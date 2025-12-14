9 loại cây trồng trước nhà rất hợp: Số 5 người Việt biết tận dụng từ lâu

Cánh cửa chính trước nhà là nơi tạo ấn tượng đầu tiên cho toàn bộ ngôi nhà. Để không gian này trở nên ấm cúng hơn, bạn có thể cân nhắc việc bố trí cây xanh một cách hợp lý quanh lối vào. Từ những loài hoa rực rỡ mang lại điểm nhấn màu sắc cho đến những tán lá tỏa hương thơm dễ chịu, có rất nhiều loại cây sẽ phát huy vẻ đẹp khi được trồng gần cửa chính, theo chuyên trang ẩm thực và chăm sóc nhà cửa Martha Stewart (Mỹ).

Dù bạn trồng trong chậu, trong bồn đất sát lối vào hay dẫn cây leo lên cột, những lựa chọn này đều giúp khu vực cửa trước của bạn trở nên đẹp mắt hơn.

1. Cây hồi (Anise Tree)

Cây hồi (Illicium) là một loại cây bụi thường xanh với lá có mùi thơm giống hạt hồi. Nếu bạn đang tìm một giống cây nhỏ gọn, phù hợp để đặt trước cửa nhà, hãy cân nhắc cây này.

“Tôi rất thích đặt cây hồi trong một chậu trang trí ở lối vào râm mát, đặc biệt nếu màu tường là màu gỗ hoặc tông tối,” Ryan McEnaney, nhà thiết kế vườn và tác giả cuốn Field Guide to Outside Style: Design and Plant Your Perfect Outdoor Space, chia sẻ. “Nó thực sự làm bừng sáng không gian và có thể sống trong chậu quanh năm ở những vùng khí hậu ấm.”

2. Cây hoa huệ nước (Canna Lily)

Hãy thêm màu sắc cho cửa trước bằng hoa huệ nước. “Huệ nước nổi bật với những chiếc lá lớn, đầy màu sắc và những bông hoa rực rỡ mọc trên thân dạng bông vào cuối mùa hè,” McEnaney cho biết. Trưng bày chúng trong các chậu trang trí để tạo điểm nhấn màu sắc vào cuối hè.

3. Cây hoa hồng anh (Mandevilla)

Mang hơi thở nhiệt đới đến mặt tiền ngôi nhà với hoa hồng anh – loài cây leo có hoa rực rỡ, phát triển đẹp khi được làm giàn đỡ phù hợp. Trồng cây trong chậu cùng một khung leo nhỏ sẽ tạo dáng như cột trụ, giúp khung cửa nhà bạn thêm nổi bật.

4. Cây dương xỉ Boston (Boston Fern)

Dương xỉ Boston (Nephrolepis exaltata) có tán lá xanh mướt, rủ xuống mép chậu hoặc giỏ treo, tạo vẻ ngoài rất ấn tượng. Cây cần đất luôn ẩm và không được để khô, thích hợp trồng ngoài trời ở những vùng khí hậu ẩm.

5. Cây hoa giấy (Paper Flower)

Là một trong những loài cây leo nhiều màu sắc dễ nhận biết nhất, hoa giấy (Bougainvillea) mang đến vẻ đẹp nhiệt đới rực rỡ khi được trồng trong chậu trang trí hoặc cho leo tường.

“Tôi rất thích hoa giấy ở lối vào vì nó mang lại hiệu ứng màu sắc vô cùng ấn tượng,” McEnaney nói. “Ở những vùng khí hậu ấm, nơi cây có thể sống qua mùa đông, nó sẽ leo và phủ kín bức tường quanh cửa trước. Ở vùng mát hơn, hãy trồng hoa giấy trong chậu, cho leo giàn hoặc trồng làm cây phủ đất quanh lối vào.”

6. Cây hoàng dương (Boxwood)

Hoàng dương (Buxus) là cây bụi thường xanh, dễ chăm sóc và thường được cắt tỉa tạo hình dạng tròn.

“Có nhiều loại hoàng dương khác nhau để phù hợp với từng nhu cầu,” McEnaney cho biết. “Nhờ tán lá xanh quanh năm, hoàng dương cho phép người làm vườn vẫn có lối vào đầy sức sống, ngay cả trong mùa đông.”

7. Cây thu hải đường trường sinh (Wax Begonias)

Là một trong những loài cây linh hoạt nhất, thu hải đường trường sinh ra hoa từ mùa xuân đến mùa thu.

“Thu hải đường trường sinh rất phù hợp cho lối vào, đặc biệt là những nơi có mái che hoặc quay hướng bắc vì chúng chịu được bóng râm tốt,” McEnaney nói. “Khả năng ra hoa liên tục từ xuân đến khi có sương giá giúp lối vào tràn ngập màu sắc mà không cần quá nhiều công chăm sóc.”

8. Cây hoa nhài Tây (Gardenia)

Hoa nhài Tây là loài cây phổ biến ở vùng khí hậu ấm, với lá dày, bóng và hoa trắng thơm ngát. Để trồng trước cửa nhà, bạn có thể chọn giống Double Mint Gardenia, không cao quá 0,9 m và có khả năng ra hoa lại suốt mùa hè.

“Double Mint rất phù hợp để trồng dọc lối đi vào cửa chính hoặc đặt trong chậu trang trí ở lối vào,” McEnaney nói. “Đặt cây gần giúp hương thơm đặc trưng của hoa nhài chào đón bạn và khách ghé thăm.”

9. Cây nhài sao (Star Jasmine)

Nhài sao (Trachelospermum jasminoides) là cây leo hoặc cây phủ đất, có hoa trắng hình ngôi sao rất thơm, nở từ mùa xuân đến mùa hè.

“Ở vùng khí hậu ấm, cây sẽ giữ được lá xanh quanh năm và ra hoa trở lại vào mùa sau,” McEnaney cho biết. “Nhài sao rất lý tưởng cho khu vực cửa ra vào vì có thể leo lên tường, bao quanh cửa, đồng thời mang đến hương thơm dễ chịu để chào đón khách.”