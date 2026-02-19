Tết trong khu vườn 3.000m2 ở miền Tây: Hoa nở rộ khắp vườn, gia chủ chăm chút từng khóm hoa từ 2 tháng trước

Giữa không gian ngập tràn nắng gió miền Tây, khu vườn và căn nhà gỗ của cô Hồng Miền Tây (kênh Tiktok @cohongmientayshop) mỗi độ Tết về lại khoác lên mình một vẻ đẹp rất riêng, mộc mạc, bình dị mà ấm áp đến lạ.

Không cần quá cầu kỳ hay xa hoa, Tết nơi đây được dệt nên từ chính những điều giản đơn nhất: màu xanh mơn mởn của rau vườn, sắc hoa rực rỡ khoe mình trong nắng sớm, mùi bánh tét thơm lừng lan tỏa khắp gian bếp và tiếng cười nói rộn ràng của cả đại gia đình.

Khu vườn rộng nằm trên khu đất rộng 3.000m2 được quy hoạch gọn gàng, ngăn nắp, tạo nên một không gian sống vừa tiện nghi, vừa gần gũi với thiên nhiên. Mỗi góc vườn đều toát lên sức sống tươi mới: luống cải xanh non, hàng rau thơm mơn mởn, khóm ớt đỏ, dàn mướp trĩu quả… xen kẽ là những khóm hoa đủ sắc màu, từ cúc vàng, vạn thọ nở rộ. Vào những ngày cận Tết, cả khu vườn như bừng sáng, khoác lên mình tấm áo mới đầy rực rỡ, mang theo hương xuân lan tỏa trong từng làn gió.

Nói về những chậu hoa rực rỡ trước nhà, Hồng chia sẻ: "Trước Tết 2 tháng rưỡi là mình đã bắt đầu gieo hạt để trồng rồi. Năm nay hai vợ chồng trồng hoa mới biết, để có được chậu cúc vạn thọ rực rỡ như vậy là cực vô cùng. Ngoài chăm sóc phân bón ra, còn phải đi bắt từng con sâu, bê từng thùng nước đi tưới, chứ không là hoa không được đẹp như vậy đâu".

Cô cũng chia sẻ thêm để duy trì hoa tươi luôn rực rỡ thì ngày nào cũng phải tưới nước đầy đủ cho cây. Những ngày giáp Tết chồng của cô bận từ sáng đến tối nên một mình cô phải chăm chút cả khu vườn, cũng may hai vợ chồng sống cùng ba mẹ nên được hỗ trợ rất nhiều.

Ngôi nhà gỗ nằm giữa khu vườn xanh mát trở thành điểm nhấn ấm cúng cho toàn bộ không gian. Với lối kiến trúc giản dị, gần gũi, căn nhà mang lại cảm giác bình yên, nơi mọi người có thể chậm lại sau những ngày bận rộn, cùng nhau tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc đoàn viên. Dịp Tết, gia đình Hồng trang trí thêm câu đối đỏ, đèn lồng và những vật dụng truyền thống, khiến không gian vốn mộc mạc càng thêm phần rực rỡ, tươi vui.

Không khí Tết ở đây không chỉ nằm ở cảnh sắc, mà còn ở tinh thần sum họp, cùng nhau chuẩn bị của cả đại gia đình. Không chỉ riêng vợ chồng cô Hồng, mà em trai cùng bố mẹ cũng góp sức để tạo nên một mùa Tết trọn vẹn. Mỗi người một việc, ai nấy đều hăng say và vui vẻ. Người quét dọn sân vườn, người cắt tỉa cây cảnh, người trang trí nhà cửa, tạo nên một bức tranh lao động rộn ràng, ấm áp tình thân.

Hồng chia sẻ: "Những ngày giáp Tết mỗi người một việc, mẹ thì gói bánh tét, cả nhà cùng nhau đi chợ Tết. Tết không chỉ vui ở 3 ngày Tết mà những ngày giáp Tết cũng rất vui, không khí rộn ràng khi cả nhà cùng nhau chuẩn bị trang hoàng nhà cửa ngày Tết". Chính những khoảnh khắc ấy đã làm nên hồn cốt của Tết miền quê - nơi niềm vui không nằm ở mâm cao cỗ đầy, mà ở sự quây quần, sẻ chia và cùng nhau vun đắp hạnh phúc.

Trong căn bếp nhỏ, mùi nếp mới, đậu xanh, thịt mỡ hòa quyện, tạo nên hương thơm đặc trưng của những đòn bánh tét đang được gói ghém cẩn thận. Tiếng trò chuyện, tiếng cười xen lẫn tiếng lá chuối sột soạt, làm cho không gian thêm ấm cúng. Ngoài sân, những chậu hoa được sắp xếp ngay ngắn, chuẩn bị cho năm mới an lành, may mắn.

Không gian Tết nhà miền Tây của cô Hồng vì thế không chỉ đẹp ở cảnh sắc, mà còn đậm đà ở tình người. Đó là vẻ đẹp của sự bình dị, của nhịp sống chậm rãi, của những giá trị truyền thống được gìn giữ qua từng thế hệ.

Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả, hình ảnh khu vườn xanh mát, căn nhà gỗ ấm áp và không khí Tết rộn ràng nơi đây như một lời nhắc nhở dịu dàng về ý nghĩa thực sự của ngày Tết, là trở về, sum họp và yêu thương.

(Nguồn: @cohongmientayshop)