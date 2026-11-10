Ấm lòng cảnh đoàn ô tô nối đuôi che chắn, "dìu" xe máy qua cầu giữa gió lớn ở Đà Nẵng

Gió mạnh khiến nhiều người đi xe máy chao đảo khi qua cầu Thuận Phước (Đà Nẵng). Một số tài xế ô tô đã chủ động giảm tốc độ, nối đuôi nhau chắn gió, hỗ trợ người đi xe máy qua cầu.

Sáng 10/11, mưa lớn kèm gió mạnh tại Đà Nẵng khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tại khu vực cầu Thuận Phước.

Khoảng hơn 8h cùng ngày, gió mạnh thổi ngang cầu khiến nhiều người đi xe máy chao đảo, khó giữ tay lái. Một số người phải dừng xe tránh gió, thậm chí có trường hợp bị ngã. Nhiều người dù xuống xe dắt bộ vẫn gặp khó khăn.

Trước tình huống này, một số tài xế ô tô đã chủ động giảm tốc độ, nối đuôi nhau thành hàng để chắn gió, hỗ trợ người đi xe máy di chuyển qua cầu an toàn.

Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh đoàn ô tô đi chậm, chắn gió cho người đi xe máy giữa thời tiết bất lợi thu hút sự chú ý bởi hành động hỗ trợ kịp thời của các tài xế.

Cầu Thuận Phước nằm ở khu vực cửa sông Hàn, gần vịnh Đà Nẵng. Do vị trí cao và thông thoáng, khu vực này thường xuất hiện gió mạnh khi thời tiết xấu, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông, nhất là xe máy.

Đoàn ô tô nối đuôi “dìu” xe máy đi qua cầu Thuận Phước khi gặp luồng gió mạnh.

Trong khi đó, mưa lớn kèm gió mạnh từ đêm 9 đến sáng 10/11 cũng khiến một số cây xanh, biển quảng cáo trên các tuyến đường ở Đà Nẵng bị ngã đổ, hư hại.

Một số cây xanh bị bật gốc, đổ xuống đường, ảnh hưởng đến việc đi lại. Lực lượng chức năng đã có mặt xử lý hiện trường, bảo đảm an toàn giao thông.

Cây xanh bị gió quật đổ trên đường phố Đà Nẵng. Ảnh: Tâm An

Đại diện Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng cho biết các đơn vị đang thống kê, xử lý cây xanh ngã đổ, ưu tiên những vị trí trên các tuyến đường lớn để bảo đảm giao thông.

Phố đi bộ Bạch Đằng nhiều chậu hoa giấy và dù bạt cũng bị gió lớn quật đổ. Ảnh: Tâm An

Tại khu vực miền núi Đà Nẵng, mưa lớn kéo dài cũng làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Sáng 10/11, chính quyền xã Trà Leng đã tổ chức di dời khẩn cấp 3 hộ dân với 13 nhân khẩu tại làng Tak Quá, thôn Trà Dơn đến nơi an toàn.

Các hộ dân này có nhà nằm sát khu vực đồi có nguy cơ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản.

Ngoài ra, qua kiểm tra sơ bộ, một số tuyến giao thông đã xảy ra sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường, đặc biệt tại tuyến ông Tuấn - ông Hành, gây ảnh hưởng đến việc đi lại.

Chính quyền xã Trà Leng đang tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó.

Lực lượng chức năng xã Trà Leng kiểm tra khu vực sườn đồi có dấu hiệu sạt lở. Ảnh: M.N

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, trong 6 giờ (từ 1h đến 7h ngày 10/11), nhiều khu vực tại Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tại Trà Leng đạt 176,4mm, Phước Chánh 169,4mm, khu tái định cư Tak Pat 147mm và Bà Nà 136mm...

Dự báo từ ngày 10/11, đến đêm 11/11, tại các xã, phường thuộc thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa. Tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 350mm. Đề phòng mưa lớn cường suất 100mm/3h.