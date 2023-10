Album Minh Tinh - khao khát tìm ra bản sắc riêng của Văn Mai Hương

Minh Tinh - album mới ra mắt của Văn Mai Hương là một album được lấy cảm hứng từ điện ảnh. Ngoài ca khúc mở đầu Đại Minh Tinh, thì 7 bài hát còn lại trong album đều được lấy cảm hứng từ những thước phim quen thuộc. Mỗi bài hát lại mang một câu chuyện, một màu sắc âm nhạc, một “vibe” khác nhau. Nếu ví Minh Tinh là một vũ trụ điện ảnh của Văn Mai Hương, thì có thể nói nữ ca sĩ đã diễn tròn vai chính của mình trong album này. Nhưng sau đó, liệu Văn Mai Hương có thể bứt phá trở thành một đại minh tinh?

Album nhiều “vibe”

Chỉ với 8 bài hát, Văn Mai Hương và Hứa Kim Tuyền kể 8 câu chuyện có nội dung khác nhau, cách viết lời khác nhau, hòa âm phối khí theo những thể loại khác nhau, tạo ra những “vibe” khác nhau trong album Minh Tinh.

Ca khúc đầu tiên Đại Minh Tinh là một bản Pop Orchestra được lấy cảm hứng từ cuộc đời của những Taylor Swift, Katy Perry… và chính xác là một bản “nghề ca” với sự chiêm nghiệm, thấu hiểu và trân trọng con đường nghệ thuật mà các nghệ sĩ đã lựa chọn dù đôi lúc phải hy sinh, đánh đổi những hạnh phúc cá nhân.

Văn Mai Hương - Đại Minh Tinh

Nhưng 7 ca khúc sau đó thì không nói về sự nghiệp của những “minh tinh” theo nghĩa đen, mà đều là những ca khúc kể về tình yêu thông qua nguồn cảm hứng từ những thước phim. Như lời Hứa Kim Tuyền chia sẻ “Mỗi chuyện tình đi qua đều cho chúng ta những trải nghiệm khác nhau. Tựa như những bộ phim mà bản thân chúng ta là ‘minh tinh’ trong câu chuyện của chính mình”. Nội dung của album được kể theo lối phi tuyến tính, không có sự phân chia theo trình tự thời gian hay trải nghiệm nhạc tính. Đó là một con dao hai lưỡi. Một mặt đem đến trải nghiệm đa dạng, khó lường nhưng mặt khác có thể khiến người nghe thiếu tập trung, thiếu liền mạch khi trải nghiệm nghe trọn album.



Martini là một bản House pha trộn với Disco. Được lấy cảm hứng từ bộ phim Emily in Paris, ca khúc có sự lãng mạn, bay bổng, một chút mời gọi nhưng ca từ vẫn đủ sức tinh tế chuẩn Pop. Vườn Địa Đàng da diết, hoang dại như chuyện tình của nàng Rose trong tác phẩm Titanic kinh điển, được phối Techno & Y2K với đặc trưng là tiếng bass dồn dập như nhịp tim của thiếu nữ mới lớn.

A Red Flag là bản RnB/Soul khắc họa một mối quan hệ đầy toxic, đầy “báo động đỏ” nhưng nhân vật chính vẫn quyết tâm đâm đầu vào bất chấp vì quá mù quáng vào tình yêu. Bay Cùng Bay là ca khúc sexy, khiêu gợi nhất. Với tempo chậm, tiếng synth da diết được luồn lách khéo léo, tiếng violin kịch tính mở đường cho tiếng trống 808 bất ngờ xuất hiện ở cuối, Văn Mai Hương dẫn dắt khán giả vào câu chuyện tình yêu rất mãnh liệt & thú vị được dựa trên bộ phim nổi tiếng 50 Shades of Grey - 50 Sắc Thái.

Mưa Tháng Sáu là bản Ballad tương đối đơn giản như một thước phim buồn man mác gợi nhiều liên tưởng về những thước phim nổi tiếng của đạo diễn đình đám châu Á từ thập niên 1990 Vương Gia Vệ. Cơn Mưa Rào nhẹ nhàng, trong sáng như mối tình thời thanh xuân lấy cảm hứng từ You Are The Apple Of My Eyes. Nam Bán Cầu lại sử dụng chất liệu Synth-Pop lấy cảm hứng từ những năm tháng yêu xa của chính Văn Mai Hương lẫn những rung cảm của Hứa Kim Tuyền trước chuyện tình đẹp nhưng đầy day dứt trong bộ phim Past Lives.

Nhìn chung, Văn Mai Hương và Hứa Kim Tuyền đã chủ động toan tính về việc tạo ra nhiều vibe nhạc trong một album và có thể nói là đã thành công. Yếu tố quan trọng làm nên thành công đó chính là đội ngũ producer chất lượng phía sau. Album Minh Tinh cho thấy tầm quan trọng của một ekip âm nhạc lớn S HUBE Label trong một sản phẩm đòi hỏi tính đa dạng như thế này. Dù Hứa Kim Tuyền đóng vai trò nhạc sĩ cũng như producer chính cho album, nhưng những nhà sản xuất khác như DuongK, Drum7, Wokeup, 2pillz… cũng thể hiện được giá trị của họ trong mỗi bài hát.

Văn Mai Hương tròn vai

Nếu tính từ cột mốc Á quân Vietnam Idol 2010, Văn Mai Hương đã hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp tới 13 năm, tức là tuổi nghề của cô đã gần bằng nửa tuổi đời. Tại buổi họp báo ra mắt album Minh Tinh, cô có một chia sẻ rất đáng chú ý: “Nếu không có những khổ đau, tôi vẫn sẽ hát trôi tuồn tuột như hồi mới thi Vietnam Idol”.

