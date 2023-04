Ai khiến “See tình” của Hoàng Thùy Linh lan rộng ở Hàn Quốc?

Ngày 19/4, PSY gây sốt mạng xã hội Việt Nam khi nhảy trên nền nhạc ca khúc See tình của Hoàng Thùy Linh.

Việc "ông hoàng YouTube" từng khuấy đảo làng nhạc thế giới với Gangnam Style chú ý đến bản nhạc See tình dần giải mã câu hỏi mà Tiền Phong từng đề cập với DTAP: "Liệu See tình có giúp nữ ca sĩ và nhóm vươn tầm châu Á, sau đó là thế giới?".

Để vươn tầm thế giới, không phải ngày một ngày hai. Nhưng điều dễ nhận thấy nhất sau khi PSY để ý đến Hoàng Thùy Linh là See tình vẫn hot tại Hàn sau 3 tháng giai điệu "tình tang tang tính" bùng lên như hiện tượng trên TikTok.

3 tháng bùng nổ tại Hàn

PSY không phải ca sĩ nổi tiếng đầu cover See tình.

Nhưng đắt.

Bởi, hiện tượng Kpop đình đám một thời hiện vẫn là tên tuổi nổi tiếng nhất sau cơn sốt Gangnam Style 10 năm trước. Điều này nhiều khả năng giúp See tình tiếp tục trụ vững trên các bảng xếp hạng ở Hàn.

Việc PSY nhảy theo nhạc của Hoàng Thùy Linh như "hiệu ứng đòn bẩy" giúp See tình nổi tiếng hơn ở xứ củ sâm. Trước đó, tờ Maekyung đề cập đến PSY khi bàn về sự nổi danh của ca khúc xuất xứ Việt Nam. See tình từng xuất hiện trên iChart. Đây là bảng xếp hạng âm nhạc uy tín của Hàn Quốc, tổng hợp hạng âm nhạc từ YouTube, Melon, Genie...

Trong ngày đến Việt Nam, Paul Kim - ca sĩ thể hiện nhiều bản nhạc phim đình đám, trong đó có The Glory - cho biết giai điệu của See tình nổi tiếng đến mức nhiều người Hàn nghĩ đó là nhạc của Hàn Quốc.

Hoàng Thùy Linh nhận nhiều lời khen sau khi See tình trở thành cơn sốt ở Hàn Quốc.

Theo lý giải của Paul Kim, nhiều người Hàn biết đến See tình trên TikTok. Nhiều người biết đến ca khúc qua điệu nhảy, đoạn điệp khúc hơn là toàn bộ bản nhạc. Anh còn so sánh See tình nói riêng và nhiều ca khúc Việt nói chung giống âm nhạc Hàn thời kỳ đầu.



Tờ Newspim của Hàn Quốc đưa tin See tình của Hoàng Thùy Linh không giảm độ nổi tiếng sau nhiều tháng. Diễn đàn Naver của Hàn Quốc lại liên tục đưa tin về ca khúc. Hoàng Thùy Linh được nhiều khán giả Hàn tìm hiểu thông tin. Họ cũng muốn biết ý nghĩa của ca khúc, ngoài điệu nhảy ngắn trên TikTok.

Ngoài đoạn điệp khúc nổi trên mạng, nhật báo Maekyung của Hàn tìm hiểu sâu hơn về ca khúc của Hoàng Thùy Linh. Trang báo thậm chí dịch lời bài hát sang tiếng Việt.

"Ít người biết điệu nhảy xuất phát từ ca khúc Việt, nghệ sĩ người Việt hát. Bản gốc See tình êm dịu hơn nhưng bản phối lại với giai điệu nhanh lại nổi toàn cầu", Maekyung viết.

Sau khi đoạn nhảy cover nổi đình đám trên mạng, See tình lập tức vào bảng xếp hạng Viral 50 của Spotify Hàn Quốc. Ngoài bản gốc ở vị trí 16, bản phối lại xếp ở vị trí 23, đứng kèm là nhiều bản nhạc viral như Boy's A Liar, Pt. 2, Here I Am, Pandora, Kill Bill, Limbo...

