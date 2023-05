aespa chính thức trở lại: Quay MV chung địa điểm với Sơn Tùng, vượt mặt BLACKPINK phá kỷ lục bán album

Sau MV mở đường Welcome To MY World và video audio cho loạt ca khúc b-side, chiều 8/5, aespa chính thức trình làng MV chủ đề Spicy cùng mini album thứ 3: MY WORLD. Ở lần trở lại này, aespa bước sang chương mới trong câu chuyện xuyên suốt liên kết với phiên bản thực tế ảo. Với chủ đề "trở lại thế giới thực", aespa mang đến loạt ca khúc mang màu sắc mới lạ cùng đa dạng concept cho từng video âm nhạc. Spicy gây ấn tượng bởi hình ảnh bắt mắt, tươi sáng khác biệt so với những MV chủ đề trước của aespa.

aespa - Spicy MV

Spicy là bản phối dance sôi động trên âm thanh synth bass mạnh mẽ và nhịp beat dồn dập. Bài hát tô đậm cá tính, truyền tải năng lượng trẻ trung, năng động của mỗi thành viên. Spicy có không gian âm nhạc mới mẻ, khác với màu sắc mạnh mẽ mà các cô gái đã thực hiện trước đây. MV kể về những hiện tượng bất thường xảy ra với aespa, những người đã trở về “thế giới thực”, tiếp nối câu chuyện từ KWANGYA.

aespa trong Spicy đậm phong cách high-teen, được lấy cảm hứng từ bộ phim biểu tượng Mean Girls

Những khung hình đậm chất Mỹ

aespa trong Spicy đậm phong cách high-teen, được lấy cảm hứng từ bộ phim biểu tượng Mean Girls. Những khung hình ngập tràn ánh nắng quay tại Mỹ, không khí party náo động và lồng ghép hiệu ứng thực tế ảo, có thể thấy mức độ đầu tư mà SM dành cho aespa ở SM này.

Sảnh khách sạn và bể bơi trong MV của aespa

... đã từng xuất hiện trong Hãy Trao Cho Anh

Hãy Trao Cho Anh MV - Sơn Tùng M-TP ft. Snoop Dogg

Đặc biệt, fan tinh mắt đã phát hiện ra khung cảnh quen quen ở MV Spicy đã từng xuất hiện trong Hãy Trao Cho Anh của Sơn Tùng. Không hẹn mà gặp, aespa ghi hình Spicy trùng địa điểm Sơn Tùng thực hiện các cảnh quay đắt giá, chính là bể bơi và sảnh một khách sạn hạng sang tại Los Angeles. Không gian sang trọng của khách sạn này cực kì hợp với bối cảnh của 2 MV.

aespa đã nhanh chóng vượt BLACKPINK, phá kỷ lục doanh thu với mini album MY WORLD

Dù chỉ mới lên sóng, nhưng aespa đã nhanh chóng vượt BLACKPINK, phá kỷ lục doanh thu với mini album MY WORLD. Theo cập nhật mới nhất, album mới của aespa ghi nhận đạt 1,192,976 bản bán ra dù vẫn chưa hết 24 giờ đầu, và con số đang tăng không ngừng. Thành tích thần tốc này giúp 4 cô gái SM trở thành nhóm nữ sở hữu album bán ra ngày đầu cao nhất lịch sử Hanteo. Kỷ lục này trước đó được nắm giữ bởi Born Pink - BLACKPINK và mới đây LE SSERAFIM thay thế với Unforgiven. Lượt đặt trước của aespa cũng vượt mốc 1,8 triệu bản, là album có lượng pre-order cao thứ 2 trong số các nhóm nhạc nữ Kpop.

Một số hình ảnh của aespa quảng bá Spicy: