Tăng Thanh Hà tuổi 40: Qua 3 lần sinh nở vẫn đẹp đỉnh, mặc đồ basic mà khí chất ngời ngời

Ở tuổi 40, Tăng Thanh Hà vẫn được xem là một trong những biểu tượng mặc đẹp của showbiz Việt. Không chạy theo xu hướng quá cầu kỳ, "ngọc nữ màn ảnh" ghi điểm nhờ phong cách tối giản, thanh lịch nhưng lúc nào cũng toát lên vẻ sang trọng và có gu. Loạt outfit đời thường của cô đa phần đều là những item cơ bản, dễ mặc, dễ ứng dụng nên được nhiều chị em yêu thích tham khảo.

Ngắm loạt outfit hè gần đây của Tăng Thanh Hà, chị em chắc chắn sẽ "bỏ túi" thêm nhiều gợi ý mix match sang xịn, tha hồ mặc đẹp hết hè.

Tăng Thanh Hà ăn vận đơn giản mà sang với combo áo polo ôm dáng và quần lửng rộng thoải mái. Thiết kế áo fit người kết hợp cùng phom quần suông giúp tổng thể vừa gọn gàng vừa thanh lịch. Dù chỉ diện set đồ trơn màu, không họa tiết cầu kỳ nhưng cô vẫn ghi điểm nhờ thần thái nhẹ nhàng và gu ăn mặc tinh tế đúng chuẩn "phú bà" kín tiếng.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo polo, Quần lửng

Trong một set đồ thanh lịch và trẻ trung, Tăng Thanh Hà chọn diện áo trắng mỏng bên trong phối cùng chân váy ngắn, khoác ngoài với sơ mi kẻ sọc. Cách mix match này giúp tổng thể trông năng động, thoải mái mà vẫn giữ được vẻ nhẹ nhàng, tinh tế.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo sơ mi, Chân váy

Vi vu dạo phố, Tăng Thanh Hà chọn diện áo thun kẻ sọc basic nhưng vẫn rất có gu. Những item họa tiết kẻ sọc là kiểu trang phục được cô yêu thích suốt từ hè sang đông vì dễ mặc, khó lỗi mốt và luôn tạo cảm giác trẻ trung. Để tổng thể thêm nổi bật, Hà Tăng thường khéo mix thêm các phụ kiện như mũ, khuyên tai, kính râm hay đồng hồ, giúp outfit trông thời thượng hơn hẳn.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo kẻ sọc

Ai mê style đơn giản chắc chắn có thể tham khảo cách ăn mặc của Tăng Thanh Hà. Chỉ với áo thun trắng basic, cô mix cùng quần ống rộng, sơ vin gọn gàng và hoàn thiện outfit bằng một đôi sneaker, tạo nên tổng thể trẻ trung, thanh lịch mà vẫn rất thoải mái để diện hằng ngày.

Quần jeans là một trong những item được Tăng Thanh Hà đặc biệt yêu thích và cô có rất nhiều cách phối đẹp với món đồ này. Một trong những combo nổi bật là mix quần jeans cùng áo gile, mang đến tổng thể vừa trẻ trung, cá tính lại vẫn giữ được nét thanh lịch, thời trang.