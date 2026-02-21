7 mẹo đánh bay dầu mỡ bếp sau Tết: Biết càng sớm càng đỡ mệt người!

Sau những ngày Tết rộn ràng với mâm cỗ và bữa sum họp liên tiếp, căn bếp dù được lau chùi thường xuyên vẫn khó tránh khỏi lớp dầu mỡ và bụi bẩn bám trên bề mặt. Một cuộc dọn dẹp đúng cách lúc này không chỉ giúp bếp sạch sẽ mà còn mang lại cảm giác khởi đầu gọn gàng, nhẹ nhõm cho năm mới. Dưới đây là những mẹo nhỏ giúp bạn làm sạch bếp nhanh, hiệu quả mà không tốn quá nhiều công sức

1. Bắt đầu bằng dung dịch tẩy rửa nhẹ

Sau Tết, nhiều người thấy bếp bẩn là muốn dùng ngay hóa chất mạnh hoặc bàn chải cứng. Điều này dễ làm trầy xước lớp sơn tủ gỗ, bong lớp phủ bóng hoặc làm phai màu bề mặt đá. Tốt nhất nên pha dung dịch tẩy rửa nhẹ với nước ấm theo tỉ lệ vừa phải. Có thể dùng nước rửa chén loãng, dung dịch lau bếp chuyên dụng hoặc hỗn hợp giấm pha loãng. Nên cho dung dịch vào bình xịt để xịt nhẹ lên bề mặt tủ, mặt bếp, tay nắm. Nước ấm giúp dầu mỡ mềm ra, dễ lau hơn mà không cần chà mạnh.

2. Lau theo nguyên tắc "làm mềm trước, lau sau"

Dầu mỡ lâu ngày không thể lau sạch ngay lập tức. Hãy xịt dung dịch lên khăn/giẻ mềm rồi lau nhẹ từng khu vực, giữ bề mặt hơi ẩm vài phút để vết bẩn mềm ra. Sau đó lau lại lần hai sẽ sạch hơn nhiều. Đừng quên tay cầm tủ, núm cửa, viền tủ cũng là những nơi dễ bám dầu mỡ nhưng thường bị bỏ qua. Nên lau theo chiều từ trên xuống dưới để tránh nước bẩn chảy xuống chỗ đã sạch.

3. Dùng bàn chải nhỏ cho góc khuất

Các cánh tủ có hoa văn, khe rãnh, mép viền hoặc khe bếp ga thường tích tụ dầu mỡ rất khó lau. Một chiếc bàn chải đánh răng cũ nhúng dung dịch tẩy rửa sẽ giúp làm sạch các góc nhỏ mà khăn lau không tới. Chỉ cần chà nhẹ, không ấn mạnh để tránh xước bề mặt. Sau đó lau lại bằng khăn ẩm và khăn khô.

4. Làm sạch bản lề và ray trượt

Sau một mùa nấu nướng liên tục, bản lề tủ và ray ngăn kéo dễ bám bụi dầu. Dùng khăn khô lau bụi trước, sau đó chấm chút dung dịch tẩy rửa lau lại. Nếu bản lề kêu hoặc cứng, có thể nhỏ một giọt dầu bôi trơn. Chi tiết nhỏ nhưng làm sạch xong sẽ thấy cánh tủ mở đóng êm hơn, bếp trông mới hơn hẳn.

5. Lau lại bằng nước sạch và làm khô kỹ

Sau khi dùng dung dịch vệ sinh, hãy dùng khăn sạch thấm nước ấm lau lại toàn bộ bề mặt. Bước này giúp loại bỏ hóa chất còn sót lại, tránh ăn mòn sơn hoặc để lại vệt trắng. Cuối cùng, lau khô bằng khăn mềm để tránh ẩm mốc. Tủ gỗ, bề mặt bóng hoặc inox càng cần lau khô để không bị ố.

6. Đừng quên lau khu vực kính và máy hút mùi

Kính tủ bếp, kính chắn dầu và máy hút mùi là những nơi dễ bám bẩn nhất sau Tết. Có thể dùng giấm pha loãng hoặc dung dịch lau kính chuyên dụng xịt lên khăn rồi lau. Với lưới hút mùi, tháo ra ngâm nước nóng pha nước rửa chén và baking soda khoảng 15 phút rồi chà nhẹ. Chỉ cần làm bước này, căn bếp sẽ sáng lên thấy rõ.

7. Baking soda cho vết bẩn cứng đầu

Nếu dầu mỡ đóng cục lâu ngày, trộn baking soda với nước thành hỗn hợp sệt, bôi lên vết bẩn vài phút rồi lau lại. Baking soda giúp hút dầu và khử mùi rất tốt mà không làm hỏng bề mặt. Cách này đặc biệt hiệu quả với bếp ga, bếp điện, mặt đá và khu vực gần bồn rửa.