Hồi tháng 2, See tình bất ngờ xuất hiện trên Top Trending của Hàn Quốc. Điều đó khiến mạng xã hội Việt xôn xao, truyền thông liên tục đưa tin về sự viral của ca khúc tại xứ kim chi.

Maekyung cho rằng thời điểm See tình nổi tiếng ở Hàn Quốc, nhiều khán giả Việt không nhận ra điều đó. Dù có sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, điệu nhảy và ca khúc vẫn viral nhờ giai điệu dễ nghe, dễ học theo.

Công thức khiến See tình thành món ăn mới ở Hàn Quốc

Dễ thấy, điệu lắc hông đơn giản trên giai điệu sôi động, ca từ cùng điệu nhạc bắt tai khiến đoạn cover See tình nhanh chóng nổi trên TikTok. Thậm chí đây là một trong những bản hit viral nhất trên nền tảng khi âm thanh được sử dụng hơn 1 triệu lần trong vòng bốn tháng khi phát hành.

Ban đầu, ca khúc hot ở Trung Quốc, Hàn Quốc sau khi kênh KBS Sport chia sẻ video vận động viên bóng chuyền Lee Da Hyeon nhảy trên sân bóng. Cô nhảy theo ca khúc sau khi ăn mừng bàn thắng của đội Hyundai E&C.

Ngay trên sân bóng, đối thủ của Lee Da Hyeon sau đó "nhại lại" điệu nhảy theo phong cách hài hước. Nữ hoàng bóng chuyền Kim Yeon Kyung khiến ca khúc thêm viral nhờ biểu cảm sôi động.

PSY và vận động viên Lee Da Hyeon từng gây sốt khi nhảy theo See tình.

"Tôi muốn lấy bài hát này làm thương hiệu vì thấy nó rất vui", Lee Da Hyeon nói sau khi video của cô viral.



Từ đó, đoạn cover See tình bắt đầu "lây lan" rộng khắp Hàn Quốc.

Từ chương trình truyền hình đến các buổi biểu diễn.

Nói như một khán giả bình luận trên TikTok, để đếm số người Hàn Quốc cover lại điệu nhảy See tình , kể cả người nổi tiếng, không ai đếm nổi.

Trước "ông hoàng YouTube", nhiều người nổi tiếng thổi bùng cơn sốt See tình tại Hàn Quốc. Trong chương trình Running Man - một trong những game show nổi tiếng nhất Hàn Quốc - Shin Ye Eun trong vai trò khách mời bỗng nhảy theo điệu nhạc See tình trong sự ngỡ ngàng của người chơi.

Đây không phải lần đầu Shin Ye Eun nhảy cover điệu See tình. Trong chương trình của đài MBC , cô ngồi trên xế hộp nhảy theo giai điệu ca khúc đến từ Việt Nam.

Trước đó, hàng loạt người nổi tiếng cover và nhận về hàng trăm triệu lượt xem. Một số sao Hàn từng nhảy trên nền nhạc ca khúc của Hoàng Thùy Linh là Lee Da Hyeon, Seunghoon, Jihoon nhóm Treasure... Trong chuyến du lịch đến Việt Nam, Yena nhảy See tình trên thuyền thúng trong chuyến du lịch Hội An.

Gần đây, cộng đồng mạng xót xa trước thông tin Moonbin nhóm ASTRO qua đời. Khi xem lại clip nhóm nhạc thần tượng tổ chức fanmeeting, người hâm mộ phát hiện Moonbin từng nhảy theo bản nhạc See tình.

Ngoài những ngôi sao đến từ Hàn Quốc, nhiều ca sĩ, vận động viên, người nổi tiếng khắp châu Á cover lại bản hit. Một trong những video nổi tiếng nhất thuộc về vận động viên bóng rổ Eric Tai với hơn 100 triệu lượt xem. Video nhảy trên nền nhạc See tình còn phổ biến ở Trung Quốc với nhiều sao cover như Chúc Tự Đan, Thái Y Lâm...

Nhưng nếu xét sâu hơn, Hoàng Thùy Linh không "có quá nhiều lợi" vì bản nổi toàn châu Á là bài cover chứ không phải bản nhạc gốc của nữ ca sĩ. Phần lớn khán giả quốc tế say mê See tình vì vũ đạo, giai điệu remix.