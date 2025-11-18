Một thế lực âm thầm “xả” gần 1,7 tỷ USD Bitcoin ngay trước thời điểm Bitcoin thủng mốc 90.000 USD

Giá Bitcoin (BTC) tiếp tục xu hướng giảm giá sau khi mất mốc hỗ trợ tâm lý quan trọng 100.000 USD từ cuối tuần trước. Đồng tiền số lớn nhất thế giới tiếp tục thủng ngưỡng 90.000 USD trong phiên 18/11.

Tính từ đầu tháng 11, giá BTC đã giảm khoảng 17%. Thị giá hiện tại cũng đang thấp hơn mức đỉnh 126.198 USD từng thiết lập hồi đầu tháng 10 khoảng 27%, vốn hóa thị trường của Bitcoin đã "bốc hơi" hơn 600 tỷ USD.

Trong bối cảnh tâm lý bi quan lan rộng trong giới đầu tư, lực bán từ những “cá voi” trên thị trường càng gây thêm áp lực cho đồng tiền số này. Theo ghi nhận, dòng vốn vào các quỹ ETF Bitcoin đang ghi nhận xu hướng rút ròng liên tục trong 4 phiên trở lại đây, từ 12-17/11.

Cụ thể, các quỹ ETF Bitcoin rút ròng hơn 1,65 tỷ USD, tương ứng gần 1,7 tỷ USD Bitcoin đã bị bán ra. Riêng trong phiên 13/11 rút ròng mạnh với giá trị gần 870 triệu USD.

Hiện, tổng tài sản do các quỹ ETF Bitcoin trên toàn cầu quản lý hiện đạt xấp xỉ 134 tỷ USD, tăng hơn 24 tỷ USD so với đầu năm nhưng đã giảm khoảng 27 tỷ USD so với mức đỉnh hồi tháng 10/2025.

Việc giá Bitcoin giảm sâu cũng tạo hiệu ứng giảm trên toàn thị trường tiền điện tử. Các đồng tiên như Ethereum, Solana, Dogecoin đồng loạt lao dốc.

Trên thực tế, cú trượt giá mạnh của Bitcoin gắn liền với bối cảnh kinh tế Mỹ đang phát đi những tín hiệu đáng lo. Sự thiếu hụt nghiêm trọng thông tin vĩ mô Mỹ trong suốt 43 ngày Chính phủ đóng cửa khiến bối cảnh trở nên bi quan. Các báo cáo CPI, PPI, bảng lương phi nông nghiệp... bị tạm ngừng, khiến nhà đầu tư không có cơ sở đánh giá chính sách tiền tệ.

Báo cáo thu nhập của Nvidia gần đây đang cho thấy những rủi ro về đầu cơ công nghệ. Một số cảnh báo về bong bóng AI đang trở nên rõ ràng hơn. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng phát đi tín hiệu có thể hạ lãi suất vào tháng 12. Điều này càng khiến rủi ro vĩ mô được phóng đại, đẩy các tài sản đầu cơ như tiền điện tử vào thế khó.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng, các nhà đầu tư cá nhân nên tránh cố gắng dự đoán những biến động ngắn hạn, đồng thời đề xuất áp dụng phương pháp bình quân giá, hoặc mua số lượng nhỏ theo thời gian, tương tự như các kế hoạch đầu tư có hệ thống, và tập trung vào việc tìm hiểu các mạng lưới Bitcoin và Ethereum cơ bản thay vì giao dịch theo tin tức.

Theo Tim Sun, chuyên gia phân tích của HashKey, nhà đầu tư dài hạn nên chờ đợi một tín hiệu vĩ mô thay vì tín hiệu kỹ thuật. Đà tăng của Bitcoin phụ thuộc vào việc thanh khoản toàn cầu sẽ trở nên nới lỏng hơn một cách bền vững.