Sự trưởng thành trong giọng hát đi liền với những trải nghiệm cuộc sống. Ngày ấy, Văn Mai Hương mới 16 tuổi. Những trải nghiệm về tình yêu khi ấy (nếu có) cũng chỉ là những chuyện tình thanh xuân vườn trường. Ngày ấy, nhạc sĩ Quốc Trung có lo sợ rằng những khán giả tuổi teen khi nhìn thấy hình ảnh một Văn Mai Hương già dặn, trưởng thành thì sẽ khó tiếp cận. Nhưng giờ đây, khi nữ ca sĩ đã 29 tuổi, trải qua rất nhiều mối tình, thì chính sự từng trải của Văn Mai Hương lại là thứ làm nên sự hấp dẫn của cô.

Văn Mai Hương có kĩ thuật thanh nhạc tốt, đó đã là điều không cần bàn. Nhưng như chính cô đã từng nói “Âm nhạc mà không có cảm xúc thì tất cả kĩ thuật trong bài hát đó đều vứt đi”. Vì thế, tư duy âm nhạc của một vocalist như Văn Mai Hương thể hiện qua cách xử lí mỗi bài hát để đưa trọn vẹn cảm xúc vào trong. Nếu coi mỗi bài hát là một bộ phim, Văn Mai Hương là nhân vật chính thì ở tác phẩm nào cô cũng tròn vai. Cô biết rõ khi nào cần hát kiểu thủ thỉ, khi nào hát kiểu thầm thì, khi nào cần trưng trổ, hú hét. Thực tế thì không chỉ riêng Văn Mai Hương hiếm khi rơi vào trường hợp ham hố thể hiện kĩ năng

Không những chỉn chu ở mặt âm nhạc, phần hình ảnh trong album cũng được đầu tư hoành tráng. 2 bài hát được ra mắt MV trước đó là Mưa Tháng Sáu và Đại Minh Tinh đều là những sản phẩm có mức độ đầu tư hoành tráng với dàn cameo đình đám. Với 6 ca khúc còn lại, Văn Mai Hương mang tới 6 MV Visualizer khác nhau hoàn toàn từ concept, bối cảnh, nội dung… Đó cũng chính là một điểm chạm nữa giữa âm nhạc và điện ảnh trong cách Văn Mai Hương và ekip thực hiện cho album này. Nếu so với nhiều album đình đám ra mắt từ đầu năm tới giờ, quả thực Minh Tinh “chịu chơi” hơn hẳn về mặt hình ảnh.

Với Minh Tinh, Văn Mai Hương có thể trở thành một Đại Minh Tinh?

Thật khó để tìm một từ tóm gọn về sự nghiệp của Văn Mai Hương ở thời điểm hiện tại. Cô chưa chạm đến ngưỡng 30, nhưng đã có tới 13 năm làm nghề. Cô vẫn hoạt động bền bỉ nhưng chưa thể nói là đã vươn lên tầm sao hạng A như những Sơn Tùng M-TP, Đông Nhi, Bích Phương, Hoàng Thùy Linh… Cô cũng có một vài bài hit nhưng chưa phải là những “bản hit quốc dân” cán mốc trăm triệu lượt xem hay có sản phẩm chạm ngưỡng quốc tế. Cô đã được giới chuyên môn công nhận bằng những giải thưởng danh giá, nhưng chưa có một “nhãn dán” để khán giả nhớ mãi về mình.

Trong suốt sự nghiệp, cứ đôi ba năm Văn Mai Hương lại có một bản hit. Nhưng thứ người ta nhớ về Văn Mai Hương lại là một giọng hát kĩ thuật chứ không phải một cá tính, bản sắc riêng biệt. Trước đây, mỗi giai đoạn Văn Mai Hương lại hợp tác với một nhạc sĩ, nhà sản xuất khác nhau. Nhưng có lẽ phải tới khi tái ngộ Hứa Kim Tuyền ở thời điểm này, Văn Mai Hương mới có cơ hội tạo ra một thứ gì đó mang tính bản sắc cho mình.

Nếu ở album Hương, đó là lời giới thiệu cái tôi nghệ sĩ thì ở Minh Tinh, đó là lời khẳng định Văn Mai Hương là ai. Cô chắc chắn đã là một ngôi sao sáng trong làng nhạc, nhưng hoàn toàn có thể gắn mình với hình ảnh “minh tinh” dù là một ca sĩ. Văn Mai Hương chưa từng gắn mình với một dòng nhạc hay một chủ đề nào trong suốt sự nghiệp, nhưng chính vì thế, cô có thể “vào vai” xuất sắc trong mọi hoàn cảnh, mọi sắc thái khác nhau. Nếu Hoàng Thùy Linh hay Phương Mỹ Chi đã dần tạo được những liên kết giữa âm nhạc và văn học, thì Văn Mai Hương hoàn toàn có khả năng làm điều tương tự giữa âm nhạc và điện ảnh.

Thông thường với những nghệ sĩ hoạt động khoảng 10-15 năm, họ sẽ lại phải làm mới thương hiệu cá nhân một lần. Văn Mai Hương dù hoạt động đã lâu nhưng lại chưa có một thương hiệu đủ ấn tượng với khán giả. Vì vậy, album Minh Tinh chính là cơ hội lớn để Văn Mai Hương lần đầu tiên mang đến một dấu ấn đặc biệt trong quá trình xây dựng thương hiệu âm nhạc của riêng mình. Nếu tiếp tục duy trì định hướng này, Văn Mai Hương hoàn toàn có thể mở ra một vũ trụ âm nhạc - điện ảnh đầy thú vị, độc đáo trên thị trường.