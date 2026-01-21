7 trường kinh tế hàng đầu Việt Nam năm 2026: Top 1 không phải NEU hay FTU, vị trí thứ 2 khiến nhiều người bất ngờ

Mới đây, VNUR (Viet Nam's University Rankings) đã công bố bảng xếp hạng top 100 trường đại học Việt Nam năm 2026. Đáng chú ý, xét theo khối ngành Kinh tế, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) là trường đứng Top 1 Việt Nam với tổng điểm 74,94, xếp hạng 4 toàn quốc.

Nhóm các trường kinh tế top đầu Việt Nam. Ảnh: VNUR

UEH là đại học công lập đa ngàn thành lập năm 1976, nằm trong nhóm trường trọng điểm quốc gia. Hiện nay trường đang hoạt động với 10 cơ sở giảng dạy chính tại TP.HCM và một phân hiệu tại Vĩnh Long.

Xét theo các tiêu chí thành phần, UEH đạt thứ hạng cao ở nhiều chỉ số như chất lượng được công nhận, công bố bài báo khoa học và cơ sở vật chất. Việc duy trì kết quả đồng đều ở nhiều tiêu chí khác nhau là yếu tố giúp UEH đạt tổng điểm cao và giữ vị trí dẫn đầu trong nhóm trường kinh tế.

Trường vẫn giữ được thứ hạng 1 cả nước ở nhóm ngành Kinh tế và thứ 4 cả nước so với năm 2025, theo bảng xếp hạng của VNUR. UEH cũng đạt được thứ hạng tốt trong khu vực, thế giới theo xếp hạng của QS ASIA, THE trong những năm gần đây.

Đại học Kinh tế TP.HCM

Vị trí Top 2 trong nhóm các trường kinh tế thuộc về Trường Đại học Thương mại, với tổng điểm 63,73, xếp hạng 10 toàn quốc. Trường có thứ hạng tốt ở các tiêu chí như giảng dạy, nhiệm vụ khoa học công nghệ và sáng chế, chất lượng người học và cơ sở vật chất.

Sau hai vị trí dẫn đầu là Đại học Kinh tế Quốc dân với tổng điểm 63,63, xếp hạng 11 toàn quốc. Tiếp đó là Trường Đại học Ngoại thương, đạt tổng điểm 56,22, xếp hạng 22 toàn quốc. Chất lượng người học là tiêu chí được xếp hạng cao nhất của cả hai ngôi trường này.

Ngoài ra, bảng xếp hạng các trường kinh tế hàng đầu cả nước năm 2026 còn ghi nhận sự góp mặt của Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính và Đại học Ngân hàng TP.HCM.

Trong kỳ xếp hạng năm 2026 của VNUR, toàn bộ 237 cơ sở giáo dục đại học được rà soát dựa trên quá trình xử lý và phân tích dữ liệu thông tin từ nhiều nguồn chính thống và uy tín. Trên cơ sở đó, 193 cơ sở có đầy đủ dữ liệu đã được đưa vào xếp hạng chính thức. Việc xếp hạng được thực hiện thông qua Bộ Tiêu chuẩn và Tiêu chí VNUR-2026, gồm 6 tiêu chuẩn và 18 tiêu chí, phản ánh một cách cân bằng và toàn diện về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của các trường.

Theo đó, cơ sở giáo dục đại học xếp ở vị trí số 1 cả nước là Đại học Quốc gia Hà Nội. Những cái tên còn lại trong top 5 là Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế TP.HCM và Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Theo VNUR