Á hậu kể về cuộc hôn nhân thất bại với cháu trai người sáng lập Samsung

Ngày 7/12, một bài đăng trực tuyến có tiêu đề Go Hyun Jung nói về cuộc sống hôn nhân với Chung Yong Jin được lan truyền rộng khắp mạng xã hội Hàn Quốc.

Go Hyun Jung không phải là cái tên xa lạ đối với khán giả xứ sở kim chi cũng như toàn châu Á. Cô là một trong những minh tinh hiếm hoi vẫn giữ được sức hút trên màn ảnh dù đã ngoài 50. Cô nổi tiếng với những tác phẩm như Đồng hồ cát (1995), Nữ hoàng Seondeok (2009), Lớp học của nữ hoàng (2013)... và gần đây nhất là Mask Girl (2023). Không chỉ có tài năng diễn xuất vượt trội, Go Hyun Jung còn sở hữu nhan sắc thuộc hàng cực phẩm, được công nhận với giải Á hậu 1 Hoa hậu Hàn Quốc năm 1989.

Ngoài sự nghiệp giải trí, Go Hyun Jung còn được nhớ đến với cuộc hôn nhân ê chề với Jung Young Jin, Phó Chủ tịch của tập đoàn Shinsegae, cháu trai người sáng lập tập đoàn Samsung - Lee Byung Chul. Hai người kết hôn vào năm 1995 và ly hôn sau đó 8 năm. Nguyên nhân được cho là do xuất thân thường dân của cô không được gia đình tài phiệt coi trọng. Gần 10 năm làm dâu là khoảng thời gian bị khinh thường, cô lập và đối xử như người giúp việc. Đến lúc ly hôn, cô chỉ được chia "chút tiền lẻ" trong khối gia tài kếch xù của nhà chồng, không được gặp lại hai con ruột, còn bị ngăn cản tái xuất showbiz. Go Hyun Jung phải chật vật nhiều năm mới lấy lại được hào quang trước khi kết hôn.

Go Hyun Jung từng kết hôn với người thừa kế tập đoàn Shinsegae Jung Young Jin.

Khi tham gia một chương trình tạp kỹ nhiều năm trước của đài MBC, Go Hyun Jung có đề cập đến cuộc sống hôn nhân với một trong những tài phiệt quyền lực nhất Hàn Quốc.

Chủ bài đăng chia sẻ những bức ảnh tĩnh về Á hậu Hàn Quốc trong chương trình, kèm theo đó lời kể về người cũ.

"Chúng tôi hẹn hò được 2 năm. Tôi kết hôn khi 22 tuổi và bạn đời của tôi 25 tuổi. Vì chúng tôi còn trẻ nên tôi không hiểu việc trở thành tài phiệt có gì đặc biệt. Khi tôi cưới anh ấy, có nhiều người nói tôi đến với anh ấy vì tiền chứ không phải vì tình yêu", người đẹp sinh năm 1971 kể.

Trước câu hỏi của MC Kang Ho Dong rằng tin đồn đó có đúng sự thật không, nữ diễn viên nhấn mạnh có rất nhiều tình cảm với chồng cũ vào thời điểm tiến đến hôn nhân. Cô thậm chí sẵn sàng vì người yêu hy sinh sự nghiệp.

"Tôi thực sự thích anh ấy rất nhiều. Anh ấy có khiếu hài hước tinh tế. Anh ấy là người tốt và thực sự rất ngầu. Anh ấy không hề tự mãn về việc mình có quyền lực. Anh ấy vui tính và chúng tôi khích lệ nhau tốt lên. Tôi thích mối quan hệ của chúng tôi. Trong mắt tôi chỉ có anh ấy và muốn có thật nhiều con với anh ấy. Tôi thích anh ấy đến mức đã giải nghệ vì anh ấy", mỹ nhân họ Go nói.

Go Hyun Jung thậm chí tuyên bố sẽ kết hôn với chồng cũ lần nữa nếu anh chỉ là một người bình thường, không bị gia thế ràng buộc.

Khi Kang Ho Dong hỏi gặp phải khó khăn gì trong cuộc hôn nhân, nữ diễn viên ẩn ý không thể đáp ứng được những kỳ vọng to lớn mà vợ của một tài phiệt phải có.

"Tôi nghĩ chúng tôi kết hôn khi còn quá trẻ. Chúng tôi không còn hè hò nữa mà chuyển sang trạng thái kết hôn. Nếu tôi tìm hiểu nhiều hơn và gặp anh ấy khi tôi trưởng thành hơn một chút, tôi nghĩ mình đã có thể đáp ứng được kỳ vọng, nhưng tôi nghĩ lúc đó tôi không thể làm được", ngôi sao Mask Girl bộc bạch.

Go Hyun Jung trải lòng về hôn nhân với tài phiệt trên truyền hình.

Bài đăng thu hút lượng tương tác lớn từ cư dân mạng. Nhiều người khen ngợi Go Hyun Jung vì cách trả lời phỏng vấn duyên dáng. Số khác lại say đắm trước nhan sắc thời trẻ của nữ diễn viên gạo cội.

Cư dân mạng bình luận: "Cô ấy thực sự tỏa sáng", "Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là cô ấy xinh đẹp như thế nào", "Cô ấy thật xinh đẹp", "Lời nói của cô ấy thật uyển chuyển. Khuôn mặt cũng rất đẹp. Không khó hiểu khi cô ấy trở thành Á hậu Hàn Quốc", "Cô ấy đã làm điều đúng đắn khi nói những lời tốt đẹp vì họ đã có con với nhau. Có thể nói cô ấy là một người sâu sắc", "Về cơ bản, Go Hyun Jung tạo nên hình ảnh tốt đẹp về Chung Yong Jin, đáng tiếc anh ta đã phá hỏng nó"...

Hiện tại, ở tuổi 52, Go Hyun Jung vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung, xinh đẹp. Ngoài đóng phim ổn định, cô thành công với nhiều vai trò khác như điều hành công ty giải trí riêng, xuất bản sách, kinh doanh bất động sản và làm giảng viên đại học.

Tuy nhiên, trong khi chồng cũ đã tái hôn vào năm 2011, minh tinh 7X còn lẻ bóng. Sau khi ly hôn, cô chưa từng công khai mối quan hệ tình cảm nào.

Go Hyun Jung trong họp báo Mask Girl. Cô nhận được nhiều lời khen với nhan sắc không tuổi.

Trong Mask Girl, Go Hyun Jung vào vai nữ chính ở tuổi trung niên.

Theo Koreaboo