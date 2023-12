"Á hậu bị Samsung ruồng bỏ" chiếm spotlight sự kiện với visual lộng lẫy khó tin, bóc giá trang phục mà choáng

Trong sự kiện khai trương cửa hàng ngày 14/12 vừa qua, Go Hyun Jung đã trở thành tâm điểm nhờ diện mạo đẹp quý phái và sang trọng. Ở tuổi 52, "Á hậu bị gia tộc Samsung ruồng bỏ" chỉ ngày càng lộng lẫy và thành công hơn.

Đặc biệt, giá trị của trang phục và trang sức mỹ nhân Mask Girl diện đã trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội xứ Hàn. Được biết, trang phục của Go Hyun Jung đến từ thương hiệu Alexander McQueen, có giá 6,75 triệu won (126 triệu đồng). Đáng chú ý, Á hậu Hàn Quốc 1989 diện trang sức kim cương của Tiffany & Co. có tổng giá trị 180 triệu won (3,3 tỷ đồng). Như vậy, giá trị trang phục và trang sức của Go Hyun Jung trong sự kiện lên đến 3,4 tỷ đồng.

Go Hyun Jung trở thành tâm điểm trong sự kiện khai trương cửa hàng

Ở tuổi 52, Á hậu Hàn Quốc 1989 đẹp quý phái và sang chảnh

Trang phục cô mặc có giá 6,75 triệu won (126 triệu đồng)

Trang phục kim cương của Go Hyun Jung có tổng giá trị 180 triệu won (3,3 tỷ đồng)

Go Hyun Jung sinh ra tại một vùng nhỏ thuộc hạt Hwasun, tỉnh Nam Jeolla, Hàn Quốc vào năm 1971. Từ nhỏ, Go Hyun Jung đã thể hiện tài năng vượt trội ở mảng nghệ thuật song vùng quê nhỏ không phải là nơi lý tưởng cho mỹ nhân này phát triển tài năng. Go Hyun Jung quyết định lên Seoul đổi đời, bắt đầu bằng con đường học tập.

Nhiều năm miệt mài bên sách vở, cô giành được tấm bằng tốt nghiệp ngành Nghệ thuật biểu diễn của ngôi trường đại học tư thục lớn Hàn Quốc - Đại học Dongguk. Năm 1989, Go Hyun Jung bỗng gây chú ý khi đạt được vương miện Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc. Đây cũng là bệ đỡ đầu tiên giúp cô bước vào làng giải trí với tư cách diễn viên.

Go Hyun Jung giành ngôi vị Á hậu Hàn Quốc khi mới 18 tuổi

Giữa lúc sự nghiệp đang lên, Go Hyun Jung bất ngờ kết hôn với Jung Yong Jin. Đáng nói, vị hôn phu của cô chính là Phó Chủ tịch của tập đoàn thương mại cao cấp nhất Hàn Quốc Shinsegae, cũng là cháu trai của Chủ tịch Samsung. Không kém phần danh giá, mẹ của Jung Yong Jin, bà Lee Myung Hee, đảm nhận vị trí Chủ tịch nòng cốt của Shinsegae. Tài sản của vị hôn phu Go Hyun Jung vào thời điểm kết hôn, tức năm 1995, đã rơi vào khoảng 1,3 tỷ đô la (hơn 30 nghìn tỷ đồng) - con số quá khổng lồ vào thời điểm đó.

Dù vậy, cuộc hôn nhân của Go Hyun Jung không hề êm đẹp. Cô ly hôn, buộc phải ra đi tay trắng và đánh mất quyền nuôi con. Nữ diễn viên đóng phim trở lại với mong muốn các con có thể nhìn thấy mình trên tivi. Go Hyun Jung tạo dựng tên tuổi qua loạt phim Nữ Hoàng Seondeok, Đồng Hồ Cát, Daemul và gần đây nhất là Mask Girl.

Go Hyun Jung ra đi tay trắng và đánh mất quyền nuôi con

Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua phim Nữ Hoàng Seon Deok...

... và gần đây nhất là Mask Girl

Nguồn: Money Today