Tôi thích nghệ thuật và cái đẹp từ nhỏ, mê nghe nhạc đọc sách xem tranh, đòi đi học nghệ thuật học design học mãi học nữa. Tất nhiên gia đình tôi can ngăn, bố mẹ luôn nói rằng nghệ thuật không kiếm được ra tiền, con nên thực tế hơn. Tôi thì không tin là như vậy. Cho tới khi gặp Thắng, Thắng là một nhạc sỹ giỏi tới mức ngay lần đầu nghe Thắng rụt rè hát nhạc của mình bằng đàn của quán cafe tôi đã phải thốt lên "Anh lập ban nhạc đi". Thắng lập ban cùng với Nam Anh và Tuấn là hai người bạn thân lúc bấy giờ, đặt tên ban là Ngọt.

Tất cả những người đi cùng Ngọt từ thời ấy biết rõ chúng tôi đã từng khó khăn đến thế nào, Thắng là sinh viên năm nhất còn tôi thì vừa tốt nghiệp đại học. Công việc của ban nhạc hồi đó hầu hết tôi là người làm, Thắng sáng tác và anh em cùng đi diễn. Mọi thứ nhỏ gọn và đẹp đẽ. Tôi vẫn còn nhớ show đầu tiên và cũng là show được trả cát xê nhiều nhất so với vài năm sau đó là do chị Maica và anh Linh tổ chức, anh chị đồng hành và là những người bạn thân thiết với cả tôi và Thắng đến tận bây giờ. Trong giới làm nhạc, làm phim, làm nghệ thuật độc lập chắc mọi người cũng rõ, chúng ta không thể đi lên nếu chỉ có một mình. Mọi người trong giới luôn có một cái code ngầm về chuyện giúp đỡ lẫn nhau. Nó độc lập về nội dung và ý tưởng nghệ thuật chứ không độc lập về công việc. Album đầu tiên ra mắt, Thắng sáng tác, anh em chơi nhạc, các bạn ở Rec room thu âm giúp, anh Dũng vẽ tranh, tôi design, anh Tuyên ở nhà in cho bọn tôi nợ tiền in đến khi nào có thì trả, huy động gia đình bạn bè ngồi đóng từng quyển lời, nhét từng cái cd vào vỏ. Cho đến hôm ra mắt, album hết veo trong buổi tối hôm ấy, tôi lại cập rập design một phiên bản khác đỡ mất công đóng gói hơn để album nhanh đến với tay mọi người. Từ đó Ngọt bắt đầu chập chững những bước đi đầu tiên. Cũng có lúc thăng trầm, có những lúc khó khăn đến mức Thắng bảo thôi bây giờ anh đi làm nghề khác, xin việc đâu đó kiếm tiền, tôi bảo không sao, nếu cần thiết quá có mẹ em giúp, anh chỉ cần làm nhạc thôi. Vì đứa con ương bướng nhất quyết muốn chứng minh chuyện nghệ sỹ sẽ tự kiếm ra tiền bằng tài năng của mình mà tôi làm mẹ phải vất vả thêm mấy phần. Thắng cũng hiểu chuyện đó mà biết có hiếu với mẹ tôi, có thời gian hàng sáng Thắng dậy từ 5h chạy bộ tập thể dục lên đến chợ Đồng Xuân dọn hàng giúp bà rồi lại về nhà làm việc, thời gian đó tôi đang mang bầu Vừng. Rồi dần dần càng ngày càng có nhiều người hơn đến giúp đỡ và ủng hộ chúng tôi cũng như ban nhạc. Ngoài hàng nghìn người luôn nghe và ủng hộ âm nhạc, show luôn cháy vé, cũng có rất nhiều ân tình mà tôi không thể nào kể ra cho hết. MV nào cũng là do anh em đạo diễn như Phương Vũ, Lâm Vũ… đề nghị làm không công, nhiều khi còn không đủ tiền trả cho ekip. Anh Tùng chị Trang tổ chức liveshow In the Spotlight cho Ngọt, mời anh Đức Trí làm nhạc trưởng chơi cùng dàn nhạc giao hưởng, lần đầu tiên Ngọt lên một sân khấu lớn và quy mô đẹp đẽ như vậy, và Mỹ Thanh làm just for the sake of music. Duy Đào vừa từ Mỹ về nói chuyện với tôi, ấp ủ làm gì đó cho nghệ thuật nước nhà, sắp lập một studio và tôi nhờ Duy design cho album 4. Studio Duy làm chỉn chu từ đầu đến cuối, chỉn chu tới mức cái design đó được đề cử luôn giải Grammy, buổi sáng hôm sau đề cử tôi còn thấy Duy nhắn tin cho tôi để cảm ơn, dù tôi và Thắng cũng như ban nhạc đã đường ai nấy đi một thời gian rồi. "Một người sống có trước có sau", tôi đã nghĩ vậy.

