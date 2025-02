7 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ, gần 480.000 người nhập viện, 21.000 ca do tai nạn giao thông

An ninh thủ đô đưa tin, theo báo cáo, trong vòng 24 giờ vừa qua (từ sáng ngày 30 đến sáng 31/1, tức từ sáng mùng 2 – sáng mùng 3 Tết), tổng số bệnh nhân đến khám, cấp cứu tại các cơ sở y tế trên cả nước là 62.520 người. Tích lũy tổng số bệnh nhân đến khám, cấp cứu trong 7 ngày Tết Nguyên đán từ 25-31/01/2025 là 478.069 người.

Về phân loại cụ thể, ở ngày mùng 3 Tết đã có 2.340 ca đỡ đẻ, mổ đẻ thành công tại bệnh viện; tổng số ca đỡ đẻ, mổ đẻ thành công trong 7 ngày Tết là 14.044 ca. Ở ngày mùng 3 Tết, tổng số khám, cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến tai nạn giao thông là 3.684 trường hợp.

Tổng số ca khám, cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông trong 7 ngày nghỉ Tết từ 25-31/01/2025 là 20.700 người, trong đó 8.309 người phải nhập viện theo dõi, điều trị. Số lượng tử vong nghi do tai nạn giao thông trong 7 ngày qua là 123 người.

Gần 480.000 người nhập viện trong 7 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ. Ảnh: Người lao động

Ngày mùng 3 Tết ghi nhận có 33 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa; 8 trường hợp khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế. Tính tổng cộng trong 7 ngày nghỉ Tết có 456 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa; 44 trường hợp khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, chưa ghi nhận ca tử vong.

Ngày mùng 3 Tết, số ca khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn tự chế biến, say bia/rượu là 99 người, trong đó 73 người phải nhập viện theo dõi, điều trị. Trong 7 ngày từ 25 - 31/01/2025 có 584 người khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn tự chế biến, say bia/rượu, trong đó 369 người phải nhập viện theo dõi, điều trị, chưa ghi nhận ca tử vong.

Cũng theo báo cáo của Bộ Y tế, ở những ngày nghỉ Tết đã qua, chưa ghi nhận các ca nhập viện do vụ tai nạn hoặc ngộ độc thực phẩm hàng loạt. Tình hình khám, cấp cứu; nhập viện, tử vong, tai nạn nghi do giao thông cũng như pháo nổ đều giảm rõ rệt so với cùng kỳ Tết Giáp Thìn 2024.

Theo báo Sức khỏe và Đời sống, các cơ sở y tế đã chuẩn bị đầy đủ thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh. Đến thời điểm 12h ngày 31/1, Bộ Y tế không nhận được phản ánh về việc thiếu thuốc, tăng giá thuốc và chất lượng thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân.

Tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Ất Tỵ 2025, bảo đảm công tác thường trực cấp cứu chuyên môn, báo cáo trực đầy đủ. Chưa ghi nhận nhập viện do vụ tai nạn hoặc ngộ độc thực phẩm hàng loạt. Tình hình khám, cấp cứu; nhập viện, tử vong, tai nạn nghi do giao thông giảm rõ rệt so với cùng kỳ Tết Giáp Thìn 2024. Khám, cấp cứu tai nạn nghi do pháo nổ giảm so với cùng kỳ Tết Giáp Thìn 2024...