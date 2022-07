Bảo hiểm của Amber Heard sẽ không chi trả tiền bồi thường cho Johnny Depp

Theo nguồn tin từ People, nhà cung cấp bảo hiểm cho Amber Heard hiện đang thực hiện các biện pháp nhằm tránh chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí pháp lý và phí bồi thường thiệt hại của nữ diễn viên liên quan tới vụ kiện phỉ báng giữa cô với chồng cũ Johnny Depp . Động thái này của phía bảo hiểm được cho ra bắt đầu sau khi luật sư của nữ diễn viên khẳng định cô không có đủ điều kiện tài chính để trả tiền bồi thường sau khi thua kiện.

Được biết, công ty New York Marine and General Insurance đã là nhà cung cấp bảo hiểm cho ngôi sao Aquaman từ ngày 18/7/2018 đến ngày 18/7/2019. Tức là khi Amber Heard nhắc về việc bị bạo hành gia đình trên tờ Washington Post xuất bản vào tháng 12/2018, đây vẫn là công ty bảo hiểm cho cô.

(Ảnh: NBC News)

Tuy nhiên, phía công ty này đã đệ dơn yêu cầu không bị bắt buộc phải chi trả các khoản phí và chi phí bào chữa hợp pháp cho Amber Heard. Đồng thời, công ty cũng không chi trả chi phí cho nữ diễn viên nếu cô muốn kháng cáo sau này.

Nói thêm về những lí do không chi trả tiền bồi thường, công ty bảo hiểm này cho biết chính sách của họ không bao gồm các "hành vi cố ý" và lưu ý rằng, đã có sự thay đổi trong đội pháp lý của nữ diễn viên so với đội pháp lý mà họ đồng ý ban đầu. "Kết quả thực tế của bồi thẩm đoàn cho thấy Amber Heard đã cố ý gây ra những việc này, đó là trách nhiệm của cô Heard. Do đó, vấn đề của chính sách công sẽ không cung cấp bảo hiểm để chi trả cho trách nhiệm của cô", đơn yêu cầu từ phía công ty nêu rõ.

Ở một diễn biến khác, mặc dù vẫn chưa kháng cáo nhưng Amber Heard hiện đã đưa ra yêu cầu hủy bỏ bản án trong vụ kiện này. Rất nhiều nguyên nhân đã được đội ngũ luật sư của Amber đưa ra, trong đó có việc bồi thẩm đoàn ngồi sai vị trí, số tiền bồi thường được cho là "cắt cổ" và "phán quyết không nhất quán".

Theo People