Vừa qua, MXH có phen chấn động trước khung hình chung của Lisa (BLACKPINK) và 8 nam thần nhà JYP - Stray Kids. Có lịch trình tại Hàn Quốc, Lisa đã tranh thủ thời gian tham dự concert dominATE ủng hộ Stray Kids.

Việc nữ thần tượng toàn cầu đặc biệt cổ vũ nhóm nam hàng đầu thế hệ 4 khiến fan Kpop đứng ngồi không yên. Trên Instagram gần 105 triệu người theo dõi của mình, Lisa còn đặc biệt cập nhật story về các sân khấu của Stray Kids, đặc biệt là bạn thân Bang Chan và Felix.

Lisa dự show Stray Kids tại Seoul mới đây

Lisa đăng khoảnh khắc Bang Chan lột áo lên Instagram gần 105 triệu người theo dõi

Ở một diễn biến khác, Tóc Tiên gần đây cũng mê mẩn Stray Kids. Giọng ca Ngày Mai “bật mood" fangirl, liên tục cập nhật về 8 chàng trai JYP trên Instagram. Cô liên tục chia sẻ các sân khấu ấn tượng, nhạc của Stray Kids và công khai “bias" (yêu thích đặc biệt) thành viên Felix.

Tóc Tiên tuyên bố "mê nhạc Stray Kids" và bias Felix

Giọng ca Ngày Mai còn săn vé concert nhưng... thua trắng

Tóc Tiên còn săn vé concert để gặp trực tiếp các chàng trai. Sau 4 đêm khởi động tại Hàn Quốc, Stray Kids sẽ thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên dominATE. Với độ hot tại quốc tế, vé concert Stray Kids cứ mở bán là sold-out. Tóc Tiên cũng không ngoại lệ, vô cùng “chật vật" trong công cuộc đu idol này.

Vậy Stray Kids là ai mà khiến cả Tóc Tiên lẫn Lisa đều “phát cuồng"?

Nhóm nam hot nhất gen 4 dẫn đầu thị trường quốc tế nhưng bị “ghẻ lạnh" tại Hàn Quốc

Tuy Kpop gen 4 đứng kiến sự “đổi ngôi" cho các nhóm nữ, “ngũ long công chúa" gồm NewJeans, aespa, IVE, (G)I-DLE và LE SSERAFIM chiếm sóng truyền thông, nhưng các nhóm nam cũng không hề lép vế. Nhắc đến boygroup gen 4 có thành tích tốt nhất, Stray Kids chắc chắn được gọi tên.

8 thành viên Stray Kids hiện tại gồm Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, HAN, Felix, Seungmin và I.N.

Stray Kids debut năm 2018, dưới trướng đế chế giải trí JYP. Thời gian đầu, nhóm hoạt động với đội hình 9 thành viên. Năm 2020, Woojin bất ngờ rời nhóm vì lý do cá nhân. Stray Kids duy trì đội hình 8 người đến hiện tại, bao gồm Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, HAN, Felix, Seungmin và I.N.

Từ nhóm nam bị gọi là “dự án thất bại nhất của JYP", Stray Kids lội ngược dòng ngoạn mục kể từ khi thay đổi đội hình

Ở thị trường quốc tế, Stray Kids là tên tuổi cực kỳ đáng gờm. Từ nhóm nam bị đánh giá thấp, bị gọi là “dự án thất bại nhất của JYP", Stray Kids lội ngược dòng ngoạn mục kể từ khi thay đổi đội hình. Stray Kids có đến 5 album #1 Billboard 200, dẫn đầu top nhóm nam có doanh thu cao nhất gen 4. Stray Kids "bám sát" kỷ lục của BTS (6 album #1 Billboard 200).

