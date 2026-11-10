Phát hiện Trung Quốc đưa "quái vật" công nghệ nặng 900 tấn đến Việt Nam, phục vụ đại dự án đường sắt 147.000 tỷ đồng

Máy lao dầm nặng 900 tấn từ Trung Quốc đã về Hải Phòng, phục vụ lắp đặt các phiến dầm 750 tấn trên dự án tuyến đường sắt tốc độ cao hơn 147.000 tỷ đồng.

Những máy lao dầm đầu tiên phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh vừa được đưa về cảng Chùa Vẽ, Hải Phòng. Thiết bị có trọng lượng khoảng 900 tấn, được vận chuyển từ Trung Quốc và do Tập đoàn Đại Dũng đưa vào phục vụ thi công công trình.

Nhiệm vụ chính của cỗ máy là nâng, di chuyển và lắp đặt các phiến dầm bê tông đúc sẵn có trọng lượng khoảng 750 tấn lên hệ thống trụ cầu. Đây là một trong những công đoạn quan trọng khi thi công các tuyến đường sắt có tỷ lệ cầu cạn lớn, bởi những phiến dầm phải được đặt chính xác vào vị trí thiết kế để hình thành kết cấu chịu lực cho đường ray phía trên.

Thông số kỹ thuật chi tiết của những chiếc máy này chưa được công bố. Tuy nhiên, khác với phương pháp sử dụng giàn giáo truyền thống, máy lao dầm có thể di chuyển dọc theo tuyến cầu, đưa các cấu kiện nặng vượt qua khoảng cách giữa hai trụ rồi hạ xuống vị trí lắp đặt. Thiết bị chuyên dụng này giúp thi công những nhịp cầu dài mà không phải dựng hệ thống chống đỡ từ mặt đất, qua đó giảm sự phụ thuộc vào điều kiện địa hình bên dưới và tổ chức thi công trên cao.

Máy lao dầm thường có kết cấu giàn thép lớn, hệ thống chân đỡ, xe con nâng hạ cùng các cụm điều khiển điện và thủy lực. Một số thiết kế có khả năng điều chỉnh vị trí phiến dầm theo phương ngang và phương dọc để căn chỉnh cấu kiện trước khi đặt lên gối cầu. Với những công trình đường sắt cao tốc, thiết bị còn phải đáp ứng yêu cầu lắp đặt các phiến dầm có kích thước lớn, bảo đảm độ chính xác trong quá trình thi công.

Những chiếc máy lao dầm nặng 900 tấn đang phục vụ đại dự án gần 150.000 tỷ đồng của Việt Nam.

Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed, thuộc Tập đoàn Vingroup, làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 147.370 tỷ đồng, tương đương hơn 5,6 tỷ USD, chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 120,2 km, đi qua 4 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435 mm, điện khí hóa toàn tuyến và tốc độ tối đa 350 km/h. Riêng đoạn đi qua Hà Nội có tốc độ thiết kế tối đa 120 km/h.

Đáng chú ý, phần lớn chiều dài tuyến được xây dựng trên cao. Cụ thể, khoảng 116 km tuyến đi trên cao và khoảng 4 km đi trên nền đất. Các hạng mục công trình gồm 9 cầu vượt sông cùng 11 cầu vượt, cầu cạn. Đây cũng là lý do những thiết bị chuyên dụng như máy lao dầm có vai trò quan trọng trong quá trình thi công kết cấu cầu của dự án.

Về hệ thống phương tiện và công nghệ, VinSpeed đã ký hợp đồng với Siemens Mobility của Đức để phát triển các tuyến đường sắt tốc độ cao. Thỏa thuận có giá trị tối đa 1 tỷ euro, áp dụng cho cả tuyến Hà Nội - Quảng Ninh và tuyến Bến Thành - Cần Giờ.

Siemens Mobility sẽ cung cấp tổng cộng 10 đoàn tàu cao tốc Velaro Novo cho hai dự án, cùng hệ thống thông tin, điện khí hóa và tín hiệu ETCS Level 2. Hai bên cũng có thỏa thuận hợp tác và chuyển giao công nghệ, trong đó VinSpeed đảm nhiệm phát triển dự án, xây dựng đường ray và các hạng mục công trình dân dụng.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội về Quảng Ninh.

Dự án đã được khởi công từ tháng 4/2026. Đến ngày 1/10/2026, công tác đúc những phiến dầm đầu tiên được triển khai, toàn tuyến có gần 40 mũi thi công. Việc đưa máy lao dầm về Hải Phòng diễn ra trong giai đoạn các nhà thầu đang triển khai những hạng mục cầu và kết cấu phần dưới, chuẩn bị cho các công đoạn lắp đặt kết cấu phía trên.

Các nhà thầu hiện đang thi công tại 45 vị trí trụ cầu trên địa bàn tỉnh, với 237 cọc khoan nhồi đã hoàn thành. Riêng khu vực cầu vượt cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đã hoàn thành 84 cọc khoan nhồi tại 18 vị trí trụ, đồng thời thi công xong 10 bệ trụ và 4 thân trụ.

Công tác giải phóng mặt bằng tại Quảng Ninh cũng đang được triển khai song song. Địa phương đã bàn giao 226,88 ha, tương đương khoảng 82% diện tích cần thực hiện, phần diện tích còn lại là 46,53 ha.

Khi hoàn thành, tuyến đường sắt được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội và Quảng Ninh từ hơn 2 giờ xuống còn khoảng 23 phút. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2028 và bắt đầu khai thác thương mại vào năm 2029.