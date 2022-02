9 loại nước trái cây giúp "phòng bệnh hơn chữa bệnh", tăng cường đề kháng vượt trội vào mùa dịch

Điều quan trọng nhất trong bối cảnh Covid-19 đang lan rộng và ngày càng nhiều F0 điều trị tại nhà như hiện nay là mỗi người cần chủ động tự bảo vệ sức khỏe của bản thân. Có rất nhiều cách để tăng cường hệ miễn dịch, một trong những cách dễ nhất là bổ sung những dưỡng chất cần thiết mà cơ thể cần, nhờ vào các loại đồ uống như nước trái cây, sinh tố, sữa hạt...

Theo Healthline, có 9 loại nước rất hiệu quả trong việc tăng cường miễn dịch, giúp bạn có thể chống được rất nhiều bệnh tật.

1. Nước cam + bưởi

Sự kết hợp này mang lại nguồn vitamin C dồi dào cho cơ thể cần. Vitamin C có đặc tính chống oxy hóa, có thể bảo vệ các tế bào khỏi các chất gây hại. Nếu một người thiếu vitamin C, vết thương sẽ chậm lành, phản ứng miễn dịch suy giảm và không có khả năng chống lại sự nhiễm trùng.

Trong trường hợp bị cảm lạnh thông thường, bổ sung vitamin C thông qua các loại nước cam, bưởi, chanh... có thể giúp thuyên giảm các triệu chứng, cơ thể cũng nhanh hồi phục hơn. Đối với người lớn, liều lượng khuyến cáo là 2.000mg mỗi ngày.

2. Nước táo xanh + cà rốt + cam

Các thành phần trong 3 loại trái cây này sẽ giúp cơ thể phòng vệ và chống lại sự nhiễm trùng. Táo và cam cung cấp nhiều vitamin C, trong khi cà rốt chứa nhiều vitamin A, tất cả đều là những khoáng chất quan trọng để tăng cường hệ thống miễn dịch khỏe mạnh.

Ngoài ra, cà rốt cũng chứa nhiều vitamin B6, nó đóng vai trò quan trọng trong việc tăng sinh tế bào miễn dịch và sản xuất kháng thể.

3. Củ cải + cà rốt + gừng + táo

Thức uống này giảm viêm hiệu quả. (Ảnh: Healthsomeness)

Đối với những người đang mắc bệnh viêm khớp dạng thấp thì loại nước ép này đặc biệt có lợi. Các thành phần của củ cải, cà rốt, táo có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, làm giảm các triệu chứng bị cảm lạnh, cảm cúm, ho sốt sổ mũi... Đặc biệt, gừng không chỉ hỗ trợ cho hệ tiêu hóa mà còn giúp giảm viêm rất tốt.



4. Nước ép cà chua

Cà chua rất giàu vitamin B9, thường được gọi là folate. Nếu cơ thể được bổ sung thường xuyên vitamin này sẽ giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng cao. Ngoài ra, cà chua được chứng minh là có thể tăng cường chức năng miễn dịch của cơ thể theo thời gian, do chứa hàm lượng lycopene cao.

5. Cải xoăn + cà chua + cần tây

Nghiên cứu chứng minh rằng công thức này có rất nhiều lợi ích trong việc hỗ trợ giảm viêm, giảm cân và bảo vệ sức khỏe

Thay vì cắt giảm hương vị của cải xoăn bằng các loại trái cây ngọt, công thức này sẽ giữ nguyên được mùi vị của cải xoăn. Nếu cần bổ sung nhiều vitamin A thì sự kết hợp của 3 loại rau củ này sẽ rất phù hợp. Một số nghiên cứu chứng minh rằng công thức này có rất nhiều lợi ích trong việc hỗ trợ giảm viêm, giảm cân và bảo vệ sức khỏe.



6. Dâu tây + kiwi

Dâu tây và kiwi rất giàu vitamin C. Vì phải mất khoảng 4 cốc dâu tây để làm 1 cốc nước ép, nên 2 loại trái cây này nên làm sinh tố sẽ phù hợp hơn.

Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy những hoạt chất có trong 2 loại trái cây này cực kỳ tốt trong việc làm giảm triệu chứng nhiễm trùng ở mức độ nghiêm trọng.

7. Dâu tây + xoài

Thức uống này phù hợp cho người lớn tuổi. (Ảnh: Harryanddavid)

Sinh tố dâu tây, xoài là một bữa ăn lành mạnh để thỏa mãn cơn đói bụng. Các loại vitamin E từ dâu tây và xoài nếu kết hợp thêm sữa hạnh nhân sẽ tăng cường tối đa hệ miễn dịch. Đặc biệt, đối với người cao tuổi khuyến khích nên bổ sung 2 loại trái cây này thường xuyên.



8. Dưa hấu + bạc hà

Dưa hấu giàu vitamin C và arginine, có thể tăng cường hệ miễn dịch, giúp giảm đau nhức cơ bắp, nhất là ở người lớn tuổi. Vì hàm lượng nước trong dưa hấu cao nên rất thích hợp để làm nước ép. Trong dưa hấu và lá bạc hà chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, ngoài giảm viêm thì nó còn giúp phòng ngừa ung thư, thoái hóa điểm vàng , đau nhức cơ bắp và cải thiện hệ tiêu hóa.

9. Bí ngô

Trong bí ngô chứa rất nhiều kẽm, đây là thành phần phổ biến trong các loại thuốc chữa viêm. (Ảnh: Nutrisystem)

Thay vì cách nấu canh thông thường thì nó có thể kết hợp với sữa để tạo ra món sữa bí ngô vô cùng bổ dưỡng. Loại sữa này không chỉ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch mà còn giúp cải thiện sức khỏe xương, ngăn ngừa mãn kinh sớm, giảm cholesterol xấu, tốt cho da và tóc...



Trong bí ngô chứa rất nhiều kẽm, đây là thành phần phổ biến trong các loại thuốc chữa viêm và tăng cường miễn dịch.

