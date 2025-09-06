"Khối 80 chính là nhân dân"

Chiều 6/9, tại họp báo thường kỳ Chính phủ, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTT&DL Lê Hải Bình trao đổi với báo chí về ý nghĩa và giá trị lịch sử của sự kiện Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và Cách mạng tháng 8 vừa qua.

Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình nhấn mạnh, đến lúc này chúng ta vẫn còn sống trong những âm hưởng của những ngày Tết Độc lập, âm hưởng của lễ diễu binh, diễu hành và nhiều hoạt động khác.

Ông cũng cho biết, trong những ngày qua, người dân có nói vui rất hay, đó là: Đảng, Nhà nước đã rất tinh tế khi sắp xếp 79 khối diễu binh, diễu hành, còn khối 80 chính là nhân dân. Nhân dân đã làm nên nền tảng của toàn bộ sự kiện này.

Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTT&DL Lê Hải Bình.

Thế giới cũng rất quan tâm bởi những hoạt động của chúng ta rất đặc biệt. Lực lượng tham gia diễu binh đã nói lên sức mạnh của lực lượng vũ trang, gồm quân đội nhân dân, công an nhân dân và hình ảnh đẹp nhất là hình ảnh đi trong vòng tay của nhân dân.

Thế giới cũng ngạc nhiên, tò mò là nhân dân ta ra đường rất đông, chờ xem các lực lượng và chia sẻ với nhau rất nhiều điều khó thấy ở nơi nào khác trên thế giới. Và trật tự an ninh, an toàn xã hội của đất nước, của Thủ đô Hà Nội trong bối cảnh đó cũng rất đẹp. Báo chí và nhiều phóng viên nước ngoài rất ngạc nhiên.

Toàn bộ ý nghĩa của những ngày đó, đặc biệt là vai trò của nhân dân, đã được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong bài diễn văn dịp Lễ kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

“Bài diễn văn có khoảng 1.480 từ, rất ngắn gọn, nhưng trong đó có 17 lần nhắc đến nhân dân, 13 lần nhắc đến dân tộc, 10 lần nói đến Độc lập và 9 lần nói đến Tổ quốc. Đặc biệt, chúng ta nhớ một câu trong bài diễn văn rất ngắn gọn và xúc tích của đồng chí Tổng Bí thư, đó là: Sức mạnh thuộc về nhân dân, từ nhân dân và vì nhân dân”, ông Bình chia sẻ.

Bên cạnh đó, chúng ta còn có Triển lãm "80 năm hành trình độc lập tự do hạnh phúc". Tính đến ngày 5/9 đã có gần 5 triệu lượt người đến tham quan và Triển lãm vẫn đang tiếp tục đón khách.

Hình ảnh ấn tượng trong lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9.

Lời thề danh dự

Theo ông, ý nghĩa đầu tiên của những hoạt động đó là sự khẳng định con đường 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ mà nhân dân chúng ta đi là con đường đúng đắn, đi qua những cuộc kháng chiến để giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

“Cho đến ngày hôm nay, chúng ta xây dựng được cơ đồ này, xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, khiến nhiều nước khác phải nhìn vào, phải ngạc nhiên. Đó là con đường đúng đắn”, ông Lê Hải Bình nói.

Ý nghĩa thứ hai được ông nhấn mạnh, là niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, niềm tin vào con đường đi tới phía trước và niềm tin vào sức mạnh của nhân dân ta, sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc ta, bao gồm cả sức mạnh cứng đến và sức mạnh mềm, sức mạnh nội sinh của dân tộc.

Ý nghĩa thứ ba đọng lại trong đó là sự tri ân đối với tiền nhân như trong bài diễn văn của Tổng Bí thư có nói đến. Cùng với đó là niềm tự hào về đất nước mình, nhân dân mình, tự hào về quân đội nhân dân, công an nhân dân và tự hào cả về những nét đẹp văn hóa của nhân dân ta…

Ông Lê Hải Bình cho biết, theo thống kê của Bộ, thời gian vừa qua, có tới 15.844 tin, bài về các sự kiện này; đã có gần 600.000 video clip ngắn được chia sẻ với 20 triệu like, 2 triệu share và đặc biệt là 1 tỷ view.

“Chưa bao giờ những hình ảnh về đất nước Việt Nam được lan tỏa trong khuôn khổ đất nước cũng như trên trường quốc tế đẹp như vậy”, ông Bình bày tỏ.

Thứ trưởng Lê Hải Bình cũng nhắc lại, trong bài phát biểu của Tổng Bí thư có một câu, đó là: Phát triển đất nước đến những năm 2045 là lời thề danh dự trước lịch sử và trước nhân dân.

“Lời thề này là của tất cả những người Việt Nam đang sống đối với các bậc tiền nhân, đối với những người đã khuất và cả với thế hệ tương lai”, ông Lê Hải Bình nhấn mạnh.