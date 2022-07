Á hậu Mâu Thủy sắp lên xe hoa, danh tính nhà trai thế nào?

Mâu Thanh Thủy sinh năm 1992, đoạt giải quán quân cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2013. Năm 2017, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và trở thành á hậu 2. Mâu Thủy từng tham gia nhiều sàn diễn thời trang quốc tế: New York Fashion Week (2015), New York Couture Fashion Week... Cô trở thành mentor (cố vấn) Vietnam's Next Top Model 2019. Hiện cô là một trong những gương mặt quen thuộc của làng mốt trong nước.