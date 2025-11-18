800 thủ tục hành chính sẽ thay đổi từ ngày 1/1/2026

Từ đầu năm 2026, gần 800 thủ tục hành chính sẽ được cắt giảm hồ sơ nhờ khai thác dữ liệu số. Việc này giúp người dân và doanh nghiệp không phải nộp lại nhiều giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, giúp quy trình xử lý trở nên nhanh gọn hơn.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai dẫn nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 66 về quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

Theo đó, Nghị quyết cho phép cắt giảm hoặc thay thế thành phần hồ sơ trong gần 800 thủ tục hành chính kể từ ngày 1/1/2026, dựa trên khai thác dữ liệu số từ cơ sở dữ liệu quốc gia.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết để thay thế, cắt giảm các thành phần hồ sơ trong gần 800 thủ tục hành chính, có hiệu lực từ 1/1/2026. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính sẽ sử dụng thông tin sẵn có từ các cơ sở dữ liệu để thay thế nhiều loại giấy tờ truyền thống như:

Thông tin trên Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được khai thác và sử dụng thay thế các giấy tờ: Giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh; Giấy chứng nhận kết hôn; Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; Giấy chứng tử hoặc Giấy khai tử hoặc Trích lục khai tử.

Thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm được khai thác và sử dụng thay thế các giấy tờ: Thẻ bảo hiểm y tế; Sổ bảo hiểm xã hội.

Thông tin trên Cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe được khai thác và sử dụng thay thế Giấy phép lái xe. Thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp được khai thác và sử dụng thay thế các giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp); Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

Thông tin trên Cơ sở dữ liệu về đăng ký phương tiện được khai thác và sử dụng thay thế giấy chứng nhận đăng ký xe.

Thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai được khai thác và sử dụng thay thế giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (giai đoạn đầu áp dụng đối với đất ở).

Thông tin trên Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được khai thác và sử dụng thay thế Phiếu lý lịch tư pháp.

Thông tin trên Cơ sở dữ liệu nền tảng sổ sức khoẻ điện tử được khai thác và sử dụng thay thế Giấy khám sức khỏe.

Ngoài ra, thành phần hồ sơ thủ tục hành chính là các giấy tờ không thuộc phạm vi nêu trên được thay thế bằng dữ liệu khi có thông tin đầy đủ trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác

Nghị quyết quy định rõ không yêu cầu người dân, tổ chức cung cấp các thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu được cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu công bố.

Theo Bộ Tư pháp, dù Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1 năm sau, nhưng đối với các cơ sở dữ liệu được công bố hoàn thành kết nối, chia sẻ và hoàn thành tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính trước ngày 1/1/2026 thì được áp dụng ngay.