Stray Kids là nhóm nam gen 4 đầu tiên chiến thắng ở 2 giải thưởng lớn Billboard Music Awards 2023 và People's Choice Awards 2024

Năm 2023 là năm bùng nổ doanh số của Stray Kids với liên tục 2 màn comeback lập kỷ lục. Stray Kids góp mặt trong top 10 toàn cầu năm 2023 của liên đoàn ghi âm quốc tế IFPI, xếp #3 BXH nghệ sĩ và #2 BXH album. Stray Kids là nhóm nam gen 4 đầu tiên chiến thắng ở 2 giải thưởng lớn Billboard Music Awards 2023 và People's Choice Awards 2024. 8 chàng trai JYP còn ẵm cúp Best Kpop tại VMAs 2023, có sân khấu biểu diễn tại lễ trao giải danh giá nước Mỹ.

Stray Kids bùng nổ tên tuổi ở thị trường quốc tế

Bùng nổ quốc tế là thế, nhưng tại quê nhà Hàn Quốc, Stray Kids lại khá "kém miếng". Trong hơn nửa thập kỷ hoạt động, Stray Kids chưa sở hữu bản hit nào ở tầm quốc dân. Stray Kids là một trong những "ca hiếm" khi "flop nội địa", bị mang tiếng "con ghẻ quốc dân" - không được dân Hàn ủng hộ nhưng lại dẫn đầu thế hệ về thành tích quốc tế. Stray Kids thiếu sức hút tại Hàn, thực tế này khiến dân tình liên tục tranh cãi.

Năm 2024 bùng nổ

Năm 2024 đánh dấu 1 năm bùng nổ, Stray Kids liên tục mở khoá những kỷ lục mới. Tháng 5, Stray Kids “chào sân" thảm xanh danh giá Met Gala 2024, trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên trong lịch sử xuất hiện tại thánh đường thời trang này. Chưa hết, Stray Kids tham gia siêu nhạc hội Lollapalooza Chicago với hai trò headliner. Nhờ những sự kiện này, 8 chàng trai JYP nâng độ nhận diện quốc tế lên mức cao nhất.

Stray Kids tại Met Gala 2024

và Lollapalooza Chicago 2024

Về sản phẩm âm nhạc, Stray Kids chứng minh sức ảnh hưởng với 2 sản phẩm kết hợp với các siêu sao nước Mỹ. Ngày 10/5, Stray Kids tung single tiếng Anh Lose My Breath do Charlie Puth chấp bút. Ngày 19/7, nhóm chính thức ra mắt album ATE và MV chủ đề Chk Chk Boom. MV khiến fan phim Hollywood đứng ngồi không yên khi có "Deadpool" Ryan Reynolds và "Người Sói" Hugh Jackman làm cameo.

Stray Kids - Chk Chk Boom M/V

"Người Sói" Hugh Jackman

và "Deadpool" Ryan Reynolds trong MV Chk Chk Boom

Sự đầu tư của JYP làm dân tình không khỏi kinh ngạc. Album ATE cũng đánh dấu lần thứ 5 liên tiếp Stray Kids ra mắt ở vị trí quán quân Billboard 200, cho thấy tiềm năng bán đĩa của nhóm tại Mỹ.

Stray Kids khởi động tour dominATE bằng 4 đêm diễn kín khán giả tại KSPO Dome, Hàn Quốc

Sau khi quảng bá Chk Chk Boom, Stray Kids khởi động tour dominATE bằng 4 đêm diễn kín khán giả tại KSPO Dome, Hàn Quốc. World Tour dominATE liên tục cháy vé tại Đông Nam Á và Nhật Bản, dự kiến sẽ là chuyến lưu diễn mở ra nhiều cột mốc doanh thu cho nhóm.

Stray Kids là đối thủ nặng ký cho loạt hạng mục giải thưởng cuối năm tại Hàn Quốc và quốc tế. Dù có đôi chút gây tranh cãi về tên tuổi nội địa, nhưng không thể phủ nhận Stray Kids đang là nhóm nam gen 4 “làm nên chuyện” nhất ở quốc tế.

Stray Kids mở khoá nhiều "cái đầu tiên" trong năm 2024