữa ăn, ông bắt đầu xuất hiện phát ban khắp người, ngứa dữ dội và sưng mí mắt. Ban đầu, ông cho rằng đây chỉ là phản ứng dị ứng thông thường nên định cố chịu đựng. Tuy nhiên, chỉ trong khoảng 2 giờ, tình trạng nhanh chóng trở nên nghiêm trọng. Người bệnh bắt đầu cảm thấy khó thở, cổ họng căng tức, cơ thể mệt mỏi, buồn ngủ. Nhận thấy có điều bất thường, gia đình lập tức đưa ông đến bệnh viện cấp cứu.

Kết quả kiểm tra cho thấy cơ thể người bệnh đang ở trạng thái phản ứng dị ứng nghiêm trọng, chỉ số IgE tăng cao. Đồng thời, ông xuất hiện dấu hiệu tổn thương gan cấp và tổn thương cơ, các chỉ số men gan, creatine kinase và myoglobin đều tăng mạnh.

Dựa trên tiền sử ăn nhộng tằm, thời điểm xuất hiện triệu chứng và tốc độ diễn biến bệnh, các bác sĩ nhanh chóng xác định đây là phản ứng dị ứng toàn thân nghiêm trọng do nhộng tằm gây ra. Các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể nhanh chóng tiến triển thành phù nề đường thở hoặc sốc phản vệ, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Bệnh nhân được cấp cứu xuyên đêm

Ngay sau đó, đội ngũ y tế nhanh chóng triển khai các biện pháp cấp cứu, gồm theo dõi và hỗ trợ hô hấp, bù dịch, đồng thời sử dụng các thuốc điều trị phản ứng dị ứng và hỗ trợ chức năng gan, dạ dày.

Sau một đêm điều trị tích cực, người bệnh tỉnh táo trở lại vào ngày hôm sau. Các triệu chứng phát ban và khó thở giảm rõ rệt, những chỉ số liên quan đến tổn thương gan và phản ứng viêm cũng dần cải thiện.

Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi vì tổn thương cơ do phản ứng dị ứng có thể diễn biến chậm hơn. Nếu tình trạng tiêu cơ vân nghiêm trọng xảy ra, các sản phẩm phân giải từ cơ có thể ảnh hưởng đến thận và gây biến chứng nguy hiểm.

Nhộng tằm không phải ai cũng có thể ăn

Các chuyên gia cho biết nhộng tằm là thực phẩm giàu protein, nhưng đồng thời cũng có thể gây phản ứng dị ứng ở một số người. Đặc biệt, những người từng dị ứng với tôm, cua hoặc các loại protein từ côn trùng cần hết sức thận trọng.

Phản ứng dị ứng nghiêm trọng có thể không chỉ dừng lại ở các biểu hiện trên da. Trong thời gian ngắn, tình trạng có thể tiến triển từ nổi mẩn, ngứa ngáy sang phù nề đường thở, khó thở, tụt huyết áp và sốc phản vệ. Trong những trường hợp nặng, nhiều cơ quan như gan, tim, cơ xương và thận cũng có thể bị ảnh hưởng.

Một điểm đáng lưu ý là việc trước đây từng ăn một loại thực phẩm mà không gặp vấn đề không đồng nghĩa với việc những lần ăn sau sẽ luôn an toàn. Phản ứng dị ứng có thể xuất hiện khi cơ thể thay đổi hoặc khi lượng thực phẩm sử dụng lớn hơn.

Xuất hiện những dấu hiệu này sau khi ăn, không được cố chịu đựng

Nếu sau khi ăn nhộng tằm hoặc một loại thực phẩm nào đó xuất hiện ngứa dữ dội, nổi mề đay toàn thân, sưng môi hoặc mí mắt, tê quanh miệng, cảm giác cổ họng bị siết chặt hoặc khó thở, cần đặc biệt cảnh giác.

Đây có thể là những dấu hiệu của phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế hoặc gọi cấp cứu, thay vì chờ triệu chứng tự thuyên giảm.

Các bác sĩ khuyến cáo những người từng dị ứng với tôm, cua, protein côn trùng, thường xuyên bị mề đay hoặc từng xảy ra phản ứng dị ứng thực phẩm nên tránh sử dụng nhộng tằm, nhộng ong và các loại thực phẩm giàu protein từ côn trùng. Ngay cả người chưa từng có tiền sử dị ứng cũng không nên ăn một lượng lớn các loại thực phẩm này cùng lúc.

Dị ứng thực phẩm không phải lúc nào cũng chỉ là vài nốt mẩn đỏ. Khi phản ứng diễn biến nhanh, việc phát hiện và cấp cứu kịp thời có thể quyết định tính mạng người bệnh.

Nguồn và ảnh: Sohu