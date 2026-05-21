"Chuyện tình cô trò" lạ lùng nhất showbiz: Kết thúc bằng lễ cưới tựa cổ tích, viên mãn trong cơ ngơi trăm tỷ rộng 800m²

Khánh Thi và Phan Hiển là cặp đôi kiện tướng dancesport nổi tiếng của làng thể thao Việt Nam. Khánh Thi sinh năm 1982, hơn ông xã 11 tuổi và cũng chính là người dạy Phan Hiển những bước nhảy đầu tiên. Xuất thân trong gia đình có truyền thống kinh doanh bất động sản, Phan Hiển không nối nghiệp mà chọn theo đuổi thể thao đỉnh cao, tự bỏ tiền túi để rèn luyện dancesport ở nước ngoài dưới sự chỉ dẫn của Khánh Thi. Từ mối quan hệ cô trò, cả hai dần nảy sinh tình cảm nhưng cũng trải qua không ít áp lực, thử thách trước khi nhận được sự ủng hộ từ gia đình và công chúng.

Sau hơn một thập kỷ đồng hành, cặp đôi chính thức tổ chức đám cưới đẹp như mơ vào cuối năm 2022 và hiện có cuộc sống hôn nhân viên mãn với 3 con gồm một trai, hai gái. Không chỉ thành công trong sự nghiệp dancesport, Khánh Thi - Phan Hiển còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với tổ ấm sang trọng tại TP.HCM. Gia đình hiện sinh sống trong căn nhà mặt phố ước tính trị giá trăm tỷ, vừa là nơi ở vừa kết hợp trung tâm đào tạo dancesport của hai vợ chồng.

Cơ ngơi của Khánh Thi - Phan Hiển tọa lạc tại mặt tiền một con đường sầm uất ở quận Bình Thạnh, TP.HCM. Ngôi nhà được thiết kế kết hợp giữa không gian sinh hoạt và công việc khi tầng dưới là trung tâm dancesport của hai vợ chồng, các tầng trên dùng để ở và tầng thượng được tận dụng làm khu trồng cây xanh thư giãn. Mỗi mặt sàn rộng khoảng 300m², tổng thể căn nhà mang phong cách hiện đại, sang trọng và ấm cúng. Vào các dịp lễ Tết, khu vực tầng một thường được vợ chồng kiện tướng dancesport chăm chút trang hoàng rực rỡ với cây cảnh, hoa tươi và nhiều phụ kiện decor nổi bật.

Việc mở trung tâm dancesport ngay trong tòa nhà giúp vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển tiết kiệm đáng kể thời gian di chuyển, thuận tiện cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình. Các con của cặp đôi từ nhỏ đã thường xuyên theo bố mẹ đến sàn tập, sớm được tiếp xúc với bộ môn khiêu vũ thể thao trong môi trường chuyên nghiệp. Đặc biệt, một góc bên trong trung tâm còn được dùng để trưng bày loạt huy chương, cúp và giải thưởng mà vợ chồng Khánh Thi cùng con trai Kubi đạt được trong quá trình theo đuổi dancesport.

Không gian sống của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển được thiết kế theo phong cách hiện đại, tiện nghi với gam màu ấm áp tạo cảm giác gần gũi, dễ chịu. Trong nhà, cặp đôi trưng bày nhiều khung ảnh gia đình giúp không gian thêm sinh động và mang đậm dấu ấn cá nhân. Khu vực phòng khách và bếp được bài trí gọn gàng, tối ưu công năng nhưng vẫn giữ được sự sang trọng và ấm cúng. Nội thất được sắp xếp hài hòa để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi hàng ngày.

Khu sân vườn rộng rãi là một trong những góc ấn tượng nhất trong cơ ngơi của Khánh Thi và Phan Hiển. Phan Hiển đầu tư khá nhiều công sức lẫn chi phí để chăm sóc cây cảnh, tạo nên không gian xanh mát tại gia. Không gian tại đây ngập tràn ánh sáng tự nhiên và phủ nhiều cây xanh, mang lại cảm giác thoáng đãng, thư giãn và gần gũi với thiên nhiên. Đồng thời, đây cũng là background quen thuộc để vợ chồng kiện tướng dancesport thuận tiện set up quay video, chụp hình hay ghi lại những khoảnh khắc đời thường ngay tại nhà.