AirPods Pro tích hợp camera sắp ra mắt?

Theo nguồn tin rò rỉ từ tài khoản uy tín Kosutami trên mạng xã hội X, thế hệ AirPods Pro tiếp theo sẽ sở hữu khả năng "nhìn" môi trường xung quanh nhờ các cảm biến hồng ngoại đặc biệt. Thay vì hoạt động như máy ảnh truyền thống để quay phim hay chụp hình, hệ thống này được thiết kế để thu thập dữ liệu không gian, nhận diện chuyển động và phân tích bối cảnh thực tế nơi người dùng đang đứng.

Đây được xem là mảnh ghép phần cứng quan trọng giúp hiện thực hóa tầm nhìn về "trí tuệ thị giác" (Visual Intelligence) mà CEO Tim Cook từng nhiều lần nhấn mạnh trong lộ trình phát triển AI dài hạn của công ty.

Nếu tin đồn này trở thành sự thật, đây sẽ là bước nhảy vọt đáng kể so với phiên bản AirPods Pro 3 hiện hành. Mẫu tai nghe hiện tại dù đã được đánh giá cao với chip H2 mạnh mẽ, thời lượng pin 8 giờ khi bật chống ồn chủ động và các tính năng sức khỏe như đo nhịp tim, nhưng vẫn chưa có khả năng tương tác thị giác với môi trường.

Giới quan sát dự đoán Apple nhiều khả năng sẽ giới thiệu thiết bị đột phá này cùng thời điểm ra mắt thế hệ iPhone mới vào tháng 9 tới, hứa hẹn mở ra một kỷ nguyên mới cho các thiết bị đeo thông minh khi kết hợp giữa âm thanh và khả năng nhận thức bối cảnh.