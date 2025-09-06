Đột nhập vào nhà dân bằng lỗ thông gió, đối tượng bị mắc kẹt 2 chân: Đoạn livestream "gây bão" mạng

Xuất hiện trên mạng xã hội từ sáng ngày 5/9, hình ảnh một nam thanh niên đột nhập vào nhà dân theo đường cửa thông gió ở bếp trở thành chủ đề "nóng". Theo đó, phần thân của người này lọt vào trong, riêng hai chân mắc kẹt do vướng kính lỗ thông gió. Đoạn livestream về sự việc nhanh chút hút hàng triệu lượt xem, bình luận.

Đột nhập vào nhà dân bằng lỗ thông gió, đối tượng bị mắc kẹt 2 chân

Trong đoạn clip phát trên mạng, chủ nhà sau khi phát hiện sự việc đã phải hỗ trợ ngược lại nam thanh niên, đỡ đối tượng này xuống khỏi vị trí mắc kẹt. Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên này có hộ khẩu thường trú tại phường Hải Bình, Thanh Hóa. Sau khi nhận được tin báo từ người dân, công an đã có mặt, phối hợp đưa thanh niên kia xuống an toàn.

Đối tượng đột nhập vào nhà dân, tuy nhiên chỉ lọt phần thân, còn riêng hai chân mắc kẹt do vướng kính lỗ thông gió. (Ảnh cắt từ clip)

Theo thông tin từ công an phường Hải Bình, trên mạng xã hội nói người này “trộm cắp tài sản” là chưa chính xác vì chưa có dấu hiệu dịch chuyển tài sản.

Vụ việc được bàn giao cho cảnh sát khu vực phối hợp lực lượng phòng chống tội phạm điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.