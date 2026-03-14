Ai là người nam thần hot nhất One Piece "chốt đơn" sau hàng loạt bê bối tình ái?

Arata Mackenyu chính là gương mặt hot nhất của phiên bản live-action One Piece, vừa ra mắt cách đây không lâu. Anh vào vai thợ săn hải tặc Roronoa Zoro, với mái tóc xanh, góc cạnh chuẩn mỹ nam và thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, lực lưỡng như “xé truyện bước ra”.

Ngoài vẻ điển trai, lãng tử khiến ai cũng mê, đời tư phức tạp và tai tiếng còn hơn phim của Arata Mackenyu cũng được công chúng quan tâm. Trong đó gây sốc nhất là ồn ào nam diễn viên bí mật có con từ năm 14 tuổi với bạn thân của mẹ - người hơn anh đến 30 tuổi. Tuy nhiên sau hàng loạt những bê bối tình ái, người khiến Arata Mackenyu "chốt đơn" đi đến hôn nhân lại khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Arata Mackenyu lắm tài nhưng cũng nhiều tật, có những scandal tình ái gây sốc.

Bất kỳ người độc thân nào đang hy vọng có thể chinh phục trái tim Arata Mackenyu đều đã thất bại. Lý do là bởi vào năm 2023, "Zoro" gây bất ngờ khi tuyên bố kết hôn với 1 cô gái ngoài ngành giải trí. Được biết, vợ của Arata Mackenyu là cựu diễn viên, người mẫu Okamoto Natsuki sinh năm 1989, hơn anh 7 tuổi và đã từng ly hôn.

Thông tin về Okamoto Natsuki khá ít ỏi trên truyền thông do cô đã rút khỏi showbiz từ rất lâu. Tuy nhiên, khi xem hình ảnh thời trẻ của Okamoto Natsuki, ai cũng phải tán thưởng cặp sao xứng đôi vừa lứa. Okamoto Natsuki có nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo, đôi mắt to tròn hút hồn và đường nét gương mặt hài hòa thanh thoát. Chính vì vậy, cô dễ dàng nắm giữ trái tim của tài tử đình đám.

Nam thần One Piece kết hôn vào năm 2023.

Okamoto Natsuki có diện mạo xinh đẹp trong trẻo.

Trong một lần xuất hiện trên chương trình trò chuyện A-Studio+ của Nhật Bản năm 2023, Arata Mackenyu đã hết lời ca ngợi vợ mình với người dẫn chương trình. Anh nói: “Tôi chắc chắn đã trúng số độc đắc trong đời. Tôi chưa từng gặp ai xinh đẹp và dễ thương như cô ấy. Tôi nói điều đó mỗi ngày. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã biết mình muốn cưới cô ấy ngay lập tức”.

Đám cưới của Arata Mackenyu và của em trai Gordon Maeda được công bố vào cùng ngày 22/1/2023. Đây là ngày vô cùng đặc biệt bởi nó trùng với sinh nhật người cha quá cố của 2 anh em - diễn viên kiêm võ sĩ Sonny Chiba. Vào tháng 6/2023, các phương tiện truyền thông Nhật Bản đã chụp được cảnh nam thần màn ảnh cùng vợ đang mang thai đi dạo bên nhau.

Theo truyền thông Nhật Bản, Okamoto Natsuki đã sinh con đầu lòng tại Honolulu, Hawaii vào cuối tháng 7/2023. Họ không công khai con trước truyền thông, sống kín tiếng để đảm bảo quyền riêng tư cho em bé. Đây có thể được coi là cái kết đẹp cho nam thần từng nhiều lần gây ầm ĩ vì đời sống tình ái hỗn loạn.

Loạt ảnh Arata Mackenyu bên người vợ đang mang thai được chụp vào năm 2023.

"Lắm tài, nhiều tật" là câu nói quả đúng với Arata Mackenyu. Đời tư của Arata Mackenyu được nhận xét là "drama" hơn phim. Vào năm 2016, 1 tạp chí nổi tiếng ở Nhật Bản khui tin nam diễn viên bí mật có con ở Mỹ. Anh được cho biết đã qua lại với bạn thân của mẹ - người phụ nữ hơn hơn Arata Mackenyu những 30 tuổi và đã có gia đình. Thời điểm nam diễn viên lên chức cha, anh chỉ mới 14 tuổi.

Ngay sau khi đứa bé ra đời, gia đình Arata Mackenyu đã đệ đơn kiện người tình của con trai ra tòa với lý do người phụ nữ dụ dỗ trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, phiên tòa xét xử vụ tố cáo này đã bị hủy bỏ sau khi Arata Mackenyu phủ nhận việc bị bạn thân của mẹ cưỡng chế có quan hệ tình ái. Hiện tại, đứa con ngoài giá thú của Arata Mackenyu sống ở Mỹ cùng mẹ ruột. Trong khi đó, Arata Mackenyu chưa bao giờ nhắc đến hay được trông thấy thăm nom đứa con này của mình.

Khi sự việc nói trên dần rơi vào quên lãng thì đến năm 2018, Arata Mackenyu lại lần nữa khiến cả showbiz dậy sóng vì bị bóc cặp kè với phụ nữ ngoài 30 tuổi, đã có gia đình - nữ diễn viên Okamoto Natsuki. Các nguồn tin cho biết vì si mê Arata Mackenyu mà Okamoto Natsuki đã đâm đơn ly dị chồng. 4 năm sau, Arata Mackenyu bị tố “săn” gái vị thành niên, từng theo đuổi Yoda Yuki của nhóm nhạc nữ Nogizaka46 khi nữ idol này vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành.

Không dừng lại ở đó, Arata Mackenyu còn từng bị điều tra về ma túy do có liên quan đến nữ diễn viên hơn anh 10 tuổi Sawajiri Erika. Cả hai có tình một đêm trước khi nữ diễn viên hàng đầu bị bắt vì sử dụng chất cấm.

Nam thần 30 tuổi vướng nhiều ồn ào tình ái.

Nguồn: Koreaboo