Ahn Jae Hyun dự định tái hôn sau 5 năm ly dị ồn ào với Goo Hye Sun?

Vào năm 2019, cặp đôi Ahn Jae Hyun - Goo Hye Sun ly dị trong ồn ào. "Nàng cỏ" tố chồng cũ ngoại tình và có những ngôn từ xúc phạm cô. Về sau, Ahn Jae Hyun được minh oan nhưng danh tiếng của nam diễn viên đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đến nay đã 5 năm trôi qua, Ahn Jae Hyun sa sút sức khỏe và nghiện bia rượu. Tuy nhiên có vẻ như tài tử sinh năm 1987 lại 1 lần nữa muốn bước chân vào ngưỡng cửa hôn nhân. Trên kênh YouTube cá nhân, chồng cũ Goo Hye Sun đã đăng video tổng kết năm 2024 và đặt mục tiêu mới cho năm 2025. 1 trong số những dự định của Ahn Jae Hyun trong năm 2025 là "kiểm tra điểm số của tôi tại 1 công ty mai mối". Điều này làm khán giả bàn tán vì rõ ràng nam diễn viên đã đến công ty mai mối nhằm tìm kiếm "nửa kia".

Danh sách dự định năm 2025 của Ahn Jae Hyun có "kiểm tra điểm số tại 1 công ty mai mối".

Điều này làm dấy lên nghi vấn tài tử muốn tìm kiếm nửa kia và tái hôn sau 5 năm ly dị Goo Hye Sun.

Trước nghi vấn về chuyện tái hôn, Ahn Jae Hyun không lên tiếng. Hiện tại, anh đang tích cực trở lại làng giải trí sau quãng thời gian đóng băng hoạt động vì vụ ly hôn ồn ào. Năm vừa qua, Ahn Jae Hyun đóng phim The Real Has Come, tham gia chương trình I Live Alone và đặc biệt là đóng MV đam mỹ All The Way - phần 2 của ca khúc đình đám Please Don't... 12 năm trước.

Ahn Jae Hyun tích cực trở lại làng giải trí

5 năm sau khi ly hôn, cuộc sống của Goo Hye Sun cũng có nhiều đổi khác. Dù bị gọi là "nữ hoàng chiêu trò", "mỹ nhân dối trá", nhưng nữ diễn viên vẫn gặt hái được nhiều thành công khác. Cô tốt nghiệp loại xuất sắc trường đại học Sungkyunkwan danh giá, tiếp tục học lên Thạc sĩ ở Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) và đảm nhận vai trò phó hiệu trưởng danh dự. Mới đây nhất, "nàng cỏ" còn trở thành nghệ sĩ đầu tiên giành được Giải thưởng Văn học KAIST lần thứ 30 từ Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc.

Goo Hye Sun đạt được nhiều thành tích học tập cao, được cư dân mạng "xin vía"

Nguồn: Kbizoom