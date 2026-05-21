Học Chu Châu mặc đẹp tuổi U40: Váy dài qua gối, quần ống rộng vừa giấu khuyết điểm vừa toát khí chất hào môn

Ở tuổi ngoài 40, đã làm mẹ nhưng Chu Châu vẫn giữ được nhan sắc và vóc dáng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, phong thái của cô đều nhận được lời khen từ cộng đồng mạng. Đặc biệt, mái tóc dày dặn đáng ghen tị cùng gu thẩm mỹ tinh tế đã giúp Chu Châu trở thành hình mẫu mặc đẹp được chị em U30 - U40 săn đón. Dưới đây là bốn set đồ mùa hè đáng tham khảo, từ váy đến quần, ai cũng có thể tìm thấy ý tưởng phù hợp cho tủ đồ của mình.

1. Áo thun đen + Chân váy dài + Dép xỏ ngón: Tối giản mà cuốn hút

Set đồ tone đen này đánh vào sự thanh lịch tuyệt đối. Phần áo trên là chiếc T-shirt ôm nhẹ, cổ tròn nhưng được thiết kế kín đáo nên không lo lộ. Tay áo ngắn vừa qua nách, độ rộng vừa phải rất hợp mặc trong nhà những ngày hè oi bức vì vùng nách dễ đổ mồ hôi, tay áo rộng vừa đủ sẽ hạn chế in vết.

Áo thuộc dáng crop nhẹ, khi giơ tay sẽ lộ một chút eo, lúc buông tay tự nhiên thì gấu áo vừa khớp với cạp váy, tạo cảm giác liền mạch. Chất vải mềm mại nên dù ôm nhẹ vẫn rất dễ chịu. Chân váy đen dáng xòe tương phản với áo ôm, vừa che khuyết điểm bắp đùi vừa giấu đi dáng chân không hoàn hảo. Thắt lưng ngang eo là điểm nhấn tùy chọn nếu thích sự tối giản, bạn có thể bỏ qua. Đôi dép xỏ ngón màu đen ở chân để lộ mũi và gót, mang lại cảm giác thoáng mát cho tổng thể.

Nơi mua: choosee

Nơi mua: yinlianhu

2. Váy liền họa tiết + Sandal đỏ: Nữ tính bùng nổ cho ngày hè

Chiếc váy hoa này ghi điểm ở từng chi tiết. Cổ chữ V kéo dài đường cổ trông thanh thoát hơn hẳn. Tay áo trên rộng dưới ôm khéo léo che đi phần bắp tay, vị trí mà nhiều chị em ngại nhất. Eo váy chiết nhẹ giúp tỉ lệ cơ thể như được kéo về dáng 3:7 lý tưởng. Gấu váy điểm xuyết đường bèo nhún, tăng thêm vẻ tinh tế.

Họa tiết hoa tạo chiều sâu thị giác, biến chiếc váy trở thành lựa chọn lý tưởng cho mùa hè. Chất vải mỏng nhẹ thoáng khí, không gây bí bách dù trời nóng. Độ dài váy qua gối kết hợp dáng xòe rộng giúp che chắn phần lớn da chân khỏi nắng. Đôi sandal cao gót đỏ tạo điểm nhấn rực rỡ, nhưng nếu gót quá cao khiến bạn e ngại, hãy chọn dáng gót thấp hơn cùng tông màu vẫn giữ được tinh thần thời thượng.

Nơi mua: Zara

3. Áo thun kẻ sọc + Quần ống suông: Trẻ trung mà vẫn sang

Chiếc áo thun có cổ bẻ với phần phối màu thú vị, thân áo nhiều màu nhưng cổ áo giữ một tone, tạo sự cân bằng thị giác. Cổ không quá tròn nên hé lộ một phần xương quai xanh, vừa gợi cảm vừa mát mẻ. Họa tiết kẻ ngang phân bố đều, không gây cảm giác rối mắt. Áo dáng dài vừa phải, bạn có thể sơ vin nhẹ vào cạp quần để ăn gian chiều cao.

Quần jeans dáng ống suông rộng rãi, không chỉ hợp mùa hè mà còn dễ mặc cho cả xuân và thu. Thiết kế cạp cao kết hợp thắt lưng da đen ngay lập tức tôn vòng eo nhỏ. Sức hút của kiểu quần này nằm ở sự thoải mái, chân được thoải mái vận động, không hề bí bách. Set đồ tổng thể trẻ trung, vải jeans dày vừa phải nên đầu hè mặc không nóng cũng không lạnh.

Nơi mua: Gumac

Nơi mua: THE QUẠO

4. Áo sơ mi xanh + Quần trắng + Giày cao gót: Thanh lịch chuẩn quý cô công sở

Chiếc áo bên trên là dáng sơ mi tay ngắn, cố ý mở hai khuy trên để khoe phần cổ và xương quai xanh thanh thoát. Tay áo gập ngắn vừa phải, không quá khuỷu, độ rộng vừa đủ giúp cánh tay luôn mát mẻ. Quần ống rộng trắng là item "quốc dân" của mùa hè bởi màu trắng không hấp thụ nhiệt, chỉ cần chọn vải mỏng và dáng rộng, đôi chân sẽ hoàn toàn dễ chịu dù nắng nóng đến đâu.

Quần dài theo chuẩn, khi đi giày cao gót thì gấu cách mặt đất khoảng 1cm, nếu đổi sang giày bệt thì sẽ hơi dài. Đôi giày cao gót nâu không chỉ hợp với set này mà còn dễ phối cùng váy liền hay chân váy trong những ngày trời nóng.

Không cần khoe da thịt quá đà, không cần ôm sát từng đường cong, chỉ với nguyên tắc "váy không trên gối, quần không bó sát", bạn vẫn có thể trông sang trọng, thời thượng và đầy khí chất hào môn .

Nơi mua: IELGY



