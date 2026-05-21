Xem 300 bài đăng về Phạm Băng Băng, tôi phát hiện cô ấy rất chuộng kiểu ngâm bồn với bột ngọc trai

Trong suốt nhiều năm, nữ diễn viên luôn được xem là biểu tượng của làn da trắng mịn trong showbiz châu Á. Cũng vì vậy mà những bí quyết dưỡng trắng của cô luôn thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội Trung Quốc.

Từ các bài chia sẻ được tổng hợp lại, có thể thấy Phạm Băng Băng đặc biệt chú trọng việc dưỡng trắng cơ thể thông qua các bước chăm sóc toàn thân tại nhà, nhất là thói quen ngâm bồn.

Trước khi ngâm bồn: Thêm sữa tươi, hoa hồng và dầu dưỡng vào nước tắm

Theo những phương pháp được chia sẻ, bước đầu tiên trước khi ngâm bồn là tạo một “bồn tắm dưỡng da”.

Ngoài nước ấm, nhiều người thường cho thêm:

- Sữa tươi

- Cánh hoa hồng

- Viên tạo bọt tắm

- Tinh dầu hoặc tinh chất dưỡng da

Một điểm đáng chú ý là sau khi thêm các loại tinh chất, nên cho thêm một lượng nhỏ dầu dưỡng nền như dầu dừa, dầu em bé hoặc dầu hạnh nhân. Cách này giúp da không bị khô sau khi ngâm lâu trong nước nóng. Sau khi tắm xong, làn da thường có cảm giác mềm và ẩm hơn, giống như được phủ một lớp màng dưỡng nhẹ trên bề mặt.

Trong lúc ngâm bồn: Tẩy tế bào chết cho cơ thể

Một trong những bước được nhắc nhiều nhất trong các phương pháp dưỡng trắng kiểu Trung Quốc chính là tẩy tế bào chết toàn thân. Các loại scrub hoặc kem tẩy tế bào chết thường được massage khoảng 15 phút, tập trung vào những vùng dễ sạm màu như: Đầu gối, khuỷu tay, bàn tay, bàn chân. Tần suất phù hợp thường là 1 lần mỗi tuần hoặc khoảng 10 ngày/lần.

Với người có làn da nhạy cảm, có thể thay scrub mạnh bằng cách trộn một ít muối hoặc đường trắng vào sữa tắm để làm sạch da nhẹ nhàng hơn.

Uống Vitamin C trong lúc ngâm bồn

Một mẹo khác cũng được nhiều người truyền tai nhau là uống Vitamin C dạng sủi khi đang ngâm bồn. Thông thường, viên sủi Vitamin C sẽ được hòa vào nước khoáng để uống trong lúc thư giãn. Ngoài ra, nhiều người còn kết hợp đắp mặt nạ dạng kem với công dụng: cấp ẩm làm sáng da hỗ trợ giảm xỉn màu. Sau khi kết thúc quá trình ngâm bồn và thoa lotion cơ thể xong mới đi rửa mặt.

Bột ngọc trai là nguyên liệu được nhắc đến nhiều nhất

Trong số các nguyên liệu dưỡng trắng được chia sẻ, bột ngọc trai là cái tên xuất hiện nhiều nhất. Loại được dùng thường không phải bột ngọc trai cao cấp để uống mà là loại dùng ngoài da.

Cách dùng phổ biến là: Hòa bột ngọc trai với nước ấm trước có thể thêm sữa tươi và mật ong sau đó mới đổ vào bồn tắm. Theo kinh nghiệm được chia sẻ, không nên đổ trực tiếp bột vào nước vì rất khó tan đều. Nhiều người tin rằng cách ngâm này giúp làn da nhìn sáng và mềm hơn sau một thời gian duy trì đều đặn.

Sau khi ngâm bồn: Thoa body lotion ngay khi da còn ẩm

Bước cuối cùng được xem là quan trọng nhất chính là dưỡng ẩm ngay sau khi tắm. Khi cơ thể vẫn còn độ ẩm trên da, cần thoa body lotion hoặc kem dưỡng thể ngay lập tức để khóa ẩm. Đây cũng là lý do nhiều người dù chăm tắm trắng nhưng da vẫn dễ khô hoặc bong tróc: dưỡng ẩm chưa đủ sau khi làm sạch da.

