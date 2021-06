aespa bị tố đạo nhái BLACKPINK, fan đáp trả bằng 1 clip của SM từng làm từ 2018 khiến BLINK "câm nín"

Mới đây, người hâm mộ đã bất ngờ phát hiện một clip của aespa được thực hiện vào tháng 3 có cách quay vô cùng tương đồng với BLACKPINK. Cụ thể, clip của aespa quay cho tạp chí Dazed đã sử dụng công nghệ máy quay GLAMBOT. Tốc độ máy quay di chuyển cực nhanh nhưng vẫn bắt trọn từng cử chỉ nhỏ nhất của người xuất hiện trong khung hình.

Clip của aespa quay cho tạp chí Dazed Korea

Không chỉ tương tự về mặt thiết bị, cách quay của aespa cũng khá giống với của BLACKPINK trong concept teaser từng gây sốt một thời từ đợt comeback How You Like That phát hành năm 2020. Camera lia nhanh và chỉ dừng lại ở mỗi thành viên vài giây, tạo nên hiệu ứng thị giác thú vị và độc đáo.

Cách quay trong clip của aespa...

... bị cho là đã có tham khảo sản phẩm phát hành trước đó của BLACKPINK

Concept Teaser Video How You Like That - BLACKPINK

Thế nhưng, tranh cãi nổ ra chưa được bao lâu thì fan nhà SM đã nhanh chóng đưa ra 1 clip chứng minh công nghệ này vốn đã được công ty này áp dụng từ lâu. Cụ thể, trong clip NCT 2018 Yearbook #2 phát hành từ hồi tháng 2/2018, phân cảnh mở đầu của thành viên Taeyong đã áp dụng cách quay ấn tượng này.

Phân cảnh của Taeyong trong NCT 2018 Yearbook #2 từng áp dụng cách quay ấn tượng này

NCT 2018 Yearbook #2

Sau khi clip của Taeyong được đăng tải để "minh oan" cho aespa, dân tình đã để lại bình luận:

- Chỉ có SM đạo SM thôi. Công ty này có nghèo ý tưởng vậy đâu.

- BLINK đánh giá thấp SM quá nhỉ.

- Công nhận là cách quay giống nhau thật nhưng kỹ thuật này được áp dụng từ lâu rồi mà.

- Taeyong quay một mình còn aespa và BLACKPINK quay nhóm nên thấy giống nhau thôi.

- Ơ tự nhiên lại lôi chuyện này ra để war. Trước giờ fan aespa với BLACKPINK không xích mích gì nhau mà.

- Nói chung cách quay này đập vào mắt người xem những chiếc visual xỉu up xỉu down.

Đoạn clip thu hút 110 nghìn lượt xem và hàng trăm bình luận

