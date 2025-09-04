Hà Nội những ngày tháng Tám, không khí hào hứng, hân hoan hiện diện trong từng góc phố, tuyến đường rợp bóng cờ hoa, trong nụ cười rạng rỡ, trong cả những tiếng reo vang khi các khối diễu binh, diễu hành đi qua. Kỷ niệm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp ôn lại một chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, mà còn là cơ hội để mỗi thế hệ ngày nay cảm nhận sâu sắc giá trị của hòa bình, của độc lập, tự do.

Hòa vào bầu không khí ấy, chiến dịch "Một Việt Nam trong tim – Một nhịp sống trong tay" do Ngân hàng số Cake by VPBank và Vietnam Post phối hợp thực hiện mang đến một cách kể chuyện đầy mới mẻ: vừa nhắc nhớ về lịch sử hào hùng, vừa lan tỏa tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc mãnh liệt chảy trong huyết quản mỗi người dân Việt.

Sự kiện kéo dài từ ngày 22–24/8 ở Bưu điện Hà Nội, trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Nơi đây, mỗi bước dừng chân đều gợi nhớ những hình ảnh đầy hoài niệm: từ sạp báo giấy thoang thoảng mùi mực in, ly trà đá phố cổ với những câu chuyện đời thường đến những chiếc tò he tuổi thơ nhiều màu sắc…

Nếu những mảnh ghép ký ức gieo vào lòng người sự lắng đọng thì không gian hiện đại với mô hình thẻ LED khổng lồ sáng rực, photobooth thời thượng hay máy gắp thú vui nhộn… lại mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, năng động. Hai gam màu tưởng như đối lập nhưng lại tạo nên một bức tranh hài hòa. Ở đó, người trẻ được thoải mái tận hưởng những tiện ích hiện đại, đồng thời học được cách yêu thương và trân trọng những giá trị truyền thống đã được hun đúc qua nhiều thế hệ.

Điểm nhấn cảm xúc nhất chính là khu vực chứa bản đồ LED Việt Nam, nơi mỗi người tham gia đều được hỏi "Việt Nam trong tim bạn là gì?". Mỗi câu trả lời được ghi nhận sẽ tạo thành một điểm sáng và cùng nhau vẽ nên mô hình bản đồ đất nước lung linh.

Không dừng lại ở sự kiện trực tiếp, chiến dịch còn mở rộng ra không gian trực tuyến với chuỗi video "Việt Nam trong tôi". Những thước phim sống động được ghi lại Hà Nội, Huế, TP.HCM không chỉ tái hiện chân thực cảnh sắc và nhịp sống đặc trưng của ba miền Bắc - Trung - Nam, mà còn khắc họa sự hiện diện gần gũi của Cake và Vietnam Post trong từng khoảnh khắc đời thường.

Song song với đó, Vietnam Post cũng giới thiệu những bộ sưu tập phiên bản giới hạn: bộ tem "80 năm – Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam" - tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ hết lòng "vì dân phục vụ", bộ tem "Cộng đồng Các dân tộc Việt Nam" - khẳng định sức mạnh của tình đoàn kết và đồng xu "Tự Hào Việt Nam". Qua nền tảng CTicket.vn, những ấn phẩm nhỏ bé nhưng mang giá trị tinh thần lớn lao ấy được lan tỏa rộng rãi, để ai cũng có thể cầm trong tay một mảnh ghép biểu tượng của niềm tự hào dân tộc.

Cũng trong dịp này, Cake còn ra mắt "Tự Do Collection 2025" bao gồm huy hiệu, sticker, light stick - bộ sưu tập lưu niệm như một lời tri ân tới khách hàng cùng thông điệp ý nghĩa: tự do và niềm tin có thể đồng hành cùng người trẻ trong từng khoảnh khắc thường nhật.

Tám mươi năm trước, "tự do" đồng nghĩa với giành lại độc lập, là khát vọng để dân tộc được làm chủ vận mệnh của mình. Hai chữ ấy gắn liền với máu, mồ hôi, nước mắt và sự hy sinh. Hôm nay, trong kỷ nguyên mới, "tự do" không còn chỉ là giành lấy, mà là cách mỗi người lựa chọn sống, tận hưởng và thể hiện bản sắc cá nhân.

