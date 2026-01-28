Ai đã bán và mua heo chết của Lê Thị Bích Phượng, liên hệ ngay cơ quan công an

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai về mở cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiêp vụ, kịp thời phát hiện các cơ sở có dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm trên địa bàn, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian cao điểm, với quyết tâm cao trong đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng điều tra, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Bích Phượng để điều tra làm rõ tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, xảy ra tại xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Lê Thị Bích Phượng tại cơ quan công an

Thi hành các Quyết định, Lệnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng NaiKết quả điều tra ban đầu xác định: Từ tháng 1/2024 đến tháng 12/2024, Lê Thị Bích Phượng đã thu mua heo chết do bị dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi với khối lượng khoảng 12.000 kg với giá tiền từ 10.000 đồng/1kg đến 25.000 đồng/1kg, trên địa bàn (2 huyện Định Quán, Thống Nhất cũ).

Sau đó, Phượng mang về nhà tiến hành mổ, pha lóc, phân chia theo từng loại thịt như: Ba rọi, nạc… mang đem bán lại với giá cao từ 70.000 đồng/1kg đến 85.000 đồng/1kg cho nhiều khách hàng mua để dùng làm thực phẩm cho người trên địa bàn (2 tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) để kiếm lời.

Do số lượng heo chết bị dịch bệnh tả lợn Châu Phi được thu mua với số lượng lớn, để bảo quản Lê Thị Bích Phượng đã mua tủ đông, thùng đá và thùng conterner lạnh dùng làm kho chứa heo bệnh chết để bán ra thị trường làm thực phẩm thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Bị can Lê Thị Bích Phượng cùng số tang vậtCăn cứ thông báo của Chi cục thú y vùng VI xác định: Phát hiện vi rút dịch tả lợn Châu phi trong các mẫu thịt heo gửi xét nghiệm; Bản kết luận giám định tư pháp của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh Đồng Nai kết luận: Mẫu thịt heo cần giám định có mang mầm bệnh Dịch tả lợn châu Phi, thuộc Danh mục bệnh động vật trên cạn phải công bố dịch.

Bị can Lê Thị Bích Phượng cùng số tang vật

Ngày 26/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Lê Thị Bích Phượng để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Ngày 27/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Lê Thị Bích Phượng, để tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo đến các cá nhân đã bán và mua heo chết với bị can Lê Thị Bích Phượng khẩn trương trình báo và liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: Số 1034, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai liên hệ Điều tra viên: Phạm Văn Trình, số điện thoại: 0907.205.859) để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.