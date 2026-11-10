Vụ sọ người sau trường đại học ở TP.HCM: Những manh mối đầu tiên về nạn nhân

Cơ quan chức năng nhận định sọ người sau trường đại học ở TP.HCM là nam giới, tuổi trung niên. Đồng thời, công an phát thông báo truy tìm người thân của nạn nhân này.

Liên quan đến vụ “Phát hiện sọ người sau một trường đại học ở TP.HCM” như đã thông tin, ngày 10/11, Công an phường Linh Xuân cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân tử vong và xác minh danh tính nạn nhân.

Theo cơ quan chức năng, khu vực phát hiện sọ người là ở đường Lương Văn Can (phường Linh Xuân, TP.HCM), đoạn giao với đường Hồ Xuân Hương (giáp ranh phường Đông Hòa, phía sau một trường đại học).

Ảnh: CQCA

Quá trình khám nghiệm hiện trường, ngoài phần sọ, công an phát hiện thêm một số phần xương tay, chân... cùng một sợi dây dù buộc vào cây trứng cá. Từ đó, công an nghi vấn nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ.

Tại hiện trường, công an còn phát hiện chiếc quần dài, áo thun, áo khoác màu đen cùng đôi dép da Biti's size 40.

Khám nghiệm tử thi, công an xác định nạn nhân là nam giới khoảng 40-50 tuổi, cao khoảng 1m6, hàm răng trên bọc sứ, hàm dưới là răng giả. Do nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên vẫn chưa xác định được danh tính.

Công an đề nghị ai biết thông tin về nạn nhân hoặc có người thân mất tích mang các đặc điểm trên, liên hệ ngay với lực lượng chức năng để trình báo.

Trước đó, chiều 9/11, người dân phát hiện một vật nghi là sọ người nằm ven đường nói trên nên trình báo cơ quan chức năng. Hiện trường là khu vực rậm rạp, cách cổng số 3 của Trường Đại học Kinh tế - Luật gần 100m.