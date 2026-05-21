"Ác nữ" trên phim ngoài đời hiền như tiên nữ: Mặt xinh dáng xịn, mặc đẹp không trượt phát nào

Shin Ye Eun đang là một trong những mỹ nhân Hàn Quốc được nhắc đến nhiều nhất những ngày qua sau khi xuất hiện tại TP.HCM. Ngay từ lúc vừa lộ diện ở sân bay cho đến khi tham dự sự kiện, nữ diễn viên sinh năm 1998 đã liên tục gây sốt mạng xã hội nhờ visual sáng bừng, làn da trắng phát sáng cùng khí chất ngọt ngào đúng chuẩn "nữ thần thanh xuân".

Cũng chính vì sở hữu gương mặt thanh thuần đối lập hoàn toàn với vai "ác nữ" Park Yeon Jin thời trẻ trong The Glory, Shin Ye Eun càng khiến khán giả tò mò hơn. Và không chỉ visual, gu thời trang đời thường của nữ diễn viên cũng là thứ khiến hội chị em muốn "copy paste" ngay lập tức. Từ váy tiểu thư nữ tính, outfit casual trẻ trung cho đến những set đồ mang vibe rich girl sang xịn, Shin Ye Eun gần như mặc đẹp trong mọi phong cách mà không hề bị gồng hay quá phô trương.

Shin Ye Eun chứng minh khả năng mặc đẹp với set váy trắng gồm crop top ôm sát và chân váy maxi xòe nhẹ. Outfit sử dụng gam trắng toàn tập nhưng không hề nhạt nhòa nhờ chi tiết cut-out nhỏ ở eo cùng phần chân váy phồng tạo độ chuyển động đẹp mắt. Điểm cộng lớn là cô phối thêm sandal cao gót màu nude, giúp tổng thể vừa thanh lịch vừa kéo dài đôi chân đáng kể. Khi mặc cả set cùng tông màu, chị em có thể tham khảo Shin Ye Eun phối cùng phụ kiện màu nổi để thêm điểm nhấn thú vị cho tổng thể nhé!

Nếu có outfit nào khiến dân tình liên tưởng ngay đến vibe "ác nữ sang chảnh", chắc chắn phải là set suit navy của Shin Ye Eun. Cô layering áo sơ mi xanh nhạt cùng cardigan xám bên trong và kết thúc bằng blazer dáng đứng để tạo các lớp chuyển màu thú vị, sau đó phối với chân váy đồng bộ và túi da nâu cổ điển. Mái tóc bob thẳng kết hợp kính đen càng khiến tổng thể thêm quyền lực, lạnh lùng nhưng vẫn rất thời thượng.

Rời hình tượng thanh lịch kiểu công sở, Shin Ye Eun chuyển ngay sang vibe trưởng thành và quyến rũ với chiếc đầm đen cúp ngực ôm dáng. Thiết kế tối giản nhưng phần chân váy được xử lý họa tiết dập nổi nhẹ tạo hiệu ứng sang trọng rất tinh tế. Không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ, chỉ vài món trang sức nhỏ và thần thái tươi tắn cũng đủ khiến visual của Shin Ye Eun phát sáng.

Một trong những outfit đúng chuẩn nữ thần thanh xuân nhất của Shin Ye Eun chắc chắn là combo váy trắng babydoll phối cùng sơ mi hồng pastel khoác hờ bên ngoài. Chiếc váy trắng nhiều tầng bèo mang chất liệu mềm nhẹ tạo cảm giác cực kỳ bay bổng, nữ tính, trong khi sơ mi hồng oversized giúp tổng thể bớt "bánh bèo" quá mức mà trở nên trẻ trung, có lớp lang hơn.

Mỹ nhân 9x cực kỳ biết cách cân bằng giữa sự trẻ trung và tính thời trang. Điều đó được chứng minh qua set đồ với áo croptop kẻ phối cùng quần jeans cạp cao dáng rộng. Công thức này vốn rất basic nhưng khi lên người Shin Ye Eun lại rất trendy. Phần croptop ngắn vừa đủ giúp tổng thể trông năng động hơn, còn quần jeans oversized lại tạo hiệu ứng chân dài cực tốt. Outfit này chứng minh chỉ cần vài món đồ đơn giản nhưng fit dáng đẹp và phối màu hài hòa là đã đủ để nàng ghi điểm.



