5 điều chớ làm dịp đầu năm mới để có một năm hanh thông, may mắn

Ngày đầu năm mới luôn được xem là thời khắc mở đầu cho một chu kỳ vận hành mới của cuộc sống. Trong văn hóa Á Đông, những ngày đầu năm không chỉ mang ý nghĩa đoàn viên mà còn là thời điểm “gieo hạt” cho may mắn và thuận lợi. Bởi vậy, bên cạnh những điều nên làm, người xưa cũng lưu truyền nhiều điều cần tránh để giữ gìn sự hanh thông trong năm mới. Dưới đây là 5 điều thường được khuyên chớ làm trong ngày đầu năm.

Nổi nóng hoặc cãi vã

Không nên nổi nóng, cãi vã trong những ngày đầu năm mới (Ảnh minh họa).

Những ngày khởi đầu của năm mới, không khí gia đình nên nhẹ nhàng, vui vẻ. Người xưa cho rằng nếu ngày đầu năm xảy ra tranh cãi, nóng giận thì cả năm dễ bất hòa, lục đục.

Ở góc độ đời sống, việc giữ bình tĩnh và tiết chế cảm xúc trong ngày đầu năm cũng giúp các thành viên có khởi đầu tích cực hơn. Một lời nói mềm mỏng có thể hóa giải hiểu lầm, còn một phút nóng nảy đôi khi lại để lại dư âm không đáng có trong những ngày Tết.

Nói lời xui xẻo

Những câu nói mang tính tiêu cực, nhắc đến điều không may, bệnh tật hay mất mát thường được kiêng kỵ trong ngày đầu năm. Theo quan niệm dân gian, lời nói đầu xuân giống như “mở lời” cho cả năm, vì vậy nên ưu tiên những lời chúc tốt đẹp, tích cực.

Dù không đặt nặng yếu tố tâm linh, nhiều người vẫn chọn cách tránh nói điều xui xẻo đơn giản vì mong muốn duy trì không khí lạc quan trong gia đình. Sự vui vẻ và niềm tin tích cực luôn là nền tảng tốt cho những kế hoạch phía trước.

Vay mượn hoặc đòi nợ

Một trong những điều thường được nhắc đến mỗi dịp Tết là hạn chế vay mượn hay đòi nợ trong những ngày đầu năm. Quan niệm xưa cho rằng việc “xuất tiền” đầu năm có thể khiến tài lộc hao hụt, còn đòi nợ dễ làm mất hòa khí.

Vì vậy, nhiều gia đình chủ động thu xếp công việc tài chính trước Tết để ngày đầu năm trôi qua nhẹ nhàng, không vướng bận chuyện tiền bạc. Đây cũng là cách giữ sự thoải mái cho cả người cho vay lẫn người vay trong dịp đầu xuân.

Ăn uống quá độ

Không nên ăn uống quá độ (Ảnh minh họa).

Tết là dịp sum họp, bàn tiệc phong phú với đủ món truyền thống. Tuy nhiên, việc ăn uống quá mức ngay từ ngày đầu năm có thể khiến cơ thể mệt mỏi, khó chịu, ảnh hưởng đến những ngày vui sau đó.

Giữ sự điều độ trong ăn uống không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe mà còn giúp cơ thể duy trì năng lượng tích cực để bắt đầu năm mới. Một khởi đầu nhẹ nhàng, cân bằng sẽ tạo cảm giác thoải mái hơn cho cả gia đình.

Làm vỡ đồ đạc

Trong quan niệm dân gian, việc làm rơi vỡ bát đĩa, gương hay đồ thủy tinh vào ngày đầu năm được xem là điềm không may. Hình ảnh đổ vỡ tượng trưng cho chia cắt, trục trặc.

Dù ngày nay nhiều người không còn quá nặng nề với quan niệm này, việc cẩn trọng trong sinh hoạt ngày đầu năm vẫn được xem là cách thể hiện sự trân trọng khoảnh khắc khởi đầu.

Tựu trung, những điều chớ làm trong ngày đầu năm phần lớn xuất phát từ mong muốn giữ gìn sự hài hòa, vui vẻ và thuận lợi cho gia đình. Dù tin ở mức độ nào, việc bắt đầu năm mới bằng thái độ tích cực, tiết chế và quan tâm lẫn nhau luôn là nền tảng quan trọng để hướng tới một năm an lành, hanh thông.

Tổng hợp