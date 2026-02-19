Mùng 3 Tết dọn tủ lạnh, có 3 món thừa nên xử lý ngay kẻo “giữ” vận xui sang năm mới

Mùng 3 Tết với nhiều gia đình không chỉ là ngày hoá vàng tiễn ông bà mà còn là thời điểm “khóa” lại không khí Tết để chuẩn bị trở về nhịp sống thường ngày. Sau vài ngày mâm cao cỗ đầy, tủ lạnh gần như chật kín đồ ăn thừa. Nhưng theo quan niệm dân gian, có những món nếu để tồn đọng quá lâu trong bếp những ngày đầu năm có thể vô tình tạo cảm giác trì trệ, nặng nề – điều mà người xưa thường tránh khi bước vào năm mới.

Dọn tủ lạnh mùng 3 vì thế không đơn thuần là việc nội trợ, mà còn mang ý nghĩa “làm sạch vận khí” trong không gian sống.

1. Rau sống, dưa góp để quá ngày

Ngày Tết, nhiều nhà chuẩn bị rau sống, dưa hành, dưa món ăn kèm để cân bằng vị béo của thịt kho, giò chả. Tuy nhiên, đây lại là nhóm thực phẩm nhanh héo, dễ lên men hoặc đổi vị nếu để lâu trong tủ lạnh.

Theo quan niệm dân gian, đồ ăn héo úa tượng trưng cho sinh khí suy giảm. Đặc biệt, rau xanh vốn đại diện cho sự tươi mới, phát triển. Nếu để rau hỏng, úng nước mà vẫn “giữ lại cho đỡ phí”, người xưa cho rằng điều này tượng trưng cho việc níu kéo những thứ đã qua, không thuận cho khởi đầu mới.

Vì vậy, mùng 3 là thời điểm nên kiểm tra kỹ các hộp rau, dưa góp còn dùng được thì chế biến lại ngay, đã đổi màu, có mùi lạ thì nên bỏ.

2. Thịt, giò chả cắt dở để lâu

Thịt kho, giò lụa, giò xào, chả bò… là những món “linh hồn” của mâm cỗ Tết. Tuy nhiên, sau nhiều lần lấy ra – cất vào, nhiệt độ thay đổi liên tục, chất lượng thực phẩm rất dễ giảm sút.

Trong quan niệm dân gian, thịt tượng trưng cho sự no đủ. Nhưng thịt cũ, khô, bị ám mùi lại tạo cảm giác nặng nề, ứ đọng. Người xưa thường dặn: đồ ăn đã cắt dở nên dùng dứt điểm, không để kéo dài nhiều ngày đầu năm vì tượng trưng cho sự dang dở.

Giải pháp hợp lý là chia nhỏ, cấp đông đúng cách nếu còn dùng được; nếu đã có dấu hiệu khô bề mặt hoặc chảy nhớt thì không nên tiếc rẻ.

3. Bánh chưng, bánh tét để quá hạn sử dụng

Bánh chưng, bánh tét là biểu tượng của Tết đủ đầy. Nhưng sau vài ngày, nhất là ở thời tiết ấm, bánh rất dễ mốc hoặc chua nếu bảo quản không đúng.

Theo phong tục, bánh tượng trưng cho đất trời, sự trọn vẹn. Để bánh mốc trong bếp những ngày đầu năm bị xem là hình ảnh kém may mắn. Nhiều gia đình vì tiếc mà cố giữ, nhưng thực tế vừa không tốt cho sức khỏe, vừa tạo tâm lý nặng nề trong không gian sống.

Mùng 3 là lúc nên kiểm tra lại toàn bộ số bánh còn lại. Bánh còn tốt có thể rán lên, làm mới món ăn; bánh hỏng nên bỏ đi thay vì để “chiếm chỗ” trong tủ lạnh.

Dọn tủ lạnh – dọn luôn cảm giác trì trệ đầu năm

Thực chất, những quan niệm “giữ vận xui” phần lớn bắt nguồn từ triết lý sống của người xưa: năm mới nên gọn gàng, sạch sẽ, không để những thứ cũ kỹ, hư hỏng tồn đọng.

Tủ lạnh là nơi tích trữ năng lượng của căn bếp. Khi thực phẩm được sắp xếp gọn gàng, tươi mới, không gian bếp cũng trở nên nhẹ nhàng, thoáng đãng hơn. Cảm giác ấy tác động trực tiếp đến tâm trạng của các thành viên trong gia đình.

Không phải mê tín, mà là cách khởi đầu năm mới tích cực

Việc dọn dẹp thực phẩm thừa mùng 3 Tết không phải nghi thức bắt buộc, mà là một thói quen tốt cho sức khỏe và tinh thần. Khi loại bỏ những món đã hỏng, chúng ta cũng đang tự tạo cho mình cảm giác làm mới, sẵn sàng bước sang guồng quay mới.

Năm mới vốn tượng trưng cho sự bắt đầu. Và đôi khi, sự khởi đầu ấy không đến từ những điều lớn lao, mà từ việc mở tủ lạnh, kiểm tra lại từng hộp đồ ăn và mạnh dạn bỏ đi những thứ không còn phù hợp.

Bởi suy cho cùng, giữ lộc hay không không nằm ở việc tích trữ bao nhiêu, mà ở việc biết khi nào nên giữ khi nào nên buông.