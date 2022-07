Amber Heard kháng cáo vụ kiện với Johnny Depp sau khi được rapper Gen Z tỏ tình

New York Post đưa tin, hôm thứ Năm (21/7), các luật sư của Amber Heard đã đệ trình “thông báo về ý định kháng cáo” lên tòa án quận Fairfax, bang Virginia. Theo đó, nữ diễn viên sinh năm 1986 có kế hoạch kháng cáo bản án và phán quyết của tòa về vụ kiện do chồng cũ Johnny Depp khởi xướng cáo buộc Amber phỉ báng anh là kẻ bạo hành gia đình trong bài báo đăng trên tờ Washington Post vào năm 2018.

Amber Heard quyết định kháng cáo sau khi bị từ chối đơn yêu cầu hủy phán quyết của tòa trong vụ kiện với Johnny Depp

Đại diện Amber Heard tuyên bố vào cùng ngày: “Chúng tôi tin rằng tòa án đã sai sót dẫn đến việc đưa ra phán quyết thiếu công bằng và không phù hợp với Tu chính án thứ nhất. Do đó, chúng tôi kháng cáo phán quyết đó. Dù biết quyết định nộp đơn hôm nay sẽ khiến mạng xã hội bùng nổ, nhưng chúng tôi cần thực hiện các bước để đảm bảo sự minh bạch và công lý”.

Được biết, Tu chính án thứ nhất Hiến pháp Mỹ cấm việc đưa ra bất kỳ luật nào xâm phạm các quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí tự do hội họp và tự do kiến nghị với chính phủ.

Sau khi nộp “thông báo về ý định kháng cáo”, đội ngũ pháp lý của Amber có thời hạn đến ngày 4/9 để hoàn thiện đơn kháng cáo với đầy đủ các lập luận đưa ra.

Trước động thái mới từ phía ngôi sao “Aquaman”, phía Johnny Depp phản hồi: “Bồi thẩm đoàn đã lắng nghe các bằng chứng được trình bày trong phiên tòa kéo dài sáu tuần và đưa ra phán quyết rõ ràng nhất, nhất trí rằng bị cáo đã bôi nhọ ông Depp trong nhiều trường hợp. Chúng tôi vẫn tự tin vào lập trường của mình và phán quyết trên được giữ nguyên”.

Đại diện của Johnny Depp tự tin phán quyết sẽ được giữ nguyên

Amber Heard quyết định kháng cáo sau khi bị Thẩm phán Penney Azcarate bác đơn yêu cầu hủy phán quyết trong vụ kiện với Johnny Depp. Nữ thẩm phán không chấp thuận các lập luận Amber đưa ra, bao gồm cáo buộc một thành viên bồi thẩm đoàn khai gian tuổi.

Lý do Amber Heard đệ đơn yêu cầu hủy phán quyết trước khi kháng cáo vì theo luật định, cô phải nộp đủ khoản tiền 10,35 triệu USD tiền bồi thường cho chồng cũ mới đủ điều kiện kháng cáo.

Ở một diễn biến khác, một ngày trước khi Amber tỏ rõ quyết tâm kháng cáo, cô nhận được lời tỏ tình từ Lil Pump, rapper người Mỹ sinh năm 2000.

Theo đó, Lil Pump đăng thông điệp gửi đến người đẹp hơn 14 tuổi trên Instagram Story: “Amber Heard, em cần chị trong cuộc đời em”.

Tuy nhiên, dân mạng cho rằng Lil Pump chỉ muốn gây sự chú ý và chế nhạo nữ diễn viên 8x bởi nam rapper mô tả Amber là “độc hại”, còn nhắc đến ồn ào đại tiện trên giường ngủ.

Lil Pump tỏ tình với Amber Heard trên mạng xã hội

Đây là lần thứ hai Amber Heard được tỏ tình sau khi thua kiện chồng cũ. Tháng trước, một người đàn ông Ả Rập Saudi cầu hôn người đẹp trên Instagram: “Amber, vì tất cả các cánh cửa đang đóng lại với em, em không có ai chăm sóc mình ngoại trừ tôi. Tôi nhận thấy rằng một số người ghét và bắt nạt em, do đó, tôi quyết định kết hôn với em. Cầu mong Thánh Allah phù hộ cho cả hai chúng ta. Em là người được ban phước nhưng mọi người không cảm nhận được điều đó. Tôi tốt hơn ông già đó (Depp)”.

Theo NY Post, XXLMag