Chuyện tôi với Thắng xảy ra, nếu là không còn tình cảm nữa muốn tiến tới với người khác, tôi sẵn sàng để Thắng đi. Tôi đã tiễn Thắng từ cách đây 2 năm, nói anh cứ đi xây đắp với người khác, con vẫn luôn là con của anh. Nhưng mọi thứ cứ càng ngày càng tồi tệ hơn với nhiều chuyện tôi không muốn kể ra ở đây. Từ thời gian ấy tôi đã không thể đối thoại nổi và nhận ra đó là một Thắng tôi không hề quen. Nhưng ân tình 10 năm của chúng tôi với nhau và tình cảm của Thắng và Vừng ngăn tôi không lên tiếng bất cứ điều gì về những hành vi đối với tôi là vô cùng kinh khủng trong 2 năm qua của Thắng. Tôi chỉ nói với những người cần thiết là gia đình và bạn bè thân, để đến bây giờ nếu tôi có hỏi, chắc chắn còn nhiều nạn nhân khác. Tôi đã cắt đứt với tất cả những người chứng kiến sự xuống cấp ấy mà nhắm mắt làm ngơ. Tôi cũng không đến gần để mà rõ được Thắng Chiều Phan là người thế nào, nhưng khi người ta làm tổn thương đến con tôi, tôi phải hành động. Bạn tôi là Bi Trố cũng chịu uất ức và chứng kiến đồng hành với mẹ con tôi từ lúc tôi mới chia tay. Bi Trố không chịu nhịn được nữa mới lên tiếng vì quá thương mẹ con tôi. Tôi mong mọi người đừng chĩa mũi nhọn về Bi cũng như mẹ tôi, tất cả những bê bối này không một ai mong muốn cả.

Ngọt đã là một câu chuyện rất đẹp xảy ra trong âm nhạc Việt Nam, tôi biết và tin vào điều đó. Mỗi lần tôi được nghe về chuyện âm nhạc của Ngọt đã giúp đỡ mọi người qua được quãng khó khăn trong cuộc sống tôi cảm động và biết ơn vô cùng. Tôi nói coi Thắng như đã chết vì người đó cũng giống y như cô gái trên sofa bữa nọ, ở đó nhưng không còn ở đó 2 năm nay rồi. Tôi vẫn luôn yêu và nể trọng người chồng, người cha, người bạn đời cũ của tôi, người nghệ sỹ trong quá khứ và tôi tin các bạn cũng vậy.

Mẹ tôi là một người rất tuyệt vời. Tuổi thơ tôi và em tôi lớn lên đã chứng kiến nhiều lần bà cưu mang, giúp đỡ, sửa chữa, xây dựng nhiều người khác nhau cứ như một công trường di động vậy. Bà làm việc không ngừng nghỉ từ 5h sáng đến 6h tối mỗi ngày, không chỉ để nuôi tôi và em tôi khôn lớn mà còn để giúp đỡ tất cả mọi người xung quanh. Tôi cũng nhìn vào đó mà sống, sau này khi gặp ai hoạn nạn khó khăn cũng đều muốn giúp đỡ người ta hết lòng. Nhưng sau này tôi học thêm được rằng mình chỉ nên giúp đỡ những người muốn được giúp đỡ thôi. Nếu Thắng chìa tay ra, tôi nghĩ không cần đến lượt tôi cứu giúp, vì quãng đời vừa rồi Thắng đã làm nhiều điều thiện lành, tôi biết sẽ còn nhiều người cưu mang. Vừng đã luôn tự hào về bố mình, tôi không muốn tước đi điều đó, tôi hy vọng rằng trong tương lai con tôi vẫn có cơ hội được tự hào lần nữa.