Đối với thế hệ trẻ, thông điệp của sự tự do ngày nay được viết bằng chính khả năng làm chủ cuộc sống: tự chủ tài chính, tự do lựa chọn, tự do thể hiện "tôi" khác biệt. Và trong dịp kỷ niệm đặc biệt này, Cake và Vietnam Post đã hiện thực hóa tinh thần đó bằng một sản phẩm mang tên Thẻ Tự Do 2in1 – công cụ tài chính mới mẻ, hiện đại và đầy cảm hứng.

Ra mắt ngày 22/8/2025, thẻ Tự Do 2in1 là sự kết hợp độc đáo giữa thẻ thanh toán quốc tế và thẻ tín dụng trong cùng một sản phẩm. Chỉ với một lần phát hành, người dùng có thể tận hưởng sự tiện lợi của hai loại hình thẻ, đồng thời linh hoạt trong cách quản lý dòng tiền. Tính năng SmartSwitch cho phép chủ thẻ tùy chỉnh thứ tự ưu tiên cho từng giao dịch: mua sắm online bằng tín dụng, rút tiền từ tài khoản thanh toán, tự động hoán đổi giữa hai nguồn tiền để đảm bảo mọi giao dịch luôn liền mạch, không gián đoạn.

Bên cạnh đó, thẻ Tự Do 2in1 còn mang đến những đặc quyền hấp dẫn: hoàn tiền 20% (tối đa 1 triệu đồng/tháng) cho nhiều ngành hàng, trả góp 0% lãi suất, miễn lãi tối đa 45 ngày. Đây không chỉ là một sản phẩm ngân hàng, mà còn là tuyên ngôn cho một lối sống: tự do tận hưởng, tự do trải nghiệm, tự do khẳng định bản thân.

Về mặt thiết kế, chiếc thẻ lấy cảm hứng từ mẫu tem lịch sử "Nam Bắc một nhà, non sông liền dải" của họa sĩ Nguyễn Du – gợi nhắc sự đoàn kết bất diệt trong lịch sử và kết nối nó với tinh thần tự do, độc lập nhưng vẫn gắn kết của thế hệ trẻ hôm nay. Các thông tin bảo mật được mã hóa và hiển thị trực tiếp trên ứng dụng Cake, vừa tinh gọn thẩm mỹ, vừa đảm bảo an toàn.

"Tự Do" không nằm lại trong quá khứ mà vẫn đang được viết tiếp mỗi ngày, bởi chính thế hệ trẻ hôm nay – những người mang trong mình khát vọng khám phá, dám lựa chọn và kiên định theo đuổi bản sắc riêng.

Trong kỷ nguyên số, tự do hiện diện ở những điều tưởng chừng giản dị: một cú chạm thanh toán, một quyết định quản lý tài chính chủ động, hay một lựa chọn phong cách sống khác biệt. Tự do không chỉ là di sản được trao lại, mà đã trở thành hành trình cá nhân, nơi mỗi người có thể tự định nghĩa "tôi" bằng trải nghiệm và công nghệ.

Có mặt trong chiến dịch kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Cake và Vietnam Post không chỉ xuất hiện với vai trò đồng hành, mà còn khẳng định vị thế thương hiệu: mang đến cho người trẻ công cụ tài chính hiện đại, tiếp thêm cảm hứng để họ tự do hơn trong lựa chọn và tự tin hơn trong bản sắc. Sự kết hợp giữa Cake – ngân hàng số trẻ trung , sáng tạo – và Vietnam Post – thương hiệu gắn bó 80 năm với đất nước – là minh chứng rõ ràng rằng: số hóa không tách rời bản sắc dân tộc. Và thẻ Tự Do 2in1 chính là một sản phẩm trao quyền để mỗi người trẻ có thể vừa vững vàng quản lý dòng tiền, vừa phóng khoáng thể hiện bản thân.

Và có lẽ, giữa không khí rộn ràng của ngày hội non sông, khi ngẩng nhìn những ánh sáng từ bản đồ LED Việt Nam – nơi hàng ngàn định nghĩa về "Việt Nam trong tim tôi" kết nối thành hình hài đất nước, mỗi người trẻ đều thấy mình trong đó. Một điểm sáng nhỏ bé, nhưng khi ghép lại, đã tạo nên hình ảnh Tổ quốc lung linh, rực rỡ.

Bởi cuối cùng, "Tự Do" không dừng lại ở câu chuyện 80 năm trước. Nó chính là hiện tại đang tiếp diễn – một câu chuyện mà mỗi thế hệ sẽ viết tiếp theo cách của riêng mình: tự tin, chủ động và đầy cảm hứng trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.