Biên tập viên làm đẹp chọn ra 4 món dưỡng đa năng mà cô mua đi mua lại suốt nhiều năm

Trong thế giới làm đẹp, không phải lúc nào sở hữu thật nhiều mỹ phẩm cũng đồng nghĩa với việc chăm sóc da hiệu quả hơn. Với những người làm việc lâu năm trong ngành beauty, các sản phẩm đa năng, có thể sử dụng linh hoạt cho nhiều vùng trên cơ thể thường được ưu tiên vì vừa tiện lợi vừa tiết kiệm thời gian. Sau nhiều năm trải nghiệm đủ loại mỹ phẩm, tôi nhận ra có những món gần như luôn xuất hiện trong túi đồ cá nhân vì độ hữu dụng quá cao. Từ dưỡng môi, chăm da, làm dịu kích ứng cho tới hỗ trợ chăm sóc tóc hay cơ thể, những sản phẩm này đều có thể sử dụng theo nhiều cách khác nhau và được tôi mua lại nhiều lần.

1. Pure Paw Paw Ointment - Tuýp sáp đa năng gần như lúc nào cũng có trong túi

Theo tôi, đây là một trong những sản phẩm cô sử dụng nhiều nhất vì tính đa năng. Pure Paw Paw có kết cấu dạng sáp mềm, dễ tán và phù hợp để sử dụng cho nhiều vùng da khô khác nhau. Tôi thường dùng sản phẩm như son dưỡng môi vào mùa lạnh hoặc khi ngồi điều hòa nhiều giờ liên tục. Ngoài ra, vùng da tay, khuỷu tay hay gót chân khô ráp cũng có thể được cải thiện nhanh hơn khi thoa một lớp mỏng trước khi đi ngủ.

Điều khiến sản phẩm này được yêu thích là khả năng sử dụng linh hoạt trong nhiều tình huống. Tôi từng dùng Pure Paw Paw để làm dịu vùng da bị côn trùng cắn, hỗ trợ làm mềm vùng da bong tróc nhẹ hoặc thậm chí dùng như gel tạo kiểu lông mày khi cần makeup nhanh. Thiết kế nhỏ gọn cũng giúp sản phẩm dễ mang theo trong túi xách hằng ngày.

Nơi mua: Pure Paw Paw

2. Nuxe Huile Prodigieuse Multi-Purpose Dry Oil - Dầu khô "3 trong 1" cho da và tóc

Nhắc đến các sản phẩm dưỡng đa năng, tôi đã mua lại Nuxe Huile Prodigieuse nhiều lần vì độ tiện lợi. Đây là dòng dầu khô nổi tiếng có thể dùng cho mặt, cơ thể và tóc. Texture sản phẩm khá mỏng nhẹ, thấm nhanh hơn so với nhiều loại body oil thông thường nên không tạo cảm giác quá nhờn dính trên da. Tôi thường dùng vài giọt để massage nhẹ trên vùng da khô hoặc trộn cùng kem nền giúp lớp makeup căng bóng hơn. Với tóc, sản phẩm có thể dùng ở phần đuôi tóc để giảm khô xơ và tạo độ bóng nhẹ. Ngoài hiệu quả dưỡng ẩm, mùi hương của Nuxe cũng là điểm được nhiều người yêu thích vì mang cảm giác sang trọng và thư giãn như nước hoa cao cấp.

Nơi mua: Nuxe

3. BZU BZU Aloe Vera Gel - Gel lô hội giúp làm dịu da tức thì

Một sản phẩm khác luôn xuất hiện trong tủ đồ skincare của tôi là gel lô hội của BZU BZU. Theo tôi, đây là món đặc biệt hữu ích vào mùa hè hoặc sau khi đi nắng. Gel lô hội có kết cấu mát, nhẹ và giúp da dễ chịu hơn khi xuất hiện cảm giác nóng rát do tiếp xúc ánh nắng quá lâu. Ngoài việc dùng cho da mặt hoặc cơ thể, cô còn tận dụng sản phẩm để làm mềm vùng da khô ở khuỷu tay và gót chân. Những hôm da bị kích ứng nhẹ hoặc cần cấp ẩm nhanh, gel lô hội cũng được dùng như một lớp mask làm dịu tạm thời. Với kết cấu mỏng nhẹ, sản phẩm phù hợp với nhiều loại da, đặc biệt trong thời tiết nóng ẩm.

Nơi mua: BZU BZU

4. COSRX AHA/BHA Clarifying Treatment Toner - Toner đa công dụng ngoài việc chăm sóc da mặt

COSRX AHA/BHA Clarifying Treatment Toner là sản phẩm tôi đánh giá cao vì có thể sử dụng linh hoạt cho nhiều vùng cơ thể chứ không chỉ riêng da mặt. Với công thức chứa AHA và BHA nồng độ nhẹ, toner này hỗ trợ làm sạch tế bào chết trên bề mặt da, từ đó giúp da thông thoáng hơn. Ngoài việc hỗ trợ giảm mụn viêm nhẹ trên mặt, tôi còn dùng sản phẩm cho vùng lưng hoặc ngực khi xuất hiện mụn do thời tiết nóng bức. Một cách mà tôi yêu thích là lau nhẹ vùng dưới cánh tay để hỗ trợ giảm mùi cơ thể và hạn chế tình trạng bí bách trong mùa hè. Tuy nhiên, vì sản phẩm có chứa acid, nên cần lưu ý chỉ sử dụng với tần suất phù hợp và kết hợp dưỡng ẩm đầy đủ để tránh làm da bị khô.

Nơi mua: COSRX

Điểm chung của những món mỹ phẩm tôi gắn bó lâu dài là khả năng sử dụng linh hoạt và phù hợp với nhiều tình huống khác nhau trong cuộc sống hằng ngày. Thay vì sở hữu quá nhiều sản phẩm riêng lẻ, việc lựa chọn các món dưỡng đa năng giúp tiết kiệm không gian, thời gian và vẫn đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc từ đầu đến chân. Với những người yêu thích sự tối giản nhưng vẫn muốn duy trì routine làm đẹp hiệu quả, đây đều là những sản phẩm đáng để tham khảo.