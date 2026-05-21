Chị gái Jisoo đỉnh vậy: U40 vẫn sành điệu siêu cấp, không tin cô ấy đã 2 lần sinh con

Jisoo vốn nổi tiếng với visual "hoa hậu" chuẩn gu Hàn và là biểu tượng nhan sắc của BLACKPINK nói riêng cũng như Gen 3 Kpop nói chung. Đáng chú ý, nhan sắc của chị gái ruột nữ thần tượng - Kim Jiyoon khi được tiết lộ cũng khiến dân tình bất ngờ không kém. Từ lần đầu xuất hiện trên truyền hình năm 2019, Jiyoon đã nhanh chóng viral nhờ nhan sắc dịu dàng, thanh lịch "một chín một mười" với cô em nổi tiếng.

Sinh năm 1990, Kim Jiyoon từng làm tiếp viên hàng không trước khi hoạt động như người mẫu ảnh tự do. Dù không gia nhập showbiz, chị gái Jisoo vẫn sở hữu lượng follower lớn trên Instagram nhờ visual nổi bật, thần thái sang chảnh và gu thời trang cuốn hút. Nhiều netizen còn nhận xét cô có vibe giống Han Hyo Joo với đường nét thanh tú và khí chất rất "phu nhân tài phiệt". Điều đáng nể là dù đã bước vào ngưỡng U40 và trải qua 2 lần sinh nở, Jiyoon vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai cùng diện mạo trẻ trung như gái đôi mươi.

Không khó hiểu vì sao mỗi lần Jiyoon đăng ảnh lên Instagram, dân mạng lại được phen xôn xao vì visual "gen trội" của gia đình chị cả BLACKPINK. Nhưng ngoài nhan sắc, style đời thường của cô mới là thứ khiến hội chị em muốn copy ngay lập tức.

Không ăn diện cầu kỳ, Jiyoon dễ dàng ghi điểm nhờ sự tối giản và thanh lịch. Chẳng hạn như set đồ với cardigan trắng mỏng phối cùng váy đen xếp tầng bồng xòe hot rần rần dưới đây. Cô nàng khéo léo mix thêm tất trắng và loafer đen để tổng thể vừa ngọt ngào vừa mang chút vibe học đường. Đây cũng là kiểu outfit giúp Jiyoon "hack tuổi" cực mạnh, nhìn không ai nghĩ đã là mẹ 2 con bước vào ngưỡng U40.

Jiyoon chứng minh mặc nguyên cây đen vẫn có thể trẻ trung nếu biết chọn phom dáng. Cô diện thiết kế áo đen trễ vai kết hợp quần suông cạp cao giúp tổng thể vừa sang trọng vừa tôn dáng. Người đẹp không quên kết hợp thêm phụ kiện như túi và đồng hồ để cộng điểm thanh lịch cho outfit.

Ở outfit tiếp theo, Jiyoon chọn set váy trắng ôm nhẹ. Phần cổ tròn kín đáo kết hợp tay áo sát nách giúp outfit giữ được nét thanh lịch nhưng vẫn đủ trẻ trung. Điểm đắt giá nhất nằm ở các chi tiết bèo chạy dọc thân áo và váy, khiến tổng thể trông nữ tính hơn mà không hề bị sến.

Một trong những điểm hay ở style của Jiyoon là cô không ngại thử các item phá cách. Chiếc quần kẻ dáng rộng phối cùng áo ôm trễ vai tay dài mang hơi hướng Y2K giúp outfit năng động hơn hẳn, nhưng nhờ bảng màu kết hợp nhuần nhuyễn giữa trung tính và sặc sỡ nên outfit vẫn rất gọn gàng mà không hề rối mắt. Phụ kiện khăn da báo đeo eo càng thêm điểm nhấn thú vị cho bộ đồ.

Item váy trắng dáng suông đính nơ đen giúp Jiyoon như trẻ ra cả chục tuổi. Cô thường ưu tiên các thiết kế tối giản nhưng có chi tiết nhỏ như nơ hay bèo nhẹ để tạo điểm nhấn nữ tính. Chính kiểu ăn mặc này khiến visual của chị gái Jisoo luôn có nét trong trẻo rất khó đoán tuổi.

Ở 1 outfit khác, Jiyoon chọn set cardigan xanh baby phối chân váy ngắn cùng tất cao cổ mang đậm tinh thần preppy. Công thức xanh pastel + đen luôn cho hiệu ứng trẻ trung hơn hẳn mà vẫn giữ được nét sang trọng, đặc biệt hợp với làn da trắng và visual dịu dàng của chị gái Jisoo.

