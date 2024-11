8 dấu hiệu của bệnh viêm gan C - căn bệnh mà nữ diễn viên Pamela Anderson gặp phải và được chẩn đoán chỉ sống thêm 10 năm

Viêm gan C là một loại virus chủ yếu ảnh hưởng đến gan của một người và thường lây truyền từ người này sang người khác qua đường máu, trong đó dùng chung kim tiêm là hình thức phổ biến nhất. Nó cũng có thể lây truyền qua hoạt động tình dục, mặc dù điều này được coi là hiếm gặp.

Pamela Anderson đã trở thành cái tên quen thuộc sau khi thường xuyên xuất hiện trên tạp chí Playboy và giành được vai diễn chính trong Baywatch vào những năm 90. Cuộc đời của Pamela đã thu hút được nhiều sự chú ý nhưng điều ít được biết đến hơn là cuộc chiến của cô với bệnh viêm gan C kéo dài hơn 15 năm.

Được chẩn đoán mắc bệnh vào năm 2001, Pamela đã sống chung với loại virus này trong hơn 15 năm. Vào năm 2015, cô cho biết mình đã được chữa khỏi loại virus này sau khi hoàn thành phác đồ điều trị kéo dài 12 tuần bằng một loại thuốc có tên là Sovaldi.

Khi trả lời phỏng vấn của ABC News vào thời điểm đó, cô cho biết: "Họ nói rằng tôi chỉ sống được 10 năm nữa. Khi có người nói với bạn điều gì đó như thế, tiềm thức bạn sẽ có những hành động khác lạ. Tôi cũng vậy". Ngôi sao này đã chi hơn 100.000 đô la cho việc điều trị và được bảo hiểm y tế chi trả. Sau đó cô cho biết bản thân cảm thấy như mình đã sống lại 20 năm trong cuộc đời.

Viêm gan C thường có thể được điều trị thành công bằng cách uống thuốc trong vài tuần. Theo Cơ quan y tế Anh NHS giải thích thì: Nếu bệnh được chẩn đoán ở giai đoạn đầu, gọi là viêm gan cấp tính, thì việc điều trị có thể không cần phải bắt đầu ngay lập tức. Thay vào đó, bạn có thể xét nghiệm máu lần nữa sau vài tháng để xem cơ thể có chống lại được virus hay không. Cơ quan y tế này cho biết thêm: Nếu tình trạng nhiễm trùng kéo dài trong nhiều tháng, được gọi là viêm gan mãn tính, thì việc điều trị sẽ được khuyến nghị.

Pamela Anderson được chẩn đoán mắc bệnh viêm gan C vào năm 2001, nhưng đã bình phục hoàn toàn (Ảnh: Raul Terrel/Europa Press/Getty Images)

8 dấu hiệu cảnh báo bệnh viêm gan C

Viêm gan C có thể gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời, tuy nhiên, trong 6 tháng đầu tiên sau khi nhiễm bệnh, được gọi là viêm gan C cấp tính, các triệu chứng thường không rõ ràng. Khi các triệu chứng xuất hiện, chúng thường biểu hiện dưới 8 dạng phổ biến.

1. Sốt

Sốt thường là một trong những triệu chứng đầu tiên của bệnh viêm gan C, nhưng nhiều người chỉ xuất hiện triệu chứng này sau vài tuần nhiễm bệnh.

Theo NHS, khi liên tục sốt khoảng 38 độ C trở lên thì bạn cần đi khám để biết nguyên nhân.

2. Mệt mỏi

"Mệt mỏi" ở đây không chỉ mô tả tình trạng mệt mỏi nói chung mà còn để nhấn mạnh đến sự kiệt sức về cả tinh thần lẫn thể chất.

Mặc dù vẫn chưa biết liệu virus viêm gan C có thực sự gây ra tình trạng mệt mỏi hay không, nhưng theo thông tin trên trang y tế WebMD, nếu bạn mắc tình trạng như xơ gan - tình trạng sẹo ở gan có khả năng do viêm gan C gây ra, thì bạn sẽ dễ bị mệt mỏi hơn.

Mệt mỏi là một trong những triệu chứng sớm nhất của bệnh viêm gan C (Ảnh: Ingwervanille/Getty)

3. Mất cảm giác thèm ăn

Trang WebMD cho biếtt, tổn thương gan do virus gây ra có thể dẫn đến mất hoàn toàn cảm giác đói. Đây thường là kết quả của sự tích tụ áp lực trong các mạch máu gan, có thể do xơ gan gây ra, dẫn đến các tĩnh mạch ở thực quản và hệ tiêu hóa bị giãn nở. Do bệnh xơ gan tạo ra mô sẹo trong gan nên gan không thể hoạt động tốt, dẫn đến chán ăn, có thể gây sụt cân.

4. Đau bụng

Cơn đau này thường tập trung ở phía trên bên phải bụng và có thể tiến triển thành đầy hơi, khó tiêu. Ngoài đau dạ dày, người mắc bệnh viêm gan C cũng có thể bị cổ trướng. Tình trạng này là do dịch tích tụ trong khoang phúc mạc giữa các cơ quan và thành bụng.

Theo tổ chức Viêm gan C - Hepatitis C Trust - đau bụng được coi là triệu chứng của bệnh viêm gan C mãn tính, xảy ra khi một người bị nhiễm trùng trong hơn sáu tháng.

Đau dạ dày, chán ăn, buồn nôn và nôn cũng có thể do các vấn đề về gan (Ảnh:Kinga Krzeminska/Getty)

5. Buồn nôn

Do tình trạng bệnh lý như xơ gan, viêm gan C có thể dẫn đến các cơn buồn nôn do vấn đề tiêu hóa.

6. Nôn mửa

Tương tự như buồn nôn, nôn cũng có thể là tác dụng phụ của bệnh viêm gan C. Trong trường hợp viêm gan C giai đoạn tiến triển, nôn ra máu thường là dấu hiệu cho thấy gan không hoạt động tốt.

7. Nước tiểu sẫm màu

Một triệu chứng khác của bệnh viêm gan C là nước tiểu của bệnh nhân sẫm màu. Theo HepCMyWay, nước tiểu sẫm màu thường là do tích tụ bilirubin, mà bản thân bilirubin lại là do tổn thương gan.

Về chủ đề đại tiện, một triệu chứng khác cần chú ý là phân nhạt màu. Khi cơ thể tiêu hóa thức ăn, nó sẽ tạo ra mật - một chất màu vàng lục - khiến phân có màu nâu. Vì vậy, nếu phân của bạn có màu nhạt thì điều đó cho thấy cơ thể không sản xuất được mật.

8. Vàng da hoặc vàng mắt

Một triệu chứng khác của bệnh viêm gan C là vàng da - tình trạng da và lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng. Nguyên nhân của tình trạng này là do sự tích tụ bilirubin trong máu.

Theo NHS, cứ 5 người mắc bệnh viêm gan C thì có khoảng 1 người bị vàng da. Bản thân vàng da là triệu chứng của bệnh gan tiến triển và có thể báo hiệu tình trạng suy gan hoàn toàn, HepCMyWay cho biết. Vì vậy, điều quan trọng là phải đi khám bác sĩ ngay nếu bạn nhận thấy sự thay đổi về màu da.

Theo NHS, nếu bạn bị viêm gan C mãn tính, phương pháp điều trị bao gồm xét nghiệm để xem mức độ tổn thương gan, dùng thuốc và thay đổi lối